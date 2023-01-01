Что такое PrestaShop PrestaShop – это открытая платформа, предназначенная для создания интернет-магазинов. Она была разработана в 2007 году во Франции и с тех пор стала одной из самых популярных систем управления сайтами в мире.



CMS предлагает широкий спектр функций и возможностей для создания профессионального и масштабируемого интернет-магазина. Интуитивно-понятный интерфейс позволит легко управлять товарами, категориями, заказами, оплатой и другими аспектами электронной коммерции.



Одно из преимуществ платформы – наличие обширного магазина модулей и тем, которые позволяют расширять функциональность сайта. Например, есть модули для интеграции с платежными системами, доставкой, маркетинговыми инструментами и многим другим, чтобы создать уникальный и оптимизированный онлайн-проект под свои потребности.



Все это помогает PrestaShop оставаться отличным выбором для разных ниш и масштабов бизнеса. Также платформа имеет международную поддержку и может быть настроена для работы с разными валютами, языками и налоговыми правилами.