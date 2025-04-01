Перенос доменов .ru и .рф из Axelname

Перенос доменов .ru и .рф в Timeweb от других регистраторов

Перенос доменов .RU и .РФ выполняется бесплатно. В течение всего периода переноса ваш сайт будет доступен: трансфер никак не влияет на работу сайта. Никакие ресурсные записи домена не изменятся.

Ограничения для переноса

Перенос домена из Axelname невозможен в следующих случаях:

До окончания срока регистрации домена осталось менее 7 дней.

С момента смены администратора или регистратора прошло менее 30 дней.

На домен установлены ограничения Реестром.

Администратор не выполнил запрос регистратора о предоставлении сведений и подтверждающих документов.

Также регистратор вправе отказать в передаче поддержки домена в случаях:

наличия признаков мошенничества;

возникновения обоснованного спора, связанного с идентификацией/авторизацией администратора;

неоплаты за прошедшие (завершенные) периоды регистрации, если срок регистрации доменного имени истек, или неоплаты за прошедшие и текущие периоды регистрации, если срок регистрации домена еще не истек (за исключением случая, установленного в подп.3 п. 9.6. Регламента).

Самостоятельный перенос домена

Шаг 1. Получение Authinfo-кода от регистратора Axelname

Зайдите в личный кабинет Axelname. Перейдите в раздел «Домены», нажмите на домен, который хотите перенести, и в блоке «Перенос» выберите «Продолжить». Заполните форму с данными. В зависимости от способа получения, код будет предоставлен:

по E-mail; по SMS; в бумажном виде — лично в офисе компании либо заказным письмом Почтой России.



Срок действия кода — 20 календарных дней.

Шаг 2. Заказ переноса в панели Timeweb

Перейдите в раздел «Домены» → «Мои домены» и запустите трансфер.

Если домен уже добавлен в панель — наведите курсор на иконку информации и нажмите «Перенесите домен в Timeweb».



Если домен еще не добавлен — нажмите «Перенести домен» над списком доменов.



В открывшейся форме:

укажите нужный домен, если он не появился автоматически;

введите код переноса, полученный от текущего регистратора;

нажмите «Перенести».

После запуска трансфера будет выведено уведомление «Запрос отправлен», а рядом с доменом в панели управления будет отображаться статус «В процессе переноса». Если при переносе возникнет ошибка, в статусе будет выведено соответствующее уведомление.

Перенос выполняется в течение 5 дней.

Как только домен будет передан на обслуживание в ТаймВэб.Домены, вы получите уведомление на административный e-mail домена.

Перенос нашими силами

Вам необязательно заниматься переносом самостоятельно — мы можем взять большую часть забот на себя. Это также полностью бесплатно.

Для этого перейдите в раздел «Перенести через поддержку» и укажите в форме:

домен или домены, которые хотите перенести;

в качестве компании укажите Axelname;

логин и пароль от личного кабинета Axelname;

любую дополнительную информация.

Далее мы свяжемся с вами через тикет.

Доступ в личный кабинет Axelname необходим для запроса Authinfo-кода и запуска переноса. Мы гарантируем полную сохранность предоставленных вами данных.