Почтовый хостинг

Увеличивайте узнаваемость бренда и повышайте доверие
клиентов, используя почту на домене
Фильтры
Тариф
Классический
Срок аренды
1 год
Подобрать тариф в один клик
Все тарифы списком

Корпоративная почта
на домене — визитка компании

Корпоративная почта на домене — это профессиональная услуга, которая позволяет организациям создавать и использовать персонализированные почтовые ящики с доменным именем — например, info@vashdomen.ru.

Польза персонального домена в том, что, обмениваясь электронными сообщениями с клиентами и партнерами, вы укрепляете и усиливаете бренд и повышаете доверие к компании.

Преимущества почты на домене

Если вы покупаете персональный домен от Timeweb, вы получаете следующие преимущества
Интуитивный интерфейс
Работайте с письмами без ограничений с любого устройства или браузера, благодаря простому и понятному веб-интерфейсу Timeweb.
Бесконечное количество
доменов и почтовых
ящиков
Несколько доменов могут понадобиться компаниям, которые диверсифицируют бизнес и работают одновременно с несколькими разными целевыми аудиториями.
Защита от вирусов и спама
Мы не только предоставляем домен, но и берем на себя его защиту от нежелательных сообщений и вредоносных программ, настраивая фильтрацию спама с помощью SpamAssassin и предоставляя бесплатный антивирус.
Синхронизация почты
Управляйте почтой и синхронизируйте письма с различных устройств и почтовых клиентов, обеспечивая максимальную гибкость в работе.
Поддержка кириллицы
Чтобы повысить открываемость ваших сообщений в почтовых ящиках, создавайте почтовые адреса с кириллическими доменами. Так вы персонализируете вашу почту и делаете ее узнаваемой для клиентов и партнеров.
Круглосуточная техподдержка
У нас большой штат опытных специалистов, которые готовы помочь вам в любое время. Мы работаем круглосуточно, чтобы оперативно отвечать на ваши вопросы и решать возникшие проблемы.

Почему удобно пользоваться на почтой на домене от Timeweb

Легкое управление
В комплекте с доменом мы предоставляем бесплатную панель управления для работы с вашей почтой. Вы можете заходить в почту через браузер или используя свой привычный почтовый клиент — все данные синхронизируются.
Личный кабинет
Ваш персональный личный кабинет позволяет управлять всеми настройками хостинга, почты и домена, делая процесс управления максимально удобным.

Создайте почту для бизнеса
с собственным именем

Специальные условия для юридических лиц

Мы много лет сотрудничаем с разными организациями и предоставляем все необходимое для юридических лиц,

в том числе для индивидуальных предпринимателей и бюджетных организаций.
Отчетность
Вы сможете получать отчетные документы на электронную почту или через электронный документооборот (ЭДО), что значительно упростит передачу важных документов и повысит эффективность работы.
Гибкие условия
Мы готовы предоставить самые лучшие условия для наших клиентов: поддержать электронный документооборот, заключить договор оферты или предоставить индивидуальное соглашение, которое наилучшим образом решает ваши задачи.
Безналичные платежи
Чтобы упростить оплату наших услуг и сделать финансовые операции более удобными, мы предлагаем нашим клиентам расчет с помощью безналичных платежей.
Работа через государственные закупки
Если ваша организация участвует в государственных закупках, мы предоставим необходимые документы и окажем любую помощь в организации процедуры подачи заявок. Помощь опытных специалистов Timeweb гарантирует бизнесу успешное участие в торгах.

Круглосуточная техническая поддержка

Важное преимущество нашего почтового хостинга — профессиональная техническая поддержка, готовая помочь при возникновении любых вопросов или проблем с нашим сервисом. Свяжитесь с нами по телефону, онлайн-чату или отправьте тикет через панель управления хостингом.

Наши опытные специалисты всегда готовы предоставить оперативную помощь и решить возникшие вопросы. Помимо технической поддержки, мы предоставляем обширный набор готовых материалов для наших клиентов, включая гайды, инструкции и FAQ, которые помогут вам разобраться с настройками и функционалом нашего почтового хостинга.

Что такое виртуальный
хостинг и чем он полезен
бизнесу

Виртуальный хостинг — это такая форма хостинга, когда на одном физическом сервере размещается несколько независимых хостинг-аккаунтов, включая почтовые ящики с доменными именами.

Виртуальный хостинг — недорогое решение для малых и средних компаний, которые хотят получить доступ к услугам почтового хостинга без больших затрат на обслуживание собственного сервера.
Что такое хостинг?

Вопросы и ответы

Как перенести почту в Timeweb?
Можно ли подключить почту для домена бесплатно?
Нужна почта для бизнеса. На что обратить внимание при выборе?
Чем почтовый хостинг отличается от классического?
Как обеспечивается защита от спама?
Можно ли отправить почту с нового домена в существующий ящик?
Можно ли переходить с одного тарифа на другой?
Где располагаются дата-центры?
Что такое доменное имя в адресе электронной почты?
Можно ли создать почту на поддомене?