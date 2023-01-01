Что такое UMI.CMS UMI – это современная система управления контентом, разработанная для создания различных типов веб-сайтов. Согласно рейтингу Рунета, платформа занимает второе место среди лучших CMS за 2018 год.



UMI обладает простым и интуитивно понятным интерфейсом, что делает ее доступным как для опытных веб-разработчиков, так и для новичков без навыков программирования. Благодаря широкому набору готовых модулей и плагинов, CMS позволяет легко расширять функциональности проекта и адаптировать его под конкретные задачи и требования.



Ключевые особенности UMI – гибкость и масштабируемость. Она подходит для создания разнообразных веб-проектов: корпоративные сайты, интернет-магазины, порталы, блоги и многое другое. Вы можете начать с небольшого веб-ресурса и постепенно расширять его функциональность и контент по мере роста бизнеса или потребностей проекта.



