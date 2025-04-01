Перенос доменов .ru и .рф из Mastername

Перенос доменов .ru и .рф в Timeweb от других регистраторов

Перенос доменов .RU и .РФ выполняется бесплатно. В течение всего периода переноса ваш сайт будет доступен: трансфер никак не влияет на работу сайта. Никакие ресурсные записи домена не изменятся.

Ограничения для переноса

Перенос домена из Mastername невозможен в следующих случаях:

До окончания срока регистрации домена осталось менее 7 дней.

С момента смены администратора или регистратора прошло менее 30 дней.

На домен установлены ограничения Реестром.

Администратор не выполнил запрос регистратора о предоставлении сведений и подтверждающих документов.

Самостоятельный перенос домена

Шаг 1. Получение Authinfo-кода от регистратора Mastername

Убедитесь что у вас проверены данные администратора домена.

Если проверка еще не пройдена, отправьте регистратору подтверждающие документы администратора домена. Это необходимо сделать в личном кабинете Mastername через раздел «Регистрационная информация» или «Оставить заявку».

Для физического лица и ИП:

разворот с фотографией, ФИО и названием учреждения, выдавшего документ (2-3 страницы); разворот с отметкой о постоянном месте регистрации (5-6 страницы); разворот с информацией о ранее выданных паспортах (19 страница); копия свидетельства о государственной регистрации ИП (только для ИП).



Для юридического лица:

копия свидетельства о постановке на учет (ИНН); копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица.



Если данные администратора проверены и идентифицированы, в разделе «Настройки» — «Контактные данные для операций по трансферам доменов» выберите способ получения Authinfo-кода:

по SMS; по e-mail; в письменной форме.



По умолчанию предлагается способ получения по e-mail, указанному в личном кабинете Mastername в качестве основного адреса.

Перейдите в раздел «Домены» и отметьте домен или домены, которые нужно перенести. Внизу выберите массовую операцию: «Выдать AuthInfo» → «Выполнить».

После этого вы получите AuthInfo-код в течение трех рабочих дней, в зависимости от выбранного способа.



Срок действия кода — 20 календарных дней.

Шаг 2. Заказ переноса в панели Timeweb

Перейдите в раздел «Домены» → «Мои домены» и запустите трансфер.

Если домен уже добавлен в панель — наведите курсор на иконку информации и нажмите «Перенесите домен в Timeweb».



Если домен еще не добавлен — нажмите «Перенести домен» над списком доменов.



В открывшейся форме:

укажите нужный домен, если он не появился автоматически;

введите код переноса, полученный от текущего регистратора;

нажмите «Перенести».

После запуска трансфера будет выведено уведомление «Запрос отправлен», а рядом с доменом в панели управления будет отображаться статус «В процессе переноса». Если при переносе возникнет ошибка, в статусе будет выведено соответствующее уведомление.

Перенос выполняется в течение 5 дней.

Как только домен будет передан на обслуживание в ТаймВэб.Домены, вы получите уведомление на административный e-mail домена.

Перенос нашими силами

Вам необязательно заниматься переносом самостоятельно — мы можем взять большую часть забот на себя. Это также полностью бесплатно.

Для этого перейдите в раздел «Перенести через поддержку» и укажите в форме:

домен или домены, которые хотите перенести;

в качестве компании укажите Mastername;

логин и пароль от личного кабинета Mastername;

любую дополнительную информация.

Далее мы свяжемся с вами через тикет.

Доступ в личный кабинет Mastername необходим для запроса Authinfo-кода и запуска переноса. Мы гарантируем полную сохранность предоставленных вами данных.