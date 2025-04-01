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Перенос доменов .ru и .рф из Axelname

Перенос доменов .ru и .рф из Axelname

Перенос доменов .RU и .РФ выполняется бесплатно. В течение всего периода переноса ваш сайт будет доступен: трансфер никак не влияет на работу сайта. Никакие ресурсные записи домена не изменятся.

Ограничения для переноса

Перенос домена из Axelname невозможен в следующих случаях:

  • До окончания срока регистрации домена осталось менее 7 дней.
  • С момента смены администратора или регистратора прошло менее 30 дней.
  • На домен установлены ограничения Реестром.
  • Администратор не выполнил запрос регистратора о предоставлении сведений и подтверждающих документов.

Также регистратор вправе отказать в передаче поддержки домена в случаях:

  • наличия признаков мошенничества;
  • возникновения обоснованного спора, связанного с идентификацией/авторизацией администратора;
  • неоплаты за прошедшие (завершенные) периоды регистрации, если срок регистрации  доменного имени истек, или неоплаты за прошедшие и текущие периоды регистрации, если срок регистрации домена еще не истек (за исключением случая, установленного в подп.3 п. 9.6. Регламента).

Самостоятельный перенос домена

Шаг 1. Получение Authinfo-кода от регистратора Axelname

  1. Зайдите в личный кабинет Axelname.
  2. Перейдите в раздел «Домены», нажмите на домен, который хотите перенести, и в блоке «Перенос» выберите «Продолжить».
  3. Заполните форму с данными. В зависимости от способа получения, код будет предоставлен:
    • по E-mail;
    • по SMS;
    • в бумажном виде — лично в офисе компании либо заказным письмом Почтой России.

Срок действия кода — 20 календарных дней. 

Шаг 2. Заказ переноса в панели Timeweb

Перейдите в раздел «Домены» → «Мои домены» и запустите трансфер. 

  • Если домен уже добавлен в панель — наведите курсор на иконку информации и нажмите  «Перенесите домен в Timeweb».

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  • Если домен еще не добавлен — нажмите «Перенести домен» над списком доменов.

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В открывшейся форме:

  • укажите нужный домен, если он не появился автоматически;
  • введите код переноса, полученный от текущего регистратора;
  • нажмите «Перенести».

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После запуска трансфера будет выведено уведомление «Запрос отправлен», а рядом с доменом в панели управления будет отображаться статус «В процессе переноса». Если при переносе возникнет ошибка, в статусе будет выведено соответствующее уведомление. 

Перенос выполняется в течение 5 дней. 

Как только домен будет передан на обслуживание в ТаймВэб.Домены, вы получите уведомление на административный e-mail домена.

Перенос нашими силами

Вам необязательно заниматься переносом самостоятельно — мы можем взять большую часть забот на себя. Это также полностью бесплатно.

Для этого перейдите в раздел «Перенести через поддержку» и укажите в форме:

  • домен или домены, которые хотите перенести;
  • в качестве компании укажите Axelname;
  • логин и пароль от личного кабинета Axelname;
  • любую дополнительную информация.

Далее мы свяжемся с вами через тикет.

Доступ в личный кабинет Axelname необходим для запроса Authinfo-кода и запуска переноса. Мы гарантируем полную сохранность предоставленных вами данных.