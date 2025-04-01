Перенос доменов .ru и .рф из Domenus
Перенос доменов .RU и .РФ выполняется бесплатно. В течение всего периода переноса ваш сайт будет доступен: трансфер никак не влияет на работу сайта. Никакие ресурсные записи домена не изменятся.
Ограничения для переноса
Перенос домена из Domenus невозможен в следующих случаях:
- До окончания срока регистрации домена осталось менее 7 дней.
- С момента смены администратора или регистратора прошло менее 30 дней.
- На домен установлены ограничения Реестром.
- Администратор не выполнил запрос регистратора о предоставлении сведений и подтверждающих документов.
Самостоятельный перенос домена
Шаг 1. Получение Authinfo-кода от регистратора Domenus
- Зайдите в личный кабинет Domenus.
- Выберите способ получения AuthInfo-кода:
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- по E-mail;
- по SMS;
- письменно в офисе в Москве.
- Скачайте нужный шаблон заявления:
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- для физических лиц;
- для ИП;
- для юридических лиц.
- Если планируете получать код в офисе регистратора, заполните заявление и загрузите его скан-копию в разделе «Домены» — «Передача домена». После проверки документов вас пригласят в офис для выдачи ключа.
- Если планируете получать код по email или sms:
Для физических лиц и ИП:
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- Заполните заявление.
- Заверьте его нотариально.
- Сохраните у себя скан-копию заявления, она понадобится позднее.
- Направьте оригинал заявления в офис ООО «Регистратор».
- Дождитесь уведомления о внесении записи e-mail и телефона для передачи доменов и подтвердите верификацию по e-mail/sms.
Вы также можете направить пакет документов на электронную почту, заверив письмо с помощью ЭЦП.
Для юридических лиц:
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- Заполните и заверьте заявление печатью.
- Сохраните у себя скан-копию заявления, она понадобится позднее.
- Направьте оригинал заявления в офис ООО «Регистратор».
- Дождитесь уведомления о внесении записи e-mail и телефона для передачи доменов и подтвердите верификацию по e-mail/sms.
Вы можете направить пакет документов через ЭДО, используя системы СБИС или Диадок.
- После подтверждения верификации создайте заявку на получение AuthInfo-кода. Для этого загрузите отсканированное заявление в личном кабинете Domenus в разделе «Домены» — «Передача домена».
К заявлению приложите отсканированную копию документа, идентифицирующего администратора домена:
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- для физических лиц — копию паспорта (страницы с фотографией и пропиской);
- для индивидуальных предпринимателей — копию паспорта (страницы с фотографией и пропиской), копию ИНН и ОГРНИП;
- Для юридических лиц — копию выписки из ЕГРЮЛ, ИНН и ОГРН.
Заявка будет обработана в течение трех рабочих дней.
Срок действия кода — 20 календарных дней.
Шаг 2. Заказ переноса в панели Timeweb
Перейдите в раздел «Домены» → «Мои домены» и запустите трансфер.
- Если домен уже добавлен в панель — наведите курсор на иконку информации и нажмите «Перенесите домен в Timeweb».
- Если домен еще не добавлен — нажмите «Перенести домен» над списком доменов.
В открывшейся форме:
- укажите нужный домен, если он не появился автоматически;
- введите код переноса, полученный от текущего регистратора;
- нажмите «Перенести».
После запуска трансфера будет выведено уведомление «Запрос отправлен», а рядом с доменом в панели управления будет отображаться статус «В процессе переноса». Если при переносе возникнет ошибка, в статусе будет выведено соответствующее уведомление.
Перенос выполняется в течение 5 дней.
Как только домен будет передан на обслуживание в ТаймВэб.Домены, вы получите уведомление на административный e-mail домена.
Перенос нашими силами
Вам необязательно заниматься переносом самостоятельно — мы можем взять часть забот на себя. Это также полностью бесплатно.
Для этого перейдите в раздел «Перенести через поддержку» и заполните форму. Далее мы свяжемся с вами через тикет.