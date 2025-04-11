Возможные ошибки и их устранение

Ошибка 503 означает, что сервер временно не может обработать запрос. Наиболее частая причина — превышение лимита одновременных подключений.

Превышение proxy_limit

На всех тарифах, кроме Eterno и Premium, действует ограничение на количество одновременных подключений к серверу. За него отвечает параметр proxy_limit , значение которого составляет 30. Если лимит превышен, новый входящий запрос получает ошибку 503.

Подробности можно увидеть в логах ошибок nginx. Для получения лога обратитесь в техническую поддержку.

Причины превышения лимита:

Особенности логики работы сайта (например, «висячие» запросы, не завершающиеся вовремя)

Резкий рост посещаемости

DDoS-атака

Что можно сделать: