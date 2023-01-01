Почтовый хостинг

Если вы покупаете персональный домен от Timeweb, вы получаете следующие преимущества

Интуитивный интерфейс Работайте с письмами без ограничений с любого устройства или браузера, благодаря простому и понятному веб-интерфейсу Timeweb.

Бесконечное количество

доменов и почтовых

ящиков Несколько доменов могут понадобиться компаниям, которые диверсифицируют бизнес и работают одновременно с несколькими разными целевыми аудиториями.

Защита от вирусов и спама Мы не только предоставляем домен, но и берем на себя его защиту от нежелательных сообщений и вредоносных программ, настраивая фильтрацию спама с помощью SpamAssassin и предоставляя бесплатный антивирус.

Синхронизация почты Управляйте почтой и синхронизируйте письма с различных устройств и почтовых клиентов, обеспечивая максимальную гибкость в работе.

Поддержка кириллицы Чтобы повысить открываемость ваших сообщений в почтовых ящиках, создавайте почтовые адреса с кириллическими доменами. Так вы персонализируете вашу почту и делаете ее узнаваемой для клиентов и партнеров.