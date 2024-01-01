Windows-хостинг

Timeweb предоставляет услугу аренды виртуального хотсинга
на Windows Server для корпоративных клиентов
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Year+
Идеальное решение для сайта-визитки
255
196 ₽
/мес
1 сайт
10 ГБ на быстрых NVMe-дисках
1 база данных
Бесплатный SSL-сертификат
10 ГБ почтовой квоты
Неограниченное кол-во почтовых ящиков
Домен .RU/.РФ в подарок!
Optimo+
Выбор популярных блогеров и сайтов-галерей
370
274 ₽
/мес
10 сайтов
30 ГБ на быстрых NVMe-дисках
Безлимитные базы данных
Бесплатный SSL-сертификат
10 ГБ почтовой квоты
Неограниченное кол-во почтовых ящиков
Домен .RU/.РФ в подарок!
Выбор клиентов
Century+
Наилучший вариант для сайта вашей компании
497
397 ₽
/мес
25 сайтов
40 ГБ на быстрых NVMe-дисках
Безлимитные базы данных
Бесплатный SSL-сертификат
10 ГБ почтовой квоты
Неограниченное кол-во почтовых ящиков
Домен .RU/.РФ в подарок!
Millennium+
Продвинутое решение для крупных e-commerce проектов
746
598 ₽
/мес
50 сайтов
50 ГБ на быстрых NVMe-дисках
Безлимитные базы данных
Бесплатный SSL-сертификат
10 ГБ почтовой квоты
Неограниченное кол-во почтовых ящиков
Домен .RU/.РФ в подарок!
Все тарифы списком

Хостинг на Windows

Виртуальный хостинг на Windows - это место на физическом сервере, работающем на Windows Server. Главное его назначение - размещение интернет-страниц (сайтов, лендингов и т. д.). Сервер на Windows регулярно получает обновления этой компании. Поэтому он отвечает последним стандартам безопасности. На ОС от Microsoft работает большинство компьютеров, поэтому сервер на Windows максимально совместим с техникой клиента.

Интерфейс Windows Server понятен большинству пользователей ПК. Обучать сотрудников управлению сервером, как в случае с Linux, не потребуется. На сервер от Windows предустановлено базовое ПО, облегчающее работу.

Преимущества Windows-
хостингов

Бесплатная почта
Увеличивайте продажи и привлекайте новых клиентов через рассылки от доменной почты.
Быстрое создание сайта
Используйте каталог CMS или конструктор сайтов и разрабатывайте новые проекты за считанные минуты.
Безлимитное количество доменов
Нет никаких ограничений. Подключайте столько доменных имён, сколько нужно.
Права доступа
Предоставляйте своей команде разработчиков ограниченный доступ к аккаунту и будьте спокойны за сохранность данных.
Простой файловый менеджер
Создавайте, загружайте и изменяйте файлы проектов не выходя из панели.
Персональные тарифы
Расширяйте возможности своего тарифного плана, когда это нужно.

Что может виртуальный
хостинг на Windows

Поддержка поприетарного ПО
Поддержка поприетарного ПО
Windows Server поддерживает проприетарное ПО, с которым не работает Linux. Это MMSQL, Microsoft SharePoint, ASP.Net, IIS и другие. Эти программы значительно облегчат работу с сайтом.

Дополнительные услуги

Дополнительный IP адрес

Дополнительный IP-адрес для изолирования сайта от других, которые расположены на общем IP
150
руб./мес.

Защитник сайтов

Ваша надежная защита от взлома и заражений
289
руб./мес.

Антивирус

Сканирует сайты на наличие заражений и удаляет обнаруженный вредоносный код
289
руб./мес.

Защита от DDoS атак

Система защиты от атак любой мощности
300
руб./мес.

Лечение сайтов

Надежное решение для устранения заражений с вниманием к каждому сайту
от 1 350
руб.

Реклама и продвижение

Настройте поисковое продвижение (SEO) и поднимите свой сайт в поисковой выдаче
от 189
руб./мес.

Перенесем сайт любой сложности

И сохраним его прежнюю работоспособоность
Подберём тариф персонально для вас
Все данные будут надёжно сохранены
Самостоятельно убедимся в работе сайта

Бесплатно переведём ваши
домены .ru и .рф

Переносим домены из зоны.ru и.рф к Timeweb — одному из лидеров по предоставлению услуг хостинга в России
Предлагаем выгодную тарифную сетку и оплату бонусами

Надёжный, быстрый и бесплатный
windows-хостинг ждёт вас!

Вопросы и ответы

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