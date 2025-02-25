Алиасы для ящика

Алиасы — это псевдонимы для существующего ящика, которые позволяют получать и отправлять почту, не используя реальное имя ящика.

Они помогают сохранить приватность основного ящика, когда это необходимо, а также работать с разными кейсами, не создавая дополнительные ящики. Например, можно задать псевдонимы sales@ и support@ и использовать их для продаж и поддержки пользователей. При этом вся почта будет собираться на основной ящик, а отвечать на письма вы сможете от нужных псевдонимов.

Алиасы не имеют логина и пароля, и чтобы просмотреть почту, полученную на адрес алиаса, необходимо залогиниться в основной ящик.

Для одного ящика можно создать до 10 алиасов. Опция предоставляется бесплатно.

Чтобы создать алиас:

Перейдите в раздел «Почта». Кликните на значок шестеренки у нужного ящика, чтобы перейти к настройкам.

Кликните «Настроить» в блоке «Алиасы».

Укажите нужный алиас и нажмите на галочку для его добавления.

После добавления всех необходимых алиасов закройте окно.

Алиасы созданы, теперь на них можно получать почту и отправлять с них письма.

Чтобы отправить письмо от имени алиаса, в интерфейсе Timeweb.MAIL выберите нужный ящик: