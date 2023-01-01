Компания Timeweb рада предложить вам надежный хостинг сайтов в Челябинске. Мы разместим ваш сайт на мощных серверах с высокими лимитами и гарантируем надежную бесперебойную работу. Инженеры Timeweb позаботятся о безопасности ваших данных, а круглосуточная техподдержка поможет решить любые вопросы быстро и эффективно.
Мы предоставляем полный спектр услуг виртуального хостинга с моментальной активацией по гибким тарифам:
Выбрав любой из четырех тарифов, вы получите также: неограниченный и бесплатный трафик, безлимитное количество доменов, персональную бесплатную почту на домене, бесплатный SSL-сертификат, установку популярных CMS в один клик.
Аренда хостинга в Челябинске с оплатой за год более выгодна, чем аренда с помесячной оплатой. Кроме того, при оплате годового тарифа мы предоставляем домен в зоне .рф. или .ru в подарок!
Почему наши клиенты выбирают нас? На любом тарифе вам будет доступно:
В случае нехватки ресурсов на выбранном тарифе вы всегда сможете расширить его или перейти на другой тариф без остановки работы сервера.