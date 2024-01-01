Windows-хостинг

Чем полезен наш хостинг?

Виртуальный хостинг на Windows Server хорошо обеспечивает безопасность сайта. Наш хостинг при работе с почтой использует сервисы POP3, SMTP, IMAP. Если сервер имеет выделенный IP, присвоим ему бесплатный SSL-сертификат.



Timeweb ведет общую статистику сервера, а также логи Access и Error. С ними клиент узнает всю информацию о работе хостинга.



Панель управления можно защитить двухфакторной идентификацией. Также есть возможность паролирования директорий. Каждый день сервис делает резервные копии всех данных, которые хранятся до 30 дней. Мы используем многоуровневую защиту, в которую также входят антивирус и DDoS-Guard.



Если при использовании сервера возникнут проблемы, клиент может обратиться в техническую поддержку. Специалисты работают круглосуточно 7 дней в неделю.



Timeweb перенесет существующий сайт клиента на свои мощности. Также сервис предлагает участие в партнерской программе. За приглашение новых клиентов доступны бонусы.



Мощные серверы позволяют обеспечить бесплатный и неограниченный трафик. Управление хостингом доступно не только через веб-версию, но и приложения на iOS и Android. Также клиенту доступны SMS-уведомления о работе хостинга.