Перенос доменов .ru и .рф из Джино

Перенос доменов .ru и .рф в Timeweb от других регистраторов

Перенос доменов .RU и .РФ выполняется бесплатно. В течение всего периода переноса ваш сайт будет доступен: трансфер никак не влияет на работу сайта. Никакие ресурсные записи домена не изменятся.

Ограничения для переноса

Перенос домена из Джино невозможен в следующих случаях:

До окончания срока регистрации домена осталось менее 7 дней.

С момента смены администратора или регистратора прошло менее 30 дней.

На домен установлены ограничения Реестром.

Администратор не выполнил запрос регистратора о предоставлении сведений и подтверждающих документов.

Самостоятельный перенос домена

Домены Джино фактически обслуживаются через R01, поэтому перенос выполняется в два этапа:

Перенос домена с реселлерского договора Джино в R01 на прямой договор с R01. Получение Authinfo-кода в R01.

Шаг 1. Перенос домена на прямой договор

Создайте аккаунт в R01. Данные администратора должны совпадать с теми, которые вы указали для домена в Джино. Посмотреть их можно в разделе «Контактные данные» на во вкладке домена.

Отправьте письмо с контактной почты домена на info@r01.ru со следующим содержанием:

Прошу перенести домен <ваш домен> на договор № <номер договора в R01>, nic-hdl <ник-хэндл в R01> без смены администратора.

Договор прошлого регистратора Джино — RDP/01/164 от 10.09.2007, текстовый идентификатор (мейнтейнер) — JINO-MNT-GPT.

Номер договора и ник-хэндл можно найти в личном кабинете R01 в разделе «Информация об Администраторе».

К письму нужно приложить:

скан-копию паспорта (главный разворот, страница прописки и 19 страница) — для администратора — физического лица; скан-копию свидетельства ИНН — для администратора — юридического лица



Дождитесь ответа регистратора R01 о том, что ваш домен перенесен на прямой договор. Проверить результат переноса можно в разделе «Домены».

Шаг 2. Получение Authinfo-кода в R01

В личном кабинете R01 зайдите в раздел «Домены» → кликните по нужному домену — «Код переноса».

В форме заявки:

Выберите способ получения ключа: e-mail или SMS. Проверьте корректность адреса e-mail и вашего телефона или измените их при необходимости.



На почту или указанный номер телефона придет сообщение с ключом подтверждения заявки. В течение 3 рабочих дней после получения ключа перейдите в раздел «Домены» — «Заявки на выдачу кода переноса для .RU, .РФ доменов», найдите нужную заявку и введите полученный ключ. После подтверждения заявки будет автоматически сгенерирован код переноса. Найти его будет можно в разделе «Домены» — кликнуть по нужному домену — «Код переноса».

Срок действия кода — 20 календарных дней.

Шаг 3. Заказ переноса в панели Timeweb

Перейдите в раздел «Домены» → «Мои домены» и запустите трансфер.

Если домен уже добавлен в панель — наведите курсор на иконку информации и нажмите «Перенесите домен в Timeweb».



Если домен еще не добавлен — нажмите «Перенести домен» над списком доменов.



В открывшейся форме:

укажите нужный домен, если он не появился автоматически;

введите код переноса, полученный от текущего регистратора;

нажмите «Перенести».

После запуска трансфера будет выведено уведомление «Запрос отправлен», а рядом с доменом в панели управления будет отображаться статус «В процессе переноса». Если при переносе возникнет ошибка, в статусе будет выведено соответствующее уведомление.

Перенос выполняется в течение 5 дней.

Как только домен будет передан на обслуживание в ТаймВэб.Домены, вы получите уведомление на административный e-mail домена.

Перенос нашими силами

Вам необязательно заниматься переносом самостоятельно — мы можем взять большую часть забот на себя. Это также полностью бесплатно.

Для этого перейдите в раздел «Перенести через поддержку» и укажите в форме:

домен или домены, которые хотите перенести;

в качестве компании укажите Джино;

логин и пароль от личного кабинета Джино;

любую дополнительную информация.

Далее мы свяжемся с вами через тикет.

Доступ в личный кабинет Джино необходим для запроса Authinfo-кода и запуска переноса. Мы гарантируем полную сохранность предоставленных вами данных.