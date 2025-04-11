Ошибка 504 означает, что сервер не получил вовремя ответ от веб-сервера. Наиболее частая причина — исчерпание обработчиков Apache на тарифах Eterno и Premium.

На этих тарифах, если все доступные обработчики заняты, nginx ожидает ответ до истечения лимита max_execution_time (1000 секунд). Если за это время не поступает ответ, возникает ошибка 504.

Подробнее о механизме работы и возможных причинах возникновения ошибки вы можете узнать в статье про ошибку 502.