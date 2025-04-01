Перенос доменов .ru и .рф из Джино
Перенос доменов .RU и .РФ выполняется бесплатно. В течение всего периода переноса ваш сайт будет доступен: трансфер никак не влияет на работу сайта. Никакие ресурсные записи домена не изменятся.
Ограничения для переноса
Перенос домена из Джино невозможен в следующих случаях:
- До окончания срока регистрации домена осталось менее 7 дней.
- С момента смены администратора или регистратора прошло менее 30 дней.
- На домен установлены ограничения Реестром.
- Администратор не выполнил запрос регистратора о предоставлении сведений и подтверждающих документов.
Самостоятельный перенос домена
Домены Джино фактически обслуживаются через R01, поэтому перенос выполняется в два этапа:
- Перенос домена с реселлерского договора Джино в R01 на прямой договор с R01.
- Получение Authinfo-кода в R01.
Шаг 1. Перенос домена на прямой договор
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Создайте аккаунт в R01. Данные администратора должны совпадать с теми, которые вы указали для домена в Джино. Посмотреть их можно в разделе «Контактные данные» на во вкладке домена.
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Отправьте письмо с контактной почты домена на
info@r01.ruсо следующим содержанием:
Прошу перенести домен <ваш домен> на договор № <номер договора в R01>, nic-hdl <ник-хэндл в R01> без смены администратора.
Договор прошлого регистратора Джино — RDP/01/164 от 10.09.2007, текстовый идентификатор (мейнтейнер) — JINO-MNT-GPT.
Номер договора и ник-хэндл можно найти в личном кабинете R01 в разделе «Информация об Администраторе».
К письму нужно приложить:
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- скан-копию паспорта (главный разворот, страница прописки и 19 страница) — для администратора — физического лица;
- скан-копию свидетельства ИНН — для администратора — юридического лица
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Дождитесь ответа регистратора R01 о том, что ваш домен перенесен на прямой договор. Проверить результат переноса можно в разделе «Домены».
Шаг 2. Получение Authinfo-кода в R01
- В личном кабинете R01 зайдите в раздел «Домены» → кликните по нужному домену — «Код переноса».
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В форме заявки:
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- Выберите способ получения ключа: e-mail или SMS.
- Проверьте корректность адреса e-mail и вашего телефона или измените их при необходимости.
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На почту или указанный номер телефона придет сообщение с ключом подтверждения заявки.
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В течение 3 рабочих дней после получения ключа перейдите в раздел «Домены» — «Заявки на выдачу кода переноса для .RU, .РФ доменов», найдите нужную заявку и введите полученный ключ.
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После подтверждения заявки будет автоматически сгенерирован код переноса. Найти его будет можно в разделе «Домены» — кликнуть по нужному домену — «Код переноса».
Срок действия кода — 20 календарных дней.
Шаг 3. Заказ переноса в панели Timeweb
Перейдите в раздел «Домены» → «Мои домены» и запустите трансфер.
- Если домен уже добавлен в панель — наведите курсор на иконку информации и нажмите «Перенесите домен в Timeweb».
- Если домен еще не добавлен — нажмите «Перенести домен» над списком доменов.
В открывшейся форме:
- укажите нужный домен, если он не появился автоматически;
- введите код переноса, полученный от текущего регистратора;
- нажмите «Перенести».
После запуска трансфера будет выведено уведомление «Запрос отправлен», а рядом с доменом в панели управления будет отображаться статус «В процессе переноса». Если при переносе возникнет ошибка, в статусе будет выведено соответствующее уведомление.
Перенос выполняется в течение 5 дней.
Как только домен будет передан на обслуживание в ТаймВэб.Домены, вы получите уведомление на административный e-mail домена.
Перенос нашими силами
Вам необязательно заниматься переносом самостоятельно — мы можем взять большую часть забот на себя. Это также полностью бесплатно.
Для этого перейдите в раздел «Перенести через поддержку» и укажите в форме:
- домен или домены, которые хотите перенести;
- в качестве компании укажите Джино;
- логин и пароль от личного кабинета Джино;
- любую дополнительную информация.
Далее мы свяжемся с вами через тикет.
Доступ в личный кабинет Джино необходим для запроса Authinfo-кода и запуска переноса. Мы гарантируем полную сохранность предоставленных вами данных.