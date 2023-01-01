Timeweb предоставляет услуги хостинга сайтов в Казани по весьма привлекательным тарифам. В своей работе мы используем надёжные серверы от ведущих производителей, что позволяет нам гарантировать высокую отказоустойчивость всех сервисов.

Важный приоритет для хостинга Timeweb – обеспечить безопасность клиентов. За это отвечают системы экстренного оповещения и мониторинга ошибок, а также полноценная защита от спама и хакерских атак. Техническая поддержка работает 24/7 – наши сотрудники помогут решить любые проблемы, используя удобную систему тикетов.

Как арендовать хостинг в Казани?

После того как сайт будет создан, его следует разместить на оборудовании провайдера. Timeweb предлагает своим клиентам на выбор несколько тарифных планов, стоимость которых зависит от типа размещения, производительности сервера и дополнительных функций.

К преимуществам хостинга Timeweb следует отнести:

Все основные процессы автоматизированы – начиная с регистрации домена и заканчивая переустановкой операционной системы на хостинге.

Для создания и управления сайтом предлагается фирменная панель управления.

За работоспособность ресурса несут ответственность другие люди, к которым есть доступ в режиме 24/7.

Кому стоит воспользоваться услугами хостинга?

Такая услуга, прежде всего, подойдёт владельцам интернет-магазинов, вебмастерам, блогерам, разработчикам приложений и веб-студиям, которые работают с большим количеством клиентов одновременно.

Если у вас небольшой проект, то советуем присмотреться к услугам виртуального хостинга. Для более крупных проектов мы предлагаем выделенные и виртуальные выделенные серверы, обеспечивающие высокую производительность сайтов и приложений.

Почему вам стоит выбрать компанию Timeweb?

Надёжный хостинг сайтов в Казани от компании Timeweb – это:

Безлимитные тарифные планы и надёжные серверы. Мы используем только современные технологии.

Подключение Linux/Windows на VDS.

Автоматическая установка наиболее востребованных CMS.

ISPmanager, Plesk, Vesta и другие удобные панели управления (в т.ч. наша собственная разработка).

Быстрые каналы связи, имеющие пропускную способность более 100 Гбит/с.

Неограниченный трафик.

Аренда хостинга в Казани на любой промежуток времени.

Если вы не знаете, какой хостинг лучше выбрать, вам стоит обратиться за помощью к нашим специалистам. Мы подберем идеальный вариант для размещения вашего ресурса, поможем выйти на новый уровень и привлечь новых клиентов. А всё, что для этого нужно – купить хостинг.