Хостинг сайтов в
Казани

Универсальная услуга для создания и размещения
сайтов любой сложности и загруженности
Фильтры
Тариф
Классический
Срок аренды
1 год
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На любом тарифе
вам доступны

Персональная почта
Делитесь электронными письмами и выстраивайте взаимовыгодные отношения через рассылки
Простое создание сайта
Делайте запуски за считанные минуты с каталогом CMS и удобным конструктором
Безграничное число доменов
Подключайте доменные имена для всех проектов сразу
Права доступа
Есть команда разработчиков? Предоставьте ей доступ к аккаунт с ограниченными правами
Простой файловый
менеджер
Не требует специальных знаний и подходит для редактирования проектов любых сложностей
Персональные тарифы
Подойдут для любых проектов. Их можно изменять под свои задачи внутри панели

Бережно перенесем
ваши сайты

И подарим 3 месяца бесплатного виртуального хостинга в подарок!
Поможем с подбором оптимального тарифа
Бесплатно перенесем все данные со стороннего хостинга
Проверим и убедимся, что все работает, как надо

Все тарифы
включают в себя

Неограниченный и бесплатный трафик
Паролирование директорий
Мощные серверы с высокими лимитами
Управление .htaccess, собственные страницы ошибок
Ежедневное резервное копирование
Управление задачами по расписанию - Cron
MySQL 5.6 / 5.7, PHP 5.3 / 5.4 / 5.6 / 7.1 / 7.2 / 7.3 / 7.4, 8.0, APC (PHP 5.3, 5.4), Zend OPcache (PHP 5.6, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 8.0,), memcached, phpMyAdmin Perl 5, Parser, Python 2.7 / 3.4 / 3.6, C++
Неограниченное количество почтовых ящиков
Настройка рассылок/пересылок, автоответчика
SSH, sFTP/FTP, SCP доступ (безопасное копирование)
POP3, IMAP, SMTP сервисы с шифрованием для работы с почтой
Поддержку неограниченного числа доменов
Защищённый Web-интерфейс для работы с почтой
Управление доменами/поддоменами, сайтами, DNS, FTP-аккаунтами
Настройку SMS-уведомлений об основных событиях на аккаунте
Access и Error журналы (логи сервера), статистика сервера
Защиту доступа в панель управления (двухфакторная авторизация)
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SLA, условия предоставления услуг
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Правила и ограничения
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Публичная оферта и договоры
App Store Play Store

Что такое виртуальный хостинг?

Хостинг – это платная услуга по размещению и хранению информации на серверах. Они имеют постоянных доступ к интернету и располагаются в специальных местах – дата-центрах, принадлежащих организации. Такие компании называют хостинг-провайдерами – они контролируют работоспособность серверов и поддерживают надежность оборудования.


Виртуальный хостинг (от англ. Hosting Shared) – это один из видов хостинга. Его суть в том, что на одном сервере располагается большое количество веб-сайтов. Пользователю не нужно самостоятельно настраивать сервер и подключать программное обеспечение. Аренда хостинга помогает быстро разместить сайт без лишних хлопот и подключить к нему домен для запуска.

Дополнительные услуги

Дополнительный IP адрес

Дополнительный IP-адрес для изолирования сайта от других, которые расположены на общем IP
150
руб./мес.

Защитник сайтов

Ваша надежная защита от взлома и заражений
289
руб./мес.

Антивирус

Сканирует сайты на наличие заражений и удаляет обнаруженный вредоносный код
289
руб./мес.

Защита от DDoS атак

Система защиты от атак любой мощности
300
руб./мес.

Лечение сайтов

Надежное решение для устранения заражений с вниманием к каждому сайту
от 1 350
руб.

Реклама и продвижение

Настройте поисковое продвижение (SEO) и поднимите свой сайт в поисковой выдаче
от 189
руб./мес.

Timeweb предоставляет услуги хостинга сайтов в Казани по весьма привлекательным тарифам. В своей работе мы используем надёжные серверы от ведущих производителей, что позволяет нам гарантировать высокую отказоустойчивость всех сервисов.

Важный приоритет для хостинга Timeweb – обеспечить безопасность клиентов. За это отвечают системы экстренного оповещения и мониторинга ошибок, а также полноценная защита от спама и хакерских атак. Техническая поддержка работает 24/7 – наши сотрудники помогут решить любые проблемы, используя удобную систему тикетов.

Как арендовать хостинг в Казани?

После того как сайт будет создан, его следует разместить на оборудовании провайдера. Timeweb предлагает своим клиентам на выбор несколько тарифных планов, стоимость которых зависит от типа размещения, производительности сервера и дополнительных функций. 

К преимуществам хостинга Timeweb следует отнести:

  • Все основные процессы автоматизированы – начиная с регистрации домена и заканчивая переустановкой операционной системы на хостинге. 
  • Для создания и управления сайтом предлагается фирменная панель управления.
  • За работоспособность ресурса несут ответственность другие люди, к которым есть доступ в режиме 24/7.

Кому стоит воспользоваться услугами хостинга?

Такая услуга, прежде всего, подойдёт владельцам интернет-магазинов, вебмастерам, блогерам, разработчикам приложений и веб-студиям, которые работают с большим количеством клиентов одновременно. 

Если у вас небольшой проект, то советуем присмотреться к услугам виртуального хостинга. Для более крупных проектов мы предлагаем выделенные и виртуальные выделенные серверы, обеспечивающие высокую производительность сайтов и приложений. 

Почему вам стоит выбрать компанию Timeweb?

Надёжный хостинг сайтов в Казани от компании Timeweb – это:

  • Безлимитные тарифные планы и надёжные серверы. Мы используем только современные технологии.
  • Подключение Linux/Windows на VDS.
  • Автоматическая установка наиболее востребованных CMS.
  • ISPmanager, Plesk, Vesta и другие удобные панели управления (в т.ч. наша собственная разработка).
  • Быстрые каналы связи, имеющие пропускную способность более 100 Гбит/с.
  • Неограниченный трафик.
  • Аренда хостинга в Казани на любой промежуток времени.

Если вы не знаете, какой хостинг лучше выбрать, вам стоит обратиться за помощью к нашим специалистам. Мы подберем идеальный вариант для размещения вашего ресурса, поможем выйти на новый уровень и привлечь новых клиентов. А всё, что для этого нужно – купить хостинг.