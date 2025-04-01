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Перенос доменов .ru и .рф из Domenus

Перенос доменов .ru и .рф из Domenus

Перенос доменов .RU и .РФ выполняется бесплатно. В течение всего периода переноса ваш сайт будет доступен: трансфер никак не влияет на работу сайта. Никакие ресурсные записи домена не изменятся.

Ограничения для переноса

Перенос домена из Domenus невозможен в следующих случаях:

  • До окончания срока регистрации домена осталось менее 7 дней.
  • С момента смены администратора или регистратора прошло менее 30 дней.
  • На домен установлены ограничения Реестром.
  • Администратор не выполнил запрос регистратора о предоставлении сведений и подтверждающих документов.

Самостоятельный перенос домена

Шаг 1. Получение Authinfo-кода от регистратора Domenus

  1. Зайдите в личный кабинет Domenus.
  2. Выберите способ получения AuthInfo-кода:
    • по E-mail;
    • по SMS;
    • письменно в офисе в Москве.
  1. Скачайте нужный шаблон заявления:
  1. Если планируете получать код в офисе регистратора, заполните заявление и загрузите его скан-копию в разделе «Домены» — «Передача домена». После проверки документов вас пригласят в офис для выдачи ключа.
  2. Если планируете получать код по email или sms:

Для физических лиц и ИП:

    1. Заполните заявление.
    2. Заверьте его нотариально.
    3. Сохраните у себя скан-копию заявления, она понадобится позднее.
    4. Направьте оригинал заявления в офис ООО «Регистратор».
    5. Дождитесь уведомления о внесении записи e-mail и телефона для передачи доменов и подтвердите верификацию по e-mail/sms.

Вы также можете направить пакет документов на электронную почту, заверив письмо с помощью ЭЦП.

Для юридических лиц:

    1. Заполните и заверьте заявление печатью.
    2. Сохраните у себя скан-копию заявления, она понадобится позднее.
    3. Направьте оригинал заявления в офис ООО «Регистратор».
    4. Дождитесь уведомления о внесении записи e-mail и телефона для передачи доменов и подтвердите верификацию по e-mail/sms.

Вы можете направить пакет документов через ЭДО, используя системы СБИС или Диадок.

  1. После подтверждения верификации создайте заявку на получение AuthInfo-кода. Для этого загрузите отсканированное заявление в личном кабинете Domenus в разделе «Домены» — «Передача домена».

К заявлению приложите отсканированную копию документа, идентифицирующего администратора домена:

    • для физических лиц — копию паспорта (страницы с фотографией и пропиской);
    • для индивидуальных предпринимателей — копию паспорта (страницы с фотографией и пропиской), копию ИНН и ОГРНИП;
    • Для юридических лиц — копию выписки из ЕГРЮЛ, ИНН и ОГРН.

Заявка будет обработана в течение трех рабочих дней.

Срок действия кода — 20 календарных дней.

Шаг 2. Заказ переноса в панели Timeweb

Перейдите в раздел «Домены» → «Мои домены» и запустите трансфер. 

  • Если домен уже добавлен в панель — наведите курсор на иконку информации и нажмите  «Перенесите домен в Timeweb».

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  • Если домен еще не добавлен — нажмите «Перенести домен» над списком доменов.

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В открывшейся форме:

  • укажите нужный домен, если он не появился автоматически;
  • введите код переноса, полученный от текущего регистратора;
  • нажмите «Перенести».

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После запуска трансфера будет выведено уведомление «Запрос отправлен», а рядом с доменом в панели управления будет отображаться статус «В процессе переноса». Если при переносе возникнет ошибка, в статусе будет выведено соответствующее уведомление. 

Перенос выполняется в течение 5 дней. 

Как только домен будет передан на обслуживание в ТаймВэб.Домены, вы получите уведомление на административный e-mail домена.

Перенос нашими силами

Вам необязательно заниматься переносом самостоятельно — мы можем взять часть забот на себя. Это также полностью бесплатно.

Для этого перейдите в раздел «Перенести через поддержку» и заполните форму. Далее мы свяжемся с вами через тикет.