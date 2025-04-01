Перенос доменов .ru и .рф из Axelname
Перенос доменов .RU и .РФ выполняется бесплатно. В течение всего периода переноса ваш сайт будет доступен: трансфер никак не влияет на работу сайта. Никакие ресурсные записи домена не изменятся.
Ограничения для переноса
Перенос домена из Axelname невозможен в следующих случаях:
- До окончания срока регистрации домена осталось менее 7 дней.
- С момента смены администратора или регистратора прошло менее 30 дней.
- На домен установлены ограничения Реестром.
- Администратор не выполнил запрос регистратора о предоставлении сведений и подтверждающих документов.
Также регистратор вправе отказать в передаче поддержки домена в случаях:
- наличия признаков мошенничества;
- возникновения обоснованного спора, связанного с идентификацией/авторизацией администратора;
- неоплаты за прошедшие (завершенные) периоды регистрации, если срок регистрации доменного имени истек, или неоплаты за прошедшие и текущие периоды регистрации, если срок регистрации домена еще не истек (за исключением случая, установленного в подп.3 п. 9.6. Регламента).
Самостоятельный перенос домена
Шаг 1. Получение Authinfo-кода от регистратора Axelname
- Зайдите в личный кабинет Axelname.
- Перейдите в раздел «Домены», нажмите на домен, который хотите перенести, и в блоке «Перенос» выберите «Продолжить».
- Заполните форму с данными. В зависимости от способа получения, код будет предоставлен:
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- по E-mail;
- по SMS;
- в бумажном виде — лично в офисе компании либо заказным письмом Почтой России.
Срок действия кода — 20 календарных дней.
Шаг 2. Заказ переноса в панели Timeweb
Перейдите в раздел «Домены» → «Мои домены» и запустите трансфер.
- Если домен уже добавлен в панель — наведите курсор на иконку информации и нажмите «Перенесите домен в Timeweb».
- Если домен еще не добавлен — нажмите «Перенести домен» над списком доменов.
В открывшейся форме:
- укажите нужный домен, если он не появился автоматически;
- введите код переноса, полученный от текущего регистратора;
- нажмите «Перенести».
После запуска трансфера будет выведено уведомление «Запрос отправлен», а рядом с доменом в панели управления будет отображаться статус «В процессе переноса». Если при переносе возникнет ошибка, в статусе будет выведено соответствующее уведомление.
Перенос выполняется в течение 5 дней.
Как только домен будет передан на обслуживание в ТаймВэб.Домены, вы получите уведомление на административный e-mail домена.
Перенос нашими силами
Вам необязательно заниматься переносом самостоятельно — мы можем взять большую часть забот на себя. Это также полностью бесплатно.
Для этого перейдите в раздел «Перенести через поддержку» и укажите в форме:
- домен или домены, которые хотите перенести;
- в качестве компании укажите Axelname;
- логин и пароль от личного кабинета Axelname;
- любую дополнительную информация.
Далее мы свяжемся с вами через тикет.
Доступ в личный кабинет Axelname необходим для запроса Authinfo-кода и запуска переноса. Мы гарантируем полную сохранность предоставленных вами данных.