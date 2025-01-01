Что такое изоляция сайтов и зачем она нужна?
Изоляция сайтов — это опция для повышения безопасности сайтов, которая позволяет создать для проекта собственное автономное пространство, независимое от других сайтов на том же аккаунте
Защита от перезаражения
Даже если один сайт будет скомпрометирован, вредоносный код не распространится на другие
Безопасность данных
Взломщики не получат доступ к остальным сайтам вашего аккаунта
Техническое решение от Timeweb
Производительность
Механизм реализован на основе Linux Security Modules, который функционирует на базовом уровне ОС и не влияет на работу сайтов
Автоматическая активация
Изоляция активируется для всех новых сайтов. Для существующих опцию можно подключить самостоятельно в панели управления
Бесплатно на всех тарифах
Опция доступна на всех тарифах хостинга для любого количества сайтов без дополнительных затрат
Важно знать
Изоляция сама по себе не гарантирует защиту от проникновения вредоносных кодов извне. Если в коде сайта или CMS есть уязвимости, злоумышленники могут ими воспользоваться. Рекомендуем предпринимать дополнительные меры для защиты сайта: обновляйте CMS и компоненты сайта, подключайте SSL-сертификаты, используйте надёжные пароли
Защитите свои сайты уже сегодня!
Перенесем ваши сайты на тарифы с изоляцией за 2 часа и сохраним баланс от другого хостера
Тарифы виртуального хостинга
На всех сайтах включена изоляция для защиты от действий злоумышленников и вредоносного ПО
На всех сайтах включена изоляция для защиты от действий злоумышленников и вредоносного ПО
На всех сайтах включена изоляция для защиты от действий злоумышленников и вредоносного ПО
На всех сайтах включена изоляция для защиты от действий злоумышленников и вредоносного ПО
На всех сайтах включена изоляция для защиты от действий злоумышленников и вредоносного ПО
На всех сайтах включена изоляция для защиты от действий злоумышленников и вредоносного ПО
На всех сайтах включена изоляция для защиты от действий злоумышленников и вредоносного ПО
На всех сайтах включена изоляция для защиты от действий злоумышленников и вредоносного ПО
На всех сайтах включена изоляция для защиты от действий злоумышленников и вредоносного ПО
На всех сайтах включена изоляция для защиты от действий злоумышленников и вредоносного ПО
На всех сайтах включена изоляция для защиты от действий злоумышленников и вредоносного ПО
На всех сайтах включена изоляция для защиты от действий злоумышленников и вредоносного ПО
На всех сайтах включена изоляция для защиты от действий злоумышленников и вредоносного ПО
На всех сайтах включена изоляция для защиты от действий злоумышленников и вредоносного ПО
На всех сайтах включена изоляция для защиты от действий злоумышленников и вредоносного ПО
На всех сайтах включена изоляция для защиты от действий злоумышленников и вредоносного ПО
На всех сайтах включена изоляция для защиты от действий злоумышленников и вредоносного ПО
На всех сайтах включена изоляция для защиты от действий злоумышленников и вредоносного ПО
На всех сайтах включена изоляция для защиты от действий злоумышленников и вредоносного ПО
На всех сайтах включена изоляция для защиты от действий злоумышленников и вредоносного ПО
На всех сайтах включена изоляция для защиты от действий злоумышленников и вредоносного ПО
На всех сайтах включена изоляция для защиты от действий злоумышленников и вредоносного ПО
На всех сайтах включена изоляция для защиты от действий злоумышленников и вредоносного ПО
На всех сайтах включена изоляция для защиты от действий злоумышленников и вредоносного ПО
На всех сайтах включена изоляция для защиты от действий злоумышленников и вредоносного ПО
На всех сайтах включена изоляция для защиты от действий злоумышленников и вредоносного ПО
На всех сайтах включена изоляция для защиты от действий злоумышленников и вредоносного ПО
На всех сайтах включена изоляция для защиты от действий злоумышленников и вредоносного ПО