Что такое виртуальный хостинг?

Виртуальный хостинг (от англ. Hosting Shared) – это услуга по аренде ресурсов для размещения сайтов в интернете. Она гарантирует бесперебойную работу любых проектов 24/7 и предоставляет настроенный сервер со всеми утилитами. Фактически на одном сервере размещается сразу несколько сайтов, которые потребляют одинаковые ресурсы.

При работе с хостингом вам не нужно ни о чем беспокоиться. Достаточно загрузить данные для сайта, наполнить его контентом и готово. Вся информация будет надежно защищена в специализированных дата-центрах, которые находятся под охраной. Для еще большей надежности мы используем ежедневное резервное копирование данных. Вы всегда сможете восстановить данные сайта, если произойдет непредвиденный сбой.