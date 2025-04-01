Перенос доменов .ru и .рф из Domenus

Перенос доменов .ru и .рф в Timeweb от других регистраторов

Перенос доменов .RU и .РФ выполняется бесплатно. В течение всего периода переноса ваш сайт будет доступен: трансфер никак не влияет на работу сайта. Никакие ресурсные записи домена не изменятся.

Ограничения для переноса

Перенос домена из Domenus невозможен в следующих случаях:

До окончания срока регистрации домена осталось менее 7 дней.

С момента смены администратора или регистратора прошло менее 30 дней.

На домен установлены ограничения Реестром.

Администратор не выполнил запрос регистратора о предоставлении сведений и подтверждающих документов.

Самостоятельный перенос домена

Шаг 1. Получение Authinfo-кода от регистратора Domenus

Зайдите в личный кабинет Domenus. Выберите способ получения AuthInfo-кода:

по E-mail; по SMS; письменно в офисе в Москве.



Скачайте нужный шаблон заявления:

Если планируете получать код в офисе регистратора, заполните заявление и загрузите его скан-копию в разделе «Домены» — «Передача домена». После проверки документов вас пригласят в офис для выдачи ключа. Если планируете получать код по email или sms:

Для физических лиц и ИП:

Заполните заявление. Заверьте его нотариально. Сохраните у себя скан-копию заявления, она понадобится позднее. Направьте оригинал заявления в офис ООО «Регистратор». Дождитесь уведомления о внесении записи e-mail и телефона для передачи доменов и подтвердите верификацию по e-mail/sms.

Вы также можете направить пакет документов на электронную почту, заверив письмо с помощью ЭЦП.

Для юридических лиц:

Заполните и заверьте заявление печатью. Сохраните у себя скан-копию заявления, она понадобится позднее. Направьте оригинал заявления в офис ООО «Регистратор». Дождитесь уведомления о внесении записи e-mail и телефона для передачи доменов и подтвердите верификацию по e-mail/sms.

Вы можете направить пакет документов через ЭДО, используя системы СБИС или Диадок.

После подтверждения верификации создайте заявку на получение AuthInfo-кода. Для этого загрузите отсканированное заявление в личном кабинете Domenus в разделе «Домены» — «Передача домена».

К заявлению приложите отсканированную копию документа, идентифицирующего администратора домена:

для физических лиц — копию паспорта (страницы с фотографией и пропиской); для индивидуальных предпринимателей — копию паспорта (страницы с фотографией и пропиской), копию ИНН и ОГРНИП; Для юридических лиц — копию выписки из ЕГРЮЛ, ИНН и ОГРН.



Заявка будет обработана в течение трех рабочих дней.



Срок действия кода — 20 календарных дней.

Шаг 2. Заказ переноса в панели Timeweb

Перейдите в раздел «Домены» → «Мои домены» и запустите трансфер.

Если домен уже добавлен в панель — наведите курсор на иконку информации и нажмите «Перенесите домен в Timeweb».



Если домен еще не добавлен — нажмите «Перенести домен» над списком доменов.



В открывшейся форме:

укажите нужный домен, если он не появился автоматически;

введите код переноса, полученный от текущего регистратора;

нажмите «Перенести».

После запуска трансфера будет выведено уведомление «Запрос отправлен», а рядом с доменом в панели управления будет отображаться статус «В процессе переноса». Если при переносе возникнет ошибка, в статусе будет выведено соответствующее уведомление.

Перенос выполняется в течение 5 дней.

Как только домен будет передан на обслуживание в ТаймВэб.Домены, вы получите уведомление на административный e-mail домена.

Перенос нашими силами

Вам необязательно заниматься переносом самостоятельно — мы можем взять часть забот на себя. Это также полностью бесплатно.

Для этого перейдите в раздел «Перенести через поддержку» и заполните форму. Далее мы свяжемся с вами через тикет.