Даже если один сайт будет скомпрометирован, вредоносный код не распространится на другие

Изоляция сайтов — это опция для повышения безопасности сайтов, которая позволяет создать для проекта собственное автономное пространство, независимое от других сайтов на том же аккаунте

Опция доступна на всех тарифах хостинга для любого количества сайтов без дополнительных затрат

Изоляция активируется для всех новых сайтов. Для существующих опцию можно подключить самостоятельно в панели управления

Механизм реализован на основе Linux Security Modules, который функционирует на базовом уровне ОС и не влияет на работу сайтов

Важно знать

Изоляция сама по себе не гарантирует защиту от проникновения вредоносных кодов извне. Если в коде сайта или CMS есть уязвимости, злоумышленники могут ими воспользоваться. Рекомендуем предпринимать дополнительные меры для защиты сайта: обновляйте CMS и компоненты сайта, подключайте SSL-сертификаты, используйте надёжные пароли