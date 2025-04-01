Перенос доменов .ru и .рф из Ардис
Перенос доменов .RU и .РФ выполняется бесплатно. В течение всего периода переноса ваш сайт будет доступен: трансфер никак не влияет на работу сайта. Никакие ресурсные записи домена не изменятся.
Ограничения для переноса
Перенос домена из Ардис невозможен в следующих случаях:
- До окончания срока регистрации домена осталось менее 7 дней.
- С момента смены администратора или регистратора прошло менее 30 дней.
- На домен установлены ограничения Реестром.
- Администратор не выполнил запрос регистратора о предоставлении сведений и подтверждающих документов.
Самостоятельный перенос домена
Шаг 1. Получение Authinfo-кода от регистратора Ardis
- Зайдите в личный кабинет Ардис.
- Откройте раздел «Контакт домена» — «Проверка», чтобы пройти верификацию данных администратора домена. Для этого:
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- прикрепите копии документов, необходимые для идентификации администратора;
- подтвердите контактный E-mail и номер телефона для отправки sms.
- Перейдите в раздел «Доменные имена», выберите домен, который хотите перенести, и нажмите «Код домена».
Заявка на получение Authinfo-кода будет обработана в течение трех рабочих дней, после чего вы получите письмо с кодом на контактный ящик домена.
Срок действия кода — 20 календарных дней.
Шаг 2. Заказ переноса в панели Timeweb
Перейдите в раздел «Домены» → «Мои домены» и запустите трансфер.
- Если домен уже добавлен в панель — наведите курсор на иконку информации и нажмите «Перенесите домен в Timeweb».
- Если домен еще не добавлен — нажмите «Перенести домен» над списком доменов.
В открывшейся форме:
- укажите нужный домен, если он не появился автоматически;
- введите код переноса, полученный от текущего регистратора;
- нажмите «Перенести».
После запуска трансфера будет выведено уведомление «Запрос отправлен», а рядом с доменом в панели управления будет отображаться статус «В процессе переноса». Если при переносе возникнет ошибка, в статусе будет выведено соответствующее уведомление.
Перенос выполняется в течение 5 дней.
Как только домен будет передан на обслуживание в ТаймВэб.Домены, вы получите уведомление на административный e-mail домена.
Перенос нашими силами
Вам необязательно заниматься переносом самостоятельно — мы можем взять большую часть забот на себя. Это также полностью бесплатно.
Для этого перейдите в раздел «Перенести через поддержку» и укажите в форме:
- домен или домены, которые хотите перенести;
- в качестве компании укажите Ардис;
- логин и пароль от личного кабинета Ардис;
- любую дополнительную информация.
Далее мы свяжемся с вами через тикет.
Доступ в личный кабинет Ардис необходим для запроса Authinfo-кода и запуска переноса. Мы гарантируем полную сохранность предоставленных вами данных.