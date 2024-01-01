Windows-хостинг

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Timeweb предоставляет услугу аренды виртуального хотсинга
на Windows Server для корпоративных клиентов
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Хостинг на Windows
Виртуальный хостинг на Windows - это место на физическом сервере, работающем на Windows Server. Главное его назначение - размещение интернет-страниц (сайтов, лендингов и т. д.). Сервер на Windows регулярно получает обновления этой компании. Поэтому он отвечает последним стандартам безопасности. На ОС от Microsoft работает большинство компьютеров, поэтому сервер на Windows максимально совместим с техникой клиента.
Интерфейс Windows Server понятен большинству пользователей ПК. Обучать сотрудников управлению сервером, как в случае с Linux, не потребуется. На сервер от Windows предустановлено базовое ПО, облегчающее работу.
Преимущества Windows-
хостингов
Бесплатная почта
Увеличивайте продажи и привлекайте новых клиентов через рассылки от доменной почты.
Быстрое создание сайта
Используйте каталог CMS или конструктор сайтов и разрабатывайте новые проекты за считанные минуты.
Безлимитное количество доменов
Нет никаких ограничений. Подключайте столько доменных имён, сколько нужно.
Права доступа
Предоставляйте своей команде разработчиков ограниченный доступ к аккаунту и будьте спокойны за сохранность данных.
Простой файловый менеджер
Создавайте, загружайте и изменяйте файлы проектов не выходя из панели.
Персональные тарифы
Расширяйте возможности своего тарифного плана, когда это нужно.
Что может виртуальный
хостинг на Windows
Поддержка поприетарного ПО
Работа с программными продуктами
Поддержка протоколов
Безопасность
Масштабируемость
Поддержка поприетарного ПО
Поддержка поприетарного ПО
Windows Server поддерживает проприетарное ПО, с которым не работает Linux. Это MMSQL, Microsoft SharePoint, ASP.Net, IIS и другие. Эти программы значительно облегчат работу с сайтом.
Дополнительные услуги
Дополнительный IP адрес
Дополнительный IP-адрес для изолирования сайта от других, которые расположены на общем IP
150
руб./мес.
Защитник сайтов
Ваша надежная защита от взлома и заражений
289
руб./мес.
Антивирус
Сканирует сайты на наличие заражений и удаляет обнаруженный вредоносный код
289
руб./мес.
Защита от DDoS атак
Система защиты от атак любой мощности
300
руб./мес.
Лечение сайтов
Надежное решение для устранения заражений с вниманием к каждому сайту
от 1 350
руб.
Реклама и продвижение
Настройте поисковое продвижение (SEO) и поднимите свой сайт в поисковой выдаче
от 189
руб./мес.
Перенесем сайт любой сложности
И сохраним его прежнюю работоспособоность
Перенести проект
Подберём тариф персонально для вас
Все данные будут надёжно сохранены
Самостоятельно убедимся в работе сайта
Бесплатно переведём ваши
домены
.ru
и
.рф
Переносим домены из зоны.ru и.рф к Timeweb — одному из лидеров по предоставлению услуг хостинга в России
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windows-хостинг ждёт вас!
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Вопросы и ответы
Какие версии Windows-серверов доступны?
На серверах Timeweb установлена ОС Windows Server версий 2012, 2016, 2019 и 2022 годов. Все они доступны на выбор клиента.
Чем полезен наш хостинг?
Виртуальный хостинг на Windows Server хорошо обеспечивает безопасность сайта. Наш хостинг при работе с почтой использует сервисы POP3, SMTP, IMAP. Если сервер имеет выделенный IP, присвоим ему бесплатный SSL-сертификат.
Timeweb ведет общую статистику сервера, а также логи Access и Error. С ними клиент узнает всю информацию о работе хостинга.
Панель управления можно защитить двухфакторной идентификацией. Также есть возможность паролирования директорий. Каждый день сервис делает резервные копии всех данных, которые хранятся до 30 дней. Мы используем многоуровневую защиту, в которую также входят антивирус и DDoS-Guard.
Если при использовании сервера возникнут проблемы, клиент может обратиться в техническую поддержку. Специалисты работают круглосуточно 7 дней в неделю.
Timeweb перенесет существующий сайт клиента на свои мощности. Также сервис предлагает участие в партнерской программе. За приглашение новых клиентов доступны бонусы.
Мощные серверы позволяют обеспечить бесплатный и неограниченный трафик. Управление хостингом доступно не только через веб-версию, но и приложения на iOS и Android. Также клиенту доступны SMS-уведомления о работе хостинга.
Как воспользоваться виртуальным хостингом?
Домен в зонах ру и рф идет в подарок к любому тарифу хостинга при единовременной оплате за год.
Как арендовать хостинг с PHP и MySQL?
Чтобы начать аренду хостинга, нужно сделать несколько несложных шагов.
Зарегистрироваться на сайте timeweb.com
Выберите один из тарифов в личном кабинете.
Сделайте оплату.
Оплатить виртуальный хостинг можно одним из способов:
Российская или иностранная банковская карта.
ЮMoney.
QIWI.
Выписка счета или квитанции.
Предоставляет ли Timeweb тестовый период?
Да, конечно. Каждый, кто оформит аренду по одному из 4 тарифов, получит 10 дней бесплатного использования виртуального сервера.
Какая операционная система установлена на наши серверы?
Наши серверы используют новые версии Windows Server - 2012, 2016, 2019, 2022.
Можно ли изменить тариф хостинга на Windows Server?
Тарифный план можно изменить в любой момент, если изменились потребности или возникла другая необходимость изменения.
Где расположены серверы Timeweb?
Наши серверы расположены в 2 дата-центрах Санкт-Петербурга. Они получают электричество от автономного источника. Серверы находятся под круглосуточной вооруженной охраной и видеонаблюдением.
Сравнение
тарифов
Место на диске, NVMe
SSL-сертификат бесплатно
Максимальное количество
объектов файловой системы
Безлимит
Максимальная суточная
нагрузка на процессор, CP
Максимальная суточная
нагрузка на MySQL, сек
Максимальный размер
памяти на процесс
1 024
Максимальное время исполнения
скрипта, max_execution_time
1 000
Максимальное количество
отправленных писем в сутки
2 000
Каталог CMS с актуальными
версиями самых популярных CMS
Поддержка Python, Perl, Yii,
Django, Flask, Laravel
Трафик
Безлимит
Максимальное количество
процессов
40
Сравнение тарифов
Место на диске, NVMe
SSL-сертификат бесплатно
Максимальное количество
объектов файловой системы
Безлимит
Максимальная суточная
нагрузка на процессор, CP
Максимальная суточная
нагрузка на MySQL, сек
Максимальный размер
памяти на процесс
1 024
Максимальное время исполнения
скрипта, max_execution_time
1 000
Максимальное количество
отправленных писем в сутки
2 000
Каталог CMS с актуальными
версиями самых популярных CMS
Поддержка Python, Perl, Yii,
Django, Flask, Laravel
Трафик
Безлимит
Максимальное количество
процессов
40