Хостинг сайтов в
Украине

Универсальная услуга для создания и размещения
сайтов любой сложности и загруженности
Фильтры
Тариф
Классический
Срок аренды
1 год
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На любом тарифе
вам доступны

Бесплатная почта
Настраивайте рассылки и взаимодействуйте с клиентами через электронную почту от имени своего домена
Быстрое создание сайта
Разрабатывайте проекты любых масштабов всего в несколько кликов. Добавляйте CMS через каталог и наполняйте сайт контентом с помощью удобной панели
Безлимитное количество доменов
Регистрируйте и подключайте домены без ограничений
Командный доступ
Предоставляйте лимитированные права доступа для разработчиков любых веб-проектов
Простой файловый
менеджер
Редактируйте и загружайте контент на сайт через интуитивно-понятный менеджер файлов
Персональные тарифы
Выбирайте подходящий под задачи тариф и улучшайте его при необходимости

Бережно перенесем
ваши сайты

И подарим 3 месяца бесплатного виртуального хостинга в подарок!
Поможем с подбором оптимального тарифа
Бесплатно перенесем все данные со стороннего хостинга
Проверим и убедимся, что все работает, как надо

Все тарифы
включают в себя

Неограниченный и бесплатный трафик
Паролирование директорий
Мощные серверы с высокими лимитами
Управление .htaccess, собственные страницы ошибок
Ежедневное резервное копирование
Управление задачами по расписанию - Cron
MySQL 5.6 / 5.7, PHP 5.3 / 5.4 / 5.6 / 7.1 / 7.2 / 7.3 / 7.4, 8.0, APC (PHP 5.3, 5.4), Zend OPcache (PHP 5.6, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 8.0,), memcached, phpMyAdmin Perl 5, Parser, Python 2.7 / 3.4 / 3.6, C++
Неограниченное количество почтовых ящиков
Настройка рассылок/пересылок, автоответчика
SSH, sFTP/FTP, SCP доступ (безопасное копирование)
POP3, IMAP, SMTP сервисы с шифрованием для работы с почтой
Поддержку неограниченного числа доменов
Защищённый Web-интерфейс для работы с почтой
Управление доменами/поддоменами, сайтами, DNS, FTP-аккаунтами
Настройку SMS-уведомлений об основных событиях на аккаунте
Access и Error журналы (логи сервера), статистика сервера
Защиту доступа в панель управления (двухфакторная авторизация)
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SLA, условия предоставления услуг
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Правила и ограничения
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Публичная оферта и договоры
App Store Play Store

Что такое виртуальный хостинг?

Виртуальный хостинг (от англ. Hosting Shared) – это услуга по аренде ресурсов для размещения сайтов в интернете. Она гарантирует бесперебойную работу любых проектов 24/7 и предоставляет настроенный сервер со всеми утилитами. Фактически на одном сервере размещается сразу несколько сайтов, которые потребляют одинаковые ресурсы.


При работе с хостингом вам не нужно ни о чем беспокоиться. Достаточно загрузить данные для сайта, наполнить его контентом и готово. Вся информация будет надежно защищена в специализированных дата-центрах, которые находятся под охраной. Для еще большей надежности мы используем ежедневное резервное копирование данных. Вы всегда сможете восстановить данные сайта, если произойдет непредвиденный сбой.

Дополнительные услуги

Дополнительный IP адрес

Дополнительный IP-адрес для изолирования сайта от других, которые расположены на общем IP
150
руб./мес.

Защитник сайтов

Ваша надежная защита от взлома и заражений
289
руб./мес.

Антивирус

Сканирует сайты на наличие заражений и удаляет обнаруженный вредоносный код
289
руб./мес.

Защита от DDoS атак

Система защиты от атак любой мощности
300
руб./мес.

Лечение сайтов

Надежное решение для устранения заражений с вниманием к каждому сайту
от 1 350
руб.

Реклама и продвижение

Настройте поисковое продвижение (SEO) и поднимите свой сайт в поисковой выдаче
от 189
руб./мес.

Компания Timeweb – международный хостинг-провайдер, работающий на рынке с 2006 года. Мы предоставляем различные виды хостинговых услуг и занимаемся регистрацией доменов.

Преимущества хостинга Timeweb в Украине

Хостинг сайтов в Украине от Таймвэб отличается высоким уровнем доступности ресурсов и малым временем отклика. Наши предложения имеют наилучшее соотношение цена/качество.

Чтобы оценить высокий уровень сервиса и надежность нашего хостинга, просто закажите один из тарифов и воспользуйтесь бесплатным тестовом периодом.

У нас работают лучшие специалисты в отрасли, мы гарантируем высокую скорость и стабильность работы ваших сайтов за счет использования самого современного оборудования и программных систем. Для удобного управления нашими услугами мы разработали собственную панель управления на основе пожеланий клиентов.

  • Безопасность ваших данных является для нас приоритетной задачей! Данные ваших сайтов надежно защищены системой резервирования.
  • Для удобного создания сайтов мы обеспечиваем поддержку всех популярных CMS.
  • Квалифицированная техническая поддержка работает для вас 24 часа в сутки 7 дней в неделю, включая праздники.
  • Мы окажем бесплатную помощь в переносе данных и настройке сервера при переходе на хостинг Timeweb.
  • У нас выгодные тарифы на все услуги, также мы дарим клиентам скидки и бонусы и постоянно проводим различные акции.

Виды хостингов для сайтов Timeweb

У нас есть три основных направления хостинговых услуг:

  1. Виртуальный хостинг – самый простой вариант, который подходит даже новичкам, так как не требует навыков администрирования. Вы сможете создать и разместить сайт в сети за считанные минуты. Тарифы этой линейки услуг отличаются невысокой ценой. Такой вариант хостинга подходит для размещения CMS. Тарифные планы виртуального хостинга отличаются большим разнообразием: от тарифа «Year+», где пользователь получает возможность создать 1 сайт с 1 базой данных, до тарифного плана «Millennium+», на котором доступно 50 Гб на NVMe-диске, 50 сайтов и неограниченное количество баз данных. Если вам не будет хватать ресурсов на выбранном тарифе, вы всегда сможете расширить его или перейти на другой тариф без остановки работы.
  2. VDS-хостинг обеспечит производительность и масштабируемые ресурсы для вашего веб-проекта. Вы получаете персональный сервер по цене виртуального хостинга.
  3. Если аренда хостинга в Украине требуется вам для реализации крупного, ресурсоемкого проекта, рассмотрите возможность заказа мощного и гибкого в настройке индивидуального сервера.

У нас вы можете не только купить хостинг. Также наша компания предлагает огромный выбор и лучшие цены на регистрацию и продление доменов во всех доменных зонах.

Выбирая Timeweb, вы получаете высокотехнологичный и стабильный в работе хостинг. Мы заботимся об удобстве наших клиентов и предоставляем множество интуитивно понятных и мощных инструментов для работы.