Что такое виртуальный хостинг?

Виртуальный хостинг (от англ. Hosting Shared) – это услуга, предоставляемая хостинг-провайдером. Она помогает пользователям в размещении веб-проектов и их запуске в интернете. Ключевые особенности хостинга кроются в удобной панели управления и оборудовании, которое не нужно настраиваться. Все технические моменты берет на себя хостер, клиенту нужно лишь загрузить данные сайта, подключить домен и проект готов к запуску.

Отдельного внимания заслуживает защита пользовательских данных. На хостинге вся информация хранится в специально оборудованных дата-центрах. Дополнительно используется резервное копирование данных, позволяющее в любой момент вернуться к нужной точке. И все это предоставляется за недорогую стоимость, так как на одном сервере размещается сразу несколько проектов от разных клиентов.