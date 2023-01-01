Платформа позволяет легко добавлять описание, изображения, характеристики и цены товаров. Вы можете создавать различные категории и подкатегории для организации продуктового ассортимента
CMS поддерживает современные способы оплаты товаров. Также предусмотрены возможности для работы с налогами, доставкой и скидками
Широкий выбор шаблонов позволит создать уникальный и профессиональный внешний вид вашего магазина. Все темы адаптированы под мобильные устройства
Вы можете настраивать скидки, акции, бонусные программы, виртуальные подарочные карты и многое другое. Также доступны инструменты SEO для оптимизации интернет-магазина в поисковых системах
PrestaShop поддерживает работу с разными языками и валютами: можно настраивать переводы и локализацию
Интеграция с социальными сетями, аналитическими инструментами, системами управления запасами и многим другим позволят создать сайт под индивидуальные потребности
Установка CMS выполняется без лишних действий – автоматически после регистрации
Гарантируем круглосуточную доступность любого проекта, минимальное время простоя и стабильную работу
Мощные сервера и оптимизированная инфраструктура обеспечат высокую скорость загрузки магазина на PrestaShop
Передовые технологии безопасности защитят сайт от вредоносных атак и взломов