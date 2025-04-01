Перенос доменов .ru и .рф из Mastername
Перенос доменов .RU и .РФ выполняется бесплатно. В течение всего периода переноса ваш сайт будет доступен: трансфер никак не влияет на работу сайта. Никакие ресурсные записи домена не изменятся.
Ограничения для переноса
Перенос домена из Mastername невозможен в следующих случаях:
- До окончания срока регистрации домена осталось менее 7 дней.
- С момента смены администратора или регистратора прошло менее 30 дней.
- На домен установлены ограничения Реестром.
- Администратор не выполнил запрос регистратора о предоставлении сведений и подтверждающих документов.
Самостоятельный перенос домена
Шаг 1. Получение Authinfo-кода от регистратора Mastername
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Убедитесь что у вас проверены данные администратора домена.
Если проверка еще не пройдена, отправьте регистратору подтверждающие документы администратора домена. Это необходимо сделать в личном кабинете Mastername через раздел «Регистрационная информация» или «Оставить заявку».
Для физического лица и ИП:
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- разворот с фотографией, ФИО и названием учреждения, выдавшего документ (2-3 страницы);
- разворот с отметкой о постоянном месте регистрации (5-6 страницы);
- разворот с информацией о ранее выданных паспортах (19 страница);
- копия свидетельства о государственной регистрации ИП (только для ИП).
Для юридического лица:
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- копия свидетельства о постановке на учет (ИНН);
- копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица.
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Если данные администратора проверены и идентифицированы, в разделе «Настройки» — «Контактные данные для операций по трансферам доменов» выберите способ получения Authinfo-кода:
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- по SMS;
- по e-mail;
- в письменной форме.
По умолчанию предлагается способ получения по e-mail, указанному в личном кабинете Mastername в качестве основного адреса.
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Перейдите в раздел «Домены» и отметьте домен или домены, которые нужно перенести. Внизу выберите массовую операцию: «Выдать AuthInfo» → «Выполнить».
После этого вы получите AuthInfo-код в течение трех рабочих дней, в зависимости от выбранного способа.
Срок действия кода — 20 календарных дней.
Шаг 2. Заказ переноса в панели Timeweb
Перейдите в раздел «Домены» → «Мои домены» и запустите трансфер.
- Если домен уже добавлен в панель — наведите курсор на иконку информации и нажмите «Перенесите домен в Timeweb».
- Если домен еще не добавлен — нажмите «Перенести домен» над списком доменов.
В открывшейся форме:
- укажите нужный домен, если он не появился автоматически;
- введите код переноса, полученный от текущего регистратора;
- нажмите «Перенести».
После запуска трансфера будет выведено уведомление «Запрос отправлен», а рядом с доменом в панели управления будет отображаться статус «В процессе переноса». Если при переносе возникнет ошибка, в статусе будет выведено соответствующее уведомление.
Перенос выполняется в течение 5 дней.
Как только домен будет передан на обслуживание в ТаймВэб.Домены, вы получите уведомление на административный e-mail домена.
Перенос нашими силами
Вам необязательно заниматься переносом самостоятельно — мы можем взять большую часть забот на себя. Это также полностью бесплатно.
Для этого перейдите в раздел «Перенести через поддержку» и укажите в форме:
- домен или домены, которые хотите перенести;
- в качестве компании укажите Mastername;
- логин и пароль от личного кабинета Mastername;
- любую дополнительную информация.
Далее мы свяжемся с вами через тикет.
Доступ в личный кабинет Mastername необходим для запроса Authinfo-кода и запуска переноса. Мы гарантируем полную сохранность предоставленных вами данных.