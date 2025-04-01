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Перенос доменов .ru и .рф из Ардис

Перенос доменов .ru и .рф из Ардис

Перенос доменов .RU и .РФ выполняется бесплатно. В течение всего периода переноса ваш сайт будет доступен: трансфер никак не влияет на работу сайта. Никакие ресурсные записи домена не изменятся.

Ограничения для переноса

Перенос домена из Ардис невозможен в следующих случаях:

  • До окончания срока регистрации домена осталось менее 7 дней.
  • С момента смены администратора или регистратора прошло менее 30 дней.
  • На домен установлены ограничения Реестром.
  • Администратор не выполнил запрос регистратора о предоставлении сведений и подтверждающих документов.

Самостоятельный перенос домена

Шаг 1. Получение Authinfo-кода от регистратора Ardis

  1. Зайдите в личный кабинет Ардис.
  2. Откройте раздел «Контакт домена» —  «Проверка», чтобы пройти верификацию данных администратора домена. Для этого:
    • прикрепите копии документов, необходимые для идентификации администратора;
    • подтвердите контактный E-mail и номер телефона для отправки sms.
  1. Перейдите в раздел «Доменные имена», выберите домен, который хотите перенести, и нажмите «Код домена».

Заявка на получение Authinfo-кода будет обработана в течение трех рабочих дней, после чего вы получите письмо с кодом на контактный ящик домена.

Срок действия кода — 20 календарных дней.

Шаг 2. Заказ переноса в панели Timeweb

Перейдите в раздел «Домены» → «Мои домены» и запустите трансфер. 

  • Если домен уже добавлен в панель — наведите курсор на иконку информации и нажмите  «Перенесите домен в Timeweb».

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  • Если домен еще не добавлен — нажмите «Перенести домен» над списком доменов.

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В открывшейся форме:

  • укажите нужный домен, если он не появился автоматически;
  • введите код переноса, полученный от текущего регистратора;
  • нажмите «Перенести».

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После запуска трансфера будет выведено уведомление «Запрос отправлен», а рядом с доменом в панели управления будет отображаться статус «В процессе переноса». Если при переносе возникнет ошибка, в статусе будет выведено соответствующее уведомление. 

Перенос выполняется в течение 5 дней. 

Как только домен будет передан на обслуживание в ТаймВэб.Домены, вы получите уведомление на административный e-mail домена.

Перенос нашими силами

Вам необязательно заниматься переносом самостоятельно — мы можем взять большую часть забот на себя. Это также полностью бесплатно.

Для этого перейдите в раздел «Перенести через поддержку» и укажите в форме:

  • домен или домены, которые хотите перенести;
  • в качестве компании укажите Ардис;
  • логин и пароль от личного кабинета Ардис;
  • любую дополнительную информация.

Далее мы свяжемся с вами через тикет.

Доступ в личный кабинет Ардис необходим для запроса Authinfo-кода и запуска переноса. Мы гарантируем полную сохранность предоставленных вами данных.