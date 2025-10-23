Работа с фильтрами

Вы можете создавать фильтры, чтобы обрабатывать входящие письма в соответствии с заданными вами параметрами. Например, письма от конкретного отправителя можно пересылать на другой ящик, письма с определенной темой — загружать в конкретную папку и так далее, в зависимости от ваших потребностей.

Создание фильтра из письма

Перейти к созданию фильтра можно из любого письма:

Откройте письмо, для которого нужно создать фильтр. Кликните на значок с тремя точками справа вверху. Выберите «Настроить фильтр».

Система предложит два условия по умолчанию. Проверьте, подходят ли они вам, при необходимости скорректируйте или добавьте новые. Например: «Если поле «От кого» содержит определенного отправителя» (укажите в условии его ящик).

«Если тело письма содержит определенное слово или фразу» (укажите в условии это слово/фразу).

Выберите, какое действие (или действия) необходимо выполнить с письмом, которое подходит под заданные условия, и включите нужную опцию. Если вы хотите применить правило не только к новым письмам, но и ко всем, которые уже получены, включите опцию «Применить к существующим письмам». Укажите, должно ли выполняться только одно условие или все заданные, чтобы фильтр был применен. Нажмите «Создать фильтр».

Создание фильтра в настройках

Вы также можете начать создание фильтра из настроек ящика. Для этого:

Кликните на значок аккаунта в правом верхнем углу и выберите «Настройки». Перейдите на вкладку «Фильтры» и нажмите «Создать фильтр». Задайте необходимые параметры так же, как описано выше.

Включение и выключение фильтров

Сразу после создания фильтр будет включен. Если в дальнейшем потребуется приостановить его работу, вы можете сделать его неактивным. Для этого:

Кликните на значок аккаунта в правом верхнем углу и выберите «Настройки». Перейдите на вкладку «Фильтры». Найдите нужный фильтр и переведите тумблер в положение «Выключено».

После вы в любой момент сможете включить фильтр снова, и он продолжит применяться к письмам.

Изменение фильтров

Чтобы изменить созданный фильтр:

Кликните на значок аккаунта в правом верхнем углу и выберите «Настройки». Перейдите на вкладку «Фильтры». Найдите нужный фильтр в списке и кликните на три точки справа . Выберите «Редактировать». Внесите необходимые правки и сохраните изменения.

Удаление фильтров

Чтобы временно остановить работу фильтра, его можно выключить. Если же фильтр больше не нужен, вы можете удалить его.

Кликните на значок аккаунта в правом верхнем углу и выберите «Настройки». Перейдите на вкладку «Фильтры». Найдите нужный фильтр в списке и кликните на три точки справа . Выберите «Удалить».