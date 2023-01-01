Хостинг сайтов в
Челябинске

Универсальная услуга для создания и размещения
сайтов любой сложности и загруженности
Фильтры
Тариф
Классический
Срок аренды
1 год
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На любом тарифе
вам доступны

Бесплатная почта
Отправляйте рассылки и привлекайте свою аудиторию электронными письмами
Быстрое создание сайта
Воспользуйтесь удобным CMS каталогом с более чем 10 платформами и запустите сайт в считанные минуты
Безлимитное количество доменов
Хватит на все проекты, не ставим никаких лимитов
Права доступа
Создайте командный аккаунт и приглашайте в него разработчиков с ограниченным доступом
Простой файловый
менеджер
Редактируйте, добавляйте и удаляйте файлы проектов с интуитивно-понятным интерфейсом
Персональные тарифы
Мощности серверов всегда можно увеличить без приостановки работы проектов

Бережно перенесем
ваши сайты

И подарим 3 месяца бесплатного виртуального хостинга в подарок!
Поможем с подбором оптимального тарифа
Бесплатно перенесем все данные со стороннего хостинга
Проверим и убедимся, что все работает, как надо

Все тарифы
включают в себя

Неограниченный и бесплатный трафик
Паролирование директорий
Мощные серверы с высокими лимитами
Управление .htaccess, собственные страницы ошибок
Ежедневное резервное копирование
Управление задачами по расписанию - Cron
MySQL 5.6 / 5.7, PHP 5.3 / 5.4 / 5.6 / 7.1 / 7.2 / 7.3 / 7.4, 8.0, APC (PHP 5.3, 5.4), Zend OPcache (PHP 5.6, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 8.0,), memcached, phpMyAdmin Perl 5, Parser, Python 2.7 / 3.4 / 3.6, C++
Неограниченное количество почтовых ящиков
Настройка рассылок/пересылок, автоответчика
SSH, sFTP/FTP, SCP доступ (безопасное копирование)
POP3, IMAP, SMTP сервисы с шифрованием для работы с почтой
Поддержку неограниченного числа доменов
Защищённый Web-интерфейс для работы с почтой
Управление доменами/поддоменами, сайтами, DNS, FTP-аккаунтами
Настройку SMS-уведомлений об основных событиях на аккаунте
Access и Error журналы (логи сервера), статистика сервера
Защиту доступа в панель управления (двухфакторная авторизация)
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SLA, условия предоставления услуг
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Правила и ограничения
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Публичная оферта и договоры
App Store Play Store

Что такое виртуальный хостинг?

Виртуальный хостинг (от англ. Hosting Shared) – это услуга, предоставляемая хостинг-провайдером. Она помогает пользователям в размещении веб-проектов и их запуске в интернете. Ключевые особенности хостинга кроются в удобной панели управления и оборудовании, которое не нужно настраиваться. Все технические моменты берет на себя хостер, клиенту нужно лишь загрузить данные сайта, подключить домен и проект готов к запуску.


Отдельного внимания заслуживает защита пользовательских данных. На хостинге вся информация хранится в специально оборудованных дата-центрах. Дополнительно используется резервное копирование данных, позволяющее в любой момент вернуться к нужной точке. И все это предоставляется за недорогую стоимость, так как на одном сервере размещается сразу несколько проектов от разных клиентов.

Дополнительные услуги

Дополнительный IP адрес

Дополнительный IP-адрес для изолирования сайта от других, которые расположены на общем IP
150
руб./мес.

Защитник сайтов

Ваша надежная защита от взлома и заражений
289
руб./мес.

Антивирус

Сканирует сайты на наличие заражений и удаляет обнаруженный вредоносный код
289
руб./мес.

Защита от DDoS атак

Система защиты от атак любой мощности
300
руб./мес.

Лечение сайтов

Надежное решение для устранения заражений с вниманием к каждому сайту
от 1 350
руб.

Реклама и продвижение

Настройте поисковое продвижение (SEO) и поднимите свой сайт в поисковой выдаче
от 189
руб./мес.

Компания Timeweb рада предложить вам надежный хостинг сайтов в Челябинске. Мы разместим ваш сайт на мощных серверах с высокими лимитами и гарантируем надежную бесперебойную работу. Инженеры Timeweb позаботятся о безопасности ваших данных, а круглосуточная техподдержка поможет решить любые вопросы быстро и эффективно.

Тарифы хостинга Timeweb в Челябинске

Мы предоставляем полный спектр услуг виртуального хостинга с моментальной активацией по гибким тарифам:

  • Для проектов, которые не дают сильной нагрузки на сервер и носят информационный или ознакомительный характер, мы можем предложить тариф «Year+». За очень привлекательную цену вы получите 10 Гб на твердотельном накопителе NVMe, возможность создания 1 сайта и 1 базы данных.
  • Для создания блога хорошим выбором станет тариф «Optimo+», который включает в себя 30 Гб на NVMe-диске. У вас будет возможность создать до 10 сайтов, также на этом тарифе отсутствуют ограничения по количеству баз данных.
  • Для размещения информационного портала рекомендуем купить хостинг с тарифным планом «Century+». Для этих нужд 40 Гб дискового пространства и возможности размещения 25 сайтов будет вполне достаточно.
  • Для запуска интернет-магазина оптимальным вариантом станет тариф «Millennium+», который включает 50 Гб на NVMe, неограниченное число баз данных и 50 сайтов.

Выбрав любой из четырех тарифов, вы получите также: неограниченный и бесплатный трафик, безлимитное количество доменов, персональную бесплатную почту на домене, бесплатный SSL-сертификат, установку популярных CMS в один клик.

Аренда хостинга в Челябинске с оплатой за год более выгодна, чем аренда с помесячной оплатой. Кроме того, при оплате годового тарифа мы предоставляем домен в зоне .рф. или .ru в подарок!

Преимущества хостингов для сайтов Timeweb

Почему наши клиенты выбирают нас? На любом тарифе вам будет доступно:

  • Создание почты со своим доменом: вы сможете получать заявки от покупателей и настраивать рассылки клиентам. Стоимость услуги уже входит в стоимость тарифа.
  • Быстрое создание сайта для любых целей.
  • Безлимитное количество доменов – вы сможете разместить столько доменов, сколько вам нужно. Ограничений нет.
  • Командный доступ – если вам будет нужно дать доступ к сайту разработчику, вы создадите для него аккаунт с ограниченными правами.
  • Простой файловый менеджер, встроенный в панель, работать с которым сможет даже новичок. Устанавливать дополнительные программы не придется.

В случае нехватки ресурсов на выбранном тарифе вы всегда сможете расширить его или перейти на другой тариф без остановки работы сервера.