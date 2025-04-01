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Перенос доменов .ru и .рф из Mastername

Перенос доменов .ru и .рф из Mastername

Перенос доменов .RU и .РФ выполняется бесплатно. В течение всего периода переноса ваш сайт будет доступен: трансфер никак не влияет на работу сайта. Никакие ресурсные записи домена не изменятся.

Ограничения для переноса

Перенос домена из Mastername невозможен в следующих случаях:

  • До окончания срока регистрации домена осталось менее 7 дней.
  • С момента смены администратора или регистратора прошло менее 30 дней.
  • На домен установлены ограничения Реестром.
  • Администратор не выполнил запрос регистратора о предоставлении сведений и подтверждающих документов.

Самостоятельный перенос домена

Шаг 1. Получение Authinfo-кода от регистратора Mastername

  1. Убедитесь что у вас проверены данные администратора домена. 

Если проверка еще не пройдена, отправьте регистратору подтверждающие документы администратора домена. Это необходимо сделать в личном кабинете Mastername через раздел «Регистрационная информация» или «Оставить заявку».

Для физического лица и ИП:

    • разворот с фотографией, ФИО и названием учреждения, выдавшего документ (2-3 страницы);
    • разворот с отметкой о постоянном месте регистрации (5-6 страницы);
    • разворот с информацией о ранее выданных паспортах (19 страница);
    • копия свидетельства о государственной регистрации ИП (только для ИП).

Для юридического лица:

    • копия свидетельства о постановке на учет (ИНН);
    • копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица.

  1. Если данные администратора проверены и идентифицированы, в разделе «Настройки» —  «Контактные данные для операций по трансферам доменов» выберите способ получения Authinfo-кода:

    • по SMS;
    • по e-mail;
    • в письменной форме.

По умолчанию предлагается способ получения по e-mail, указанному в личном кабинете Mastername в качестве основного адреса.

  1. Перейдите в раздел «Домены» и отметьте домен или домены, которые нужно перенести. Внизу выберите массовую операцию: «Выдать AuthInfo» → «Выполнить».

После этого вы получите AuthInfo-код в течение трех рабочих дней, в зависимости от выбранного способа.

Срок действия кода — 20 календарных дней.

Шаг 2. Заказ переноса в панели Timeweb

Перейдите в раздел «Домены» → «Мои домены» и запустите трансфер. 

  • Если домен уже добавлен в панель — наведите курсор на иконку информации и нажмите  «Перенесите домен в Timeweb».

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  • Если домен еще не добавлен — нажмите «Перенести домен» над списком доменов.

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В открывшейся форме:

  • укажите нужный домен, если он не появился автоматически;
  • введите код переноса, полученный от текущего регистратора;
  • нажмите «Перенести».

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После запуска трансфера будет выведено уведомление «Запрос отправлен», а рядом с доменом в панели управления будет отображаться статус «В процессе переноса». Если при переносе возникнет ошибка, в статусе будет выведено соответствующее уведомление. 

Перенос выполняется в течение 5 дней. 

Как только домен будет передан на обслуживание в ТаймВэб.Домены, вы получите уведомление на административный e-mail домена.

Перенос нашими силами

Вам необязательно заниматься переносом самостоятельно — мы можем взять большую часть забот на себя. Это также полностью бесплатно.

Для этого перейдите в раздел «Перенести через поддержку» и укажите в форме:

  • домен или домены, которые хотите перенести;
  • в качестве компании укажите Mastername;
  • логин и пароль от личного кабинета Mastername;
  • любую дополнительную информация.

Далее мы свяжемся с вами через тикет.

Доступ в личный кабинет Mastername необходим для запроса Authinfo-кода и запуска переноса. Мы гарантируем полную сохранность предоставленных вами данных.