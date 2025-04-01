Перенос доменов .ru и .рф из Ардис

Перенос доменов .ru и .рф в Timeweb от других регистраторов

Перенос доменов .RU и .РФ выполняется бесплатно. В течение всего периода переноса ваш сайт будет доступен: трансфер никак не влияет на работу сайта. Никакие ресурсные записи домена не изменятся.

Ограничения для переноса

Перенос домена из Ардис невозможен в следующих случаях:

До окончания срока регистрации домена осталось менее 7 дней.

С момента смены администратора или регистратора прошло менее 30 дней.

На домен установлены ограничения Реестром.

Администратор не выполнил запрос регистратора о предоставлении сведений и подтверждающих документов.

Самостоятельный перенос домена

Шаг 1. Получение Authinfo-кода от регистратора Ardis

Зайдите в личный кабинет Ардис. Откройте раздел «Контакт домена» — «Проверка», чтобы пройти верификацию данных администратора домена. Для этого:

прикрепите копии документов, необходимые для идентификации администратора; подтвердите контактный E-mail и номер телефона для отправки sms.



Перейдите в раздел «Доменные имена», выберите домен, который хотите перенести, и нажмите «Код домена».

Заявка на получение Authinfo-кода будет обработана в течение трех рабочих дней, после чего вы получите письмо с кодом на контактный ящик домена.



Срок действия кода — 20 календарных дней.

Шаг 2. Заказ переноса в панели Timeweb

Перейдите в раздел «Домены» → «Мои домены» и запустите трансфер.

Если домен уже добавлен в панель — наведите курсор на иконку информации и нажмите «Перенесите домен в Timeweb».



Если домен еще не добавлен — нажмите «Перенести домен» над списком доменов.



В открывшейся форме:

укажите нужный домен, если он не появился автоматически;

введите код переноса, полученный от текущего регистратора;

нажмите «Перенести».

После запуска трансфера будет выведено уведомление «Запрос отправлен», а рядом с доменом в панели управления будет отображаться статус «В процессе переноса». Если при переносе возникнет ошибка, в статусе будет выведено соответствующее уведомление.

Перенос выполняется в течение 5 дней.

Как только домен будет передан на обслуживание в ТаймВэб.Домены, вы получите уведомление на административный e-mail домена.

Перенос нашими силами

Вам необязательно заниматься переносом самостоятельно — мы можем взять большую часть забот на себя. Это также полностью бесплатно.

Для этого перейдите в раздел «Перенести через поддержку» и укажите в форме:

домен или домены, которые хотите перенести;

в качестве компании укажите Ардис;

логин и пароль от личного кабинета Ардис;

любую дополнительную информация.

Далее мы свяжемся с вами через тикет.

Доступ в личный кабинет Ардис необходим для запроса Authinfo-кода и запуска переноса. Мы гарантируем полную сохранность предоставленных вами данных.