Изоляция сайтов

Изоляция сайтов: защита
ваших проектов на хостинге

Создайте автономное пространство для каждого сайта и предотвратите
распространение вредоносного кода

Что такое изоляция сайтов и зачем она нужна?

Изоляция сайтов — это опция для повышения безопасности сайтов, которая позволяет создать для проекта собственное автономное пространство, независимое от других сайтов на том же аккаунте

Защита от перезаражения

Даже если один сайт будет скомпрометирован, вредоносный код не распространится на другие

Безопасность данных

Взломщики не получат доступ к остальным сайтам вашего аккаунта

Техническое решение от Timeweb

Производительность

Механизм реализован на основе Linux Security Modules, который функционирует на базовом уровне ОС и не влияет на работу сайтов

Автоматическая активация

Изоляция активируется для всех новых сайтов. Для существующих опцию можно подключить самостоятельно в панели управления

Бесплатно на всех тарифах

Опция доступна на всех тарифах хостинга для любого количества сайтов без дополнительных затрат

Важно знать

Изоляция сама по себе не гарантирует защиту от проникновения вредоносных кодов извне. Если в коде сайта или CMS есть уязвимости, злоумышленники могут ими воспользоваться. Рекомендуем предпринимать дополнительные меры для защиты сайта: обновляйте CMS и компоненты сайта, подключайте SSL-сертификаты, используйте надёжные пароли

Защитите свои сайты уже сегодня!

Перенесем ваши сайты на тарифы с изоляцией за 2 часа и сохраним баланс от другого хостера

Изображение планеты

Тарифы виртуального хостинга

Фильтры
Классический
За 3 года
Подобрать тариф в один клик
Year+
Идеальное решение для сайта-визитки
342
164 ₽
/мес
2 сайта с изоляцией

На всех сайтах включена изоляция для защиты от действий злоумышленников и вредоносного ПО

15 ГБ на быстрых NVMe-дисках

На всех сайтах включена изоляция для защиты от действий злоумышленников и вредоносного ПО

2 базы данных

На всех сайтах включена изоляция для защиты от действий злоумышленников и вредоносного ПО

Бесплатный SSL-сертификат

На всех сайтах включена изоляция для защиты от действий злоумышленников и вредоносного ПО

10 ГБ почтовой квоты

На всех сайтах включена изоляция для защиты от действий злоумышленников и вредоносного ПО

Неограниченное кол-во почтовых ящиков

На всех сайтах включена изоляция для защиты от действий злоумышленников и вредоносного ПО

Бесплатный DNS-хостинг

На всех сайтах включена изоляция для защиты от действий злоумышленников и вредоносного ПО

Домен .RU/.РФ в подарок!
Optimo+
Выбор популярных блогеров и сайтов-галерей
552
248 ₽
/мес
15 сайтов с изоляцией

На всех сайтах включена изоляция для защиты от действий злоумышленников и вредоносного ПО

40 ГБ на быстрых NVMe-дисках

На всех сайтах включена изоляция для защиты от действий злоумышленников и вредоносного ПО

Безлимитные базы данных

На всех сайтах включена изоляция для защиты от действий злоумышленников и вредоносного ПО

Бесплатный SSL-сертификат

На всех сайтах включена изоляция для защиты от действий злоумышленников и вредоносного ПО

10 ГБ почтовой квоты

На всех сайтах включена изоляция для защиты от действий злоумышленников и вредоносного ПО

Неограниченное кол-во почтовых ящиков

На всех сайтах включена изоляция для защиты от действий злоумышленников и вредоносного ПО

Бесплатный DNS-хостинг

На всех сайтах включена изоляция для защиты от действий злоумышленников и вредоносного ПО

Домен .RU/.РФ в подарок!
Выбор клиентов
Century+
Наилучший вариант для сайта вашей компании
772
347 ₽
/мес
35 сайтов с изоляцией

На всех сайтах включена изоляция для защиты от действий злоумышленников и вредоносного ПО

50 ГБ на быстрых NVMe-дисках

На всех сайтах включена изоляция для защиты от действий злоумышленников и вредоносного ПО

Безлимитные базы данных

На всех сайтах включена изоляция для защиты от действий злоумышленников и вредоносного ПО

Бесплатный SSL-сертификат

На всех сайтах включена изоляция для защиты от действий злоумышленников и вредоносного ПО

10 ГБ почтовой квоты

На всех сайтах включена изоляция для защиты от действий злоумышленников и вредоносного ПО

Неограниченное кол-во почтовых ящиков

На всех сайтах включена изоляция для защиты от действий злоумышленников и вредоносного ПО

Бесплатный DNS-хостинг

На всех сайтах включена изоляция для защиты от действий злоумышленников и вредоносного ПО

Домен .RU/.РФ в подарок!
Millennium+
Продвинутое решение для крупных e-commerce проектов
1071
482 ₽
/мес
60 сайтов с изоляцией

На всех сайтах включена изоляция для защиты от действий злоумышленников и вредоносного ПО

60 ГБ на быстрых NVMe-дисках

На всех сайтах включена изоляция для защиты от действий злоумышленников и вредоносного ПО

Безлимитные базы данных

На всех сайтах включена изоляция для защиты от действий злоумышленников и вредоносного ПО

Бесплатный SSL-сертификат

На всех сайтах включена изоляция для защиты от действий злоумышленников и вредоносного ПО

10 ГБ почтовой квоты

На всех сайтах включена изоляция для защиты от действий злоумышленников и вредоносного ПО

Неограниченное кол-во почтовых ящиков

На всех сайтах включена изоляция для защиты от действий злоумышленников и вредоносного ПО

Бесплатный DNS-хостинг

На всех сайтах включена изоляция для защиты от действий злоумышленников и вредоносного ПО

Домен .RU/.РФ в подарок!
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