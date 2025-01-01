Хостинг для интернет-магазинов
Скорость, производительность и поддержка 24/7 —
для стабильных продаж каждый день
Быстрая и качественная поддержка 24/7
На всех сайтах включена изоляция для защиты от действий злоумышленников и вредоносного ПО
На всех сайтах включена изоляция для защиты от действий злоумышленников и вредоносного ПО
На всех сайтах включена изоляция для защиты от действий злоумышленников и вредоносного ПО
На всех сайтах включена изоляция для защиты от действий злоумышленников и вредоносного ПО
На всех сайтах включена изоляция для защиты от действий злоумышленников и вредоносного ПО
На всех сайтах включена изоляция для защиты от действий злоумышленников и вредоносного ПО
На всех сайтах включена изоляция для защиты от действий злоумышленников и вредоносного ПО
На всех сайтах включена изоляция для защиты от действий злоумышленников и вредоносного ПО
На всех сайтах включена изоляция для защиты от действий злоумышленников и вредоносного ПО
На всех сайтах включена изоляция для защиты от действий злоумышленников и вредоносного ПО
На всех сайтах включена изоляция для защиты от действий злоумышленников и вредоносного ПО
На всех сайтах включена изоляция для защиты от действий злоумышленников и вредоносного ПО
На всех сайтах включена изоляция для защиты от действий злоумышленников и вредоносного ПО
На всех сайтах включена изоляция для защиты от действий злоумышленников и вредоносного ПО
На всех сайтах включена изоляция для защиты от действий злоумышленников и вредоносного ПО
На всех сайтах включена изоляция для защиты от действий злоумышленников и вредоносного ПО
На всех сайтах включена изоляция для защиты от действий злоумышленников и вредоносного ПО
На всех сайтах включена изоляция для защиты от действий злоумышленников и вредоносного ПО
На всех сайтах включена изоляция для защиты от действий злоумышленников и вредоносного ПО
На всех сайтах включена изоляция для защиты от действий злоумышленников и вредоносного ПО
На всех сайтах включена изоляция для защиты от действий злоумышленников и вредоносного ПО
На всех сайтах включена изоляция для защиты от действий злоумышленников и вредоносного ПО
На всех сайтах включена изоляция для защиты от действий злоумышленников и вредоносного ПО
На всех сайтах включена изоляция для защиты от действий злоумышленников и вредоносного ПО
Максимальная скорость
Сверхскоростные NVMе-диски и мощные процессоры ускоряют работу сайта
SLA по аптайму 99.99%
Ваш интернет-магазин остается доступным в любой ситуации
Техподдержка 24/7
Помогаем с миграцией, ошибками, настройкой SSL, модулей.
На любом тарифе вам доступны
Почта на своем домене
Отправляйте рассылки с узнаваемых адресов, чтобы повысить доверие
Ежедневные бэкапы
Каждый день создаем копии сайтов и баз, чтобы всё было в безопасности
Поддержка 24/7
Придем на помощь в любое время, чтобы ваш магазин всегда оставался доступным
Безлимитный трафик
Никаких дополнительных платежей за трафик — даже в период высоких нагрузок
Защита от DDoS
Обеспечение бесперебойной работы интернет-магазина при атаках
Бесплатный SSL
Защищает данные покупателей, повышает доверие к магазину и улучшает SEO
Предоставим для юр. лиц всё что нужно
Безналичные платежи
Проводим все платежи удобным и безопасным способом
Госзакупки
Сотрудничаем с организациями через госзакупки
ЭДО
Поддерживаем электронный документооборот
Отчёты
Все отчётные документы отдаём вам на электронную почту или через ЭДО
Договоры
Заключаем договор оферты или индивидуальный договор на ваш выбор
Работаем со всеми
От небольших организаций до крупных бизнесов и корпораций
Нужна помощь в создании интернет-магазина?
Сделаем все под ключ за 14 дней. Оставьте заявку и мы свяжемся с вами в ближайшее время
Вопросы и ответы
На что обратить внимание при выборе хостинга для интернет-магазина?
- Убедитесь, что предлагаемое решение ориентировано на размещение именно интернет-магазинов, а не обычных сайтов, так как требования к нагрузке и мощности будут отличаться. Также проверьте, что хостинг поддерживает нужную вам платформу (например, 1С-Битрикс) и адаптирован для ее оптимальной работы.
- Уточните у хостера о возможностях масштабирования. Ваш интернет-магазин будет расти, и однажды ему потребуется больше ресурсов. Есть ли возможность увеличить тариф или его отдельные параметры? Насколько легко это сделать и потребуется ли перерыв в работе сайта? Помогает ли техподдержка в миграции на другое решение, например, выделенный сервер?
- Убедитесь в наличии тестового периода после регистрации, чтобы вы могли полностью проверить работоспособность своего проекта онлайн и только потом вносить предоплату. Чем дольше тестовый период, тем лучше, чтобы была возможность «обкатать» разные сценарии работы.
- Пообщайтесь с поддержкой и оцените, насколько быстро саппорт приходит на помощь и как эффективно решает проблемы. Если в интернет-магазине случится сбой, будет важно оперативно восстановить работу хоста, чтобы не потерять продажи.
Есть ли ограничения на объем товаров или базы данных?
Следить за статистикой ресурсов можно в панели управления в разделе «Инструменты» → «Нагрузка на сервер». И в случае приближения к лимитам — увеличить параметры или перейти на более мощный тариф.
Количество баз данных, как и объем места под них, не ограничивается.
Можно ли перенести существующий интернет-магазин к вам?
А еще — зачислим на баланс остаток средств у прежнего провайдера.
При желании вы также можете выполнить перенос самостоятельно, по нашим подробным инструкциям.
Не «ляжет» ли сайт при росте трафика?
Однако, если ваш проект регулярно испытывает высокую нагрузку, превышающую лимиты тарифа в 10 и более раз, это действительно может негативно сказываться на его работе и пользовательском опыте ваших клиентов.
При обнаружении превышений нагрузки мы уведомим вас об этом и подскажем, какие меры можно принять. Вы также можете следить за нагрузкой на графиках в панели управления.