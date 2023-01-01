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Хостинг для PrestaShop

Запускайте сайты электронной коммерции на мощном хостинге для PrestaShop
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Тариф
Классический
Срок аренды
1 год
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Что такое PrestaShop

PrestaShop – это открытая платформа, предназначенная для создания интернет-магазинов. Она была разработана в 2007 году во Франции и с тех пор стала одной из самых популярных систем управления сайтами в мире.

CMS предлагает широкий спектр функций и возможностей для создания профессионального и масштабируемого интернет-магазина. Интуитивно-понятный интерфейс позволит легко управлять товарами, категориями, заказами, оплатой и другими аспектами электронной коммерции.

Одно из преимуществ платформы – наличие обширного магазина модулей и тем, которые позволяют расширять функциональность сайта. Например, есть модули для интеграции с платежными системами, доставкой, маркетинговыми инструментами и многим другим, чтобы создать уникальный и оптимизированный онлайн-проект под свои потребности.

Все это помогает PrestaShop оставаться отличным выбором для разных ниш и масштабов бизнеса. Также платформа имеет международную поддержку и может быть настроена для работы с разными валютами, языками и налоговыми правилами.

На любом тарифе
вам доступны

Бесплатная почта
Отправляйте рассылки клиентам и выстраивайте с ними коммуникацию через хостинг
Быстрое создание сайта
Устанавливайте PrestaShop в несколько кликов вместе с другими популярными CMS
Профессиональная поддержка 24/7
Задавайте вопросы в любой момент времени – мы поможем решить вашу проблему
Командный доступ
Делитесь доступом к аккаунту с ограниченными привилегиями
Простой файловый
менеджер
Управляйте файлами проектов с интуитивно-понятным интерфейсом
Бесплатный
SSL-сертификат
Повышайте доверие клиентов через защищенное соединение

Возможности PrestaShop

Управление товарами и категориями

Платформа позволяет легко добавлять описание, изображения, характеристики и цены товаров. Вы можете создавать различные категории и подкатегории для организации продуктового ассортимента

Оформление заказов и оплаты

CMS поддерживает современные способы оплаты товаров. Также предусмотрены возможности для работы с налогами, доставкой и скидками

Настраиваемые темы

Широкий выбор шаблонов позволит создать уникальный и профессиональный внешний вид вашего магазина. Все темы адаптированы под мобильные устройства

Маркетинговые инструменты

Вы можете настраивать скидки, акции, бонусные программы, виртуальные подарочные карты и многое другое. Также доступны инструменты SEO для оптимизации интернет-магазина в поисковых системах

Многоязычность

PrestaShop поддерживает работу с разными языками и валютами: можно настраивать переводы и локализацию

Расширяемость

Интеграция с социальными сетями, аналитическими инструментами, системами управления запасами и многим другим позволят создать сайт под индивидуальные потребности

Кому подойдет хостинг
Pestashop?

PrestaShop – платформа, которая поможет в создании небольшого магазина цветов или крупного межрегионального портала по продаже техники.

Компаниям

Создавайте сайты электронной коммерции любых масштабов
Компаниям

Блогерам

Продавайте свой собственный мерч на удобной площадке
Блогерам

Новичкам

Если вы только начинаете свой путь в электронной коммерции, то PrestaShop – отличный выбор
Новичкам

Дополнительные услуги

Дополнительный IP адрес

Дополнительный IP-адрес для изолирования сайта от других, которые расположены на общем IP
150
руб./мес.

Защитник сайтов

Ваша надежная защита от взлома и заражений
289
руб./мес.

Антивирус

Сканирует сайты на наличие заражений и удаляет обнаруженный вредоносный код
289
руб./мес.

Защита от DDoS атак

Система защиты от атак любой мощности
300
руб./мес.

Лечение сайтов

Надежное решение для устранения заражений с вниманием к каждому сайту
от 1 350
руб.

Реклама и продвижение

Настройте поисковое продвижение (SEO) и поднимите свой сайт в поисковой выдаче
от 189
руб./мес.

Удобная панель управления

Интуитивный интерфейс
Панель управления Timeweb разработана с учетом удобства использования – она имеет простой интерфейс, который позволяет легко управлять хостингом. Даже новички без опыта смогут быстро освоиться и настроить необходимые параметры
Управление доменами
Вы можете зарегистрировать новый домен, перенести существующий или управлять DNS-записями. Также доступны функции настройки почтовых ящиков для любых доменных имен
Управление файлами и FTP
Удобный доступ к файловой системе хостинга позволит легко загружать, редактировать и удалять файлы, а также создавать и настраивать FTP-аккаунты для удобного обмена файлами
Масштабируемость
Мы предлагаем гибкие планы хостинга, которые позволяют масштабировать инфраструктуру по мере роста бизнеса. Вы можете легко обновлять свой план хостинга, добавлять ресурсы и расширять возможности онлайн-ресурса
Мониторинг ресурсов
Панель управления предоставляет информацию об использовании ресурсов хостинга: процессорное время, память, дисковое пространство и пропускная способность. Отслеживайте и контролируйте использование ресурсов для обеспечения стабильной работы онлайн-ресурса
Безопасность и резервное копирование
Важная особенность панели управления – возможность создания резервных копий данных веб-проекта. Они помогают восстанавливать информацию в любой момент времени

Хостинг для PrestaShop
от Timeweb

Удобство установки

Установка CMS выполняется без лишних действий – автоматически после регистрации

Надежность

Гарантируем круглосуточную доступность любого проекта, минимальное время простоя и стабильную работу

Высокая производительность

Мощные сервера и оптимизированная инфраструктура обеспечат высокую скорость загрузки магазина на PrestaShop

Высокая степень защиты

Передовые технологии безопасности защитят сайт от вредоносных атак и взломов

Вопросы и ответы

Как купить хостинг для PrestaShop?
Чем хостинг для PrestaShop отличается от обычного виртуального хостинга?
Могу я протестировать хостинг бесплатно?
Нужно ли устанавливать PrestaShop самостоятельно?
Какие версии PrestaShop поддерживает хостинг?
Сайт будет работать быстро и без ошибок?
Для каких целей можно использовать PrestaShop?
Какие требования к хостингу для PrestaShop?