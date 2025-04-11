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Ошибка 503
Ошибка 503
Ошибка 503 означает, что сервер временно не может обработать запрос. Наиболее частая причина — превышение лимита одновременных подключений.
Превышение proxy_limit
На всех тарифах, кроме Eterno и Premium, действует ограничение на количество одновременных подключений к серверу. За него отвечает параметр
proxy_limit, значение которого составляет 30. Если лимит превышен, новый входящий запрос получает ошибку 503.
Подробности можно увидеть в логах ошибок nginx. Для получения лога обратитесь в техническую поддержку.
Причины превышения лимита:
- Особенности логики работы сайта (например, «висячие» запросы, не завершающиеся вовремя)
- Резкий рост посещаемости
- DDoS-атака
Что можно сделать:
- Если причина в DDoS-атаке — рекомендуем подключить защиту. Вы можете воспользоваться нашей защитой или сторонними сервисами, например, защитой от Cloudflare.
- Если причина в высокой посещаемости — рассмотрите переход на тарифы Eterno или Premium, где
proxy_limitне установлен.
- Если причина в логике сайта или скриптах — обратитесь к разработчику. Возможно, потребуется оптимизировать код, чтобы уменьшить количество долгих или одновременных запросов.