Хостинг для интернет-магазинов

Хостинг для интернет-магазинов

Скорость, производительность и поддержка 24/7 —
для стабильных продаж каждый день

4.8  на основе 4302 отзывов.  Подробнее
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10 дней на тестирование услуг хостинга

Быстрая и качественная поддержка 24/7

Бесперебойная работа серверов на уровне 99.98%
Удобная и понятная панель управления
Year+
Идеальное решение для сайта-визитки
342
164 ₽
/мес
2 сайта

На всех сайтах включена изоляция для защиты от действий злоумышленников и вредоносного ПО

15 ГБ на быстрых NVMe-дисках

На всех сайтах включена изоляция для защиты от действий злоумышленников и вредоносного ПО

2 базы данных

На всех сайтах включена изоляция для защиты от действий злоумышленников и вредоносного ПО

Бесплатный SSL-сертификат

На всех сайтах включена изоляция для защиты от действий злоумышленников и вредоносного ПО

10 ГБ почтовой квоты

На всех сайтах включена изоляция для защиты от действий злоумышленников и вредоносного ПО

Неограниченное кол-во почтовых ящиков

На всех сайтах включена изоляция для защиты от действий злоумышленников и вредоносного ПО

Домены .RU/.РФ от 179 рублей
Optimo+
Выбор популярных блогеров и сайтов-галерей
552
248 ₽
/мес
15 сайтов

На всех сайтах включена изоляция для защиты от действий злоумышленников и вредоносного ПО

40 ГБ на быстрых NVMe-дисках

На всех сайтах включена изоляция для защиты от действий злоумышленников и вредоносного ПО

Безлимитные базы данных

На всех сайтах включена изоляция для защиты от действий злоумышленников и вредоносного ПО

Бесплатный SSL-сертификат

На всех сайтах включена изоляция для защиты от действий злоумышленников и вредоносного ПО

10 ГБ почтовой квоты

На всех сайтах включена изоляция для защиты от действий злоумышленников и вредоносного ПО

Неограниченное кол-во почтовых ящиков

На всех сайтах включена изоляция для защиты от действий злоумышленников и вредоносного ПО

Домены .RU/.РФ от 179 рублей
Выбор клиентов
Century+
Наилучший вариант для сайта вашей компании
772
347 ₽
/мес
35 сайтов

На всех сайтах включена изоляция для защиты от действий злоумышленников и вредоносного ПО

50 ГБ на быстрых NVMe-дисках

На всех сайтах включена изоляция для защиты от действий злоумышленников и вредоносного ПО

Безлимитные базы данных

На всех сайтах включена изоляция для защиты от действий злоумышленников и вредоносного ПО

Бесплатный SSL-сертификат

На всех сайтах включена изоляция для защиты от действий злоумышленников и вредоносного ПО

10 ГБ почтовой квоты

На всех сайтах включена изоляция для защиты от действий злоумышленников и вредоносного ПО

Неограниченное кол-во почтовых ящиков

На всех сайтах включена изоляция для защиты от действий злоумышленников и вредоносного ПО

Домены .RU/.РФ от 179 рублей
Millennium+
Продвинутое решение для крупных e-commerce проектов
1071
482 ₽
/мес
60 сайтов

На всех сайтах включена изоляция для защиты от действий злоумышленников и вредоносного ПО

60 ГБ на быстрых NVMe-дисках

На всех сайтах включена изоляция для защиты от действий злоумышленников и вредоносного ПО

Безлимитные базы данных

На всех сайтах включена изоляция для защиты от действий злоумышленников и вредоносного ПО

Бесплатный SSL-сертификат

На всех сайтах включена изоляция для защиты от действий злоумышленников и вредоносного ПО

10 ГБ почтовой квоты

На всех сайтах включена изоляция для защиты от действий злоумышленников и вредоносного ПО

Неограниченное кол-во почтовых ящиков

На всех сайтах включена изоляция для защиты от действий злоумышленников и вредоносного ПО

Домены .RU/.РФ от 179 рублей
Все тарифы списком

Максимальная скорость

Сверхскоростные NVMе-диски и мощные процессоры ускоряют работу сайта

SLA по аптайму 99.99%

Ваш интернет-магазин остается доступным в любой ситуации

Техподдержка 24/7

Помогаем с миграцией, ошибками, настройкой SSL, модулей.

Поддерживаем все популярные CMS

Наш хостинг специально оптимизирован для WordPress , Joomla , Drupal , OpenCart и других систем управления контентом

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На любом тарифе вам доступны

Почта на своем домене

Отправляйте рассылки с узнаваемых адресов, чтобы повысить доверие

Ежедневные бэкапы

Каждый день создаем копии сайтов и баз, чтобы всё было в безопасности

Поддержка 24/7

Придем на помощь в любое время, чтобы ваш магазин всегда оставался доступным

Безлимитный трафик

Никаких дополнительных платежей за трафик — даже в период высоких нагрузок

Защита от DDoS

Обеспечение бесперебойной работы интернет-магазина при атаках

Бесплатный SSL

Защищает данные покупателей, повышает доверие к магазину и улучшает SEO

Нужно простое решение?

Создайте интернет-магазин в конструкторе Craftum

Перейти к тарифам 10 дней бесплатно
фоновое изображение конструктора craftum
ИИ-генератор лендингов и текстов за минуты
Меняйте всё: от цветов и шрифтов до структуры сайта
Интеграция сервисов и аналитики в пару кликов
Быстрый старт без дизайнеров и программистов

Предоставим для юр. лиц всё что нужно

Безналичные платежи

Проводим все платежи удобным и безопасным способом

Госзакупки

Сотрудничаем с организациями через госзакупки

ЭДО

Поддерживаем электронный документооборот

Отчёты

Все отчётные документы отдаём вам на электронную почту или через ЭДО

Договоры

Заключаем договор оферты или индивидуальный договор на ваш выбор

Работаем со всеми

От небольших организаций до крупных бизнесов и корпораций

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Нужна помощь в создании интернет-магазина?

Сделаем все под ключ за 14 дней. Оставьте заявку и мы свяжемся с вами в ближайшее время

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Вопросы и ответы

На что обратить внимание при выборе хостинга для интернет-магазина?
При поиске хостингового провайдера стоит оценить следующие моменты:
  • Убедитесь, что предлагаемое решение ориентировано на размещение именно интернет-магазинов, а не обычных сайтов, так как требования к нагрузке и мощности будут отличаться. Также проверьте, что хостинг поддерживает нужную вам платформу (например, 1С-Битрикс) и адаптирован для ее оптимальной работы.
  • Уточните у хостера о возможностях масштабирования. Ваш интернет-магазин будет расти, и однажды ему потребуется больше ресурсов. Есть ли возможность увеличить тариф или его отдельные параметры? Насколько легко это сделать и потребуется ли перерыв в работе сайта? Помогает ли техподдержка в миграции на другое решение, например, выделенный сервер?
  • Убедитесь в наличии тестового периода после регистрации, чтобы вы могли полностью проверить работоспособность своего проекта онлайн и только потом вносить предоплату. Чем дольше тестовый период, тем лучше, чтобы была возможность «обкатать» разные сценарии работы.
  • Пообщайтесь с поддержкой и оцените, насколько быстро саппорт приходит на помощь и как эффективно решает проблемы. Если в интернет-магазине случится сбой, будет важно оперативно восстановить работу хоста, чтобы не потерять продажи.
Есть ли ограничения на объем товаров или базы данных?
Вы ограничены только лимитами конкретного тарифного плана: объемом дискового пространства, параметрами нагрузки на процессор и базы данных.

Следить за статистикой ресурсов можно в панели управления в разделе «Инструменты» → «Нагрузка на сервер». И в случае приближения к лимитам — увеличить параметры или перейти на более мощный тариф.

Количество баз данных, как и объем места под них, не ограничивается.
Можно ли перенести существующий интернет-магазин к вам?
Конечно. Мы бесплатно перенесем ваш проект за 2 часа и запустим его на нашем хостинге.

А еще — зачислим на баланс остаток средств у прежнего провайдера.

При желании вы также можете выполнить перенос самостоятельно, по нашим подробным инструкциям.
Не «ляжет» ли сайт при росте трафика?
Наши серверы хостинга для интернет-магазинов оптимизированы таким образом, чтобы выдерживать высокую нагрузку на сайты. Скажем, если вы проводите распродажу и посещаемость сайта резко выросла, в большинстве случаев это не приведет к сбоям в работе.

Однако, если ваш проект регулярно испытывает высокую нагрузку, превышающую лимиты тарифа в 10 и более раз, это действительно может негативно сказываться на его работе и пользовательском опыте ваших клиентов.

При обнаружении превышений нагрузки мы уведомим вас об этом и подскажем, какие меры можно принять. Вы также можете следить за нагрузкой на графиках в панели управления.