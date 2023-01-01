Надёжный
Виртуальный
Хостинг для UMI.CMS

Создавайте сайты любых масштабов на мощном хостинге для CMS.UMI
Фильтры
Тариф
Классический
Срок аренды
1 год
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Что такое UMI.CMS

UMI – это современная система управления контентом, разработанная для создания различных типов веб-сайтов. Согласно рейтингу Рунета, платформа занимает второе место среди лучших CMS за 2018 год.

UMI обладает простым и интуитивно понятным интерфейсом, что делает ее доступным как для опытных веб-разработчиков, так и для новичков без навыков программирования. Благодаря широкому набору готовых модулей и плагинов, CMS позволяет легко расширять функциональности проекта и адаптировать его под конкретные задачи и требования.

Ключевые особенности UMI – гибкость и масштабируемость. Она подходит для создания разнообразных веб-проектов: корпоративные сайты, интернет-магазины, порталы, блоги и многое другое. Вы можете начать с небольшого веб-ресурса и постепенно расширять его функциональность и контент по мере роста бизнеса или потребностей проекта.

На любом тарифе
вам доступны

Бесплатная почта
Отправляйте email-рассылки от имени домена и привлекайте еще больше клиентов
Создание сайта в несколько кликов
Удобный каталог CMS сэкономит время при разработке проектов
Профессиональная поддержка 24/7
Поможем в решении любого вопроса, связанного с хостингом
Командный доступ
Делитесь аккаунтом с командой разработчиков без потери личных данных
Простой файловый
менеджер
Работайте над проектами внутри панели управления через удобный файловый менеджер
Бесплатный
SSL-сертификат
Повышайте доверие онлайн-ресурса с помощью сертификата безопасности

Возможности UMI.CMS

Управление контентом

На платформе доступна возможность легко добавлять и форматировать текст, загружать и управлять мультимедийными файлами, а также создавать категории и теги для организации контента

Широкий набор шаблонов

Платформа позволяет полностью настраивать внешний вид сайта: вы можете выбрать один из готовых шаблонов или создать уникальный дизайн с помощью инструментов для редактирования

Многоязычность и локализация

UMI поддерживает создание многоязычных онлайн-ресурсов: вы можете добавлять переводы для каждого элемента контента, настраивать языковые версии и управлять переключением между языками

Пользовательская аутентификация

Вы можете создавать пользовательские группы, определять права доступа к различным разделам и функциям веб-проекта, а также настраивать аутентификацию через социальные сети или другие системы

Электронная коммерция

UMI предоставляет мощные инструменты для разработки интернет-магазинов: добавление товаров, настройка цен и скидок, работа с заказами и платежами, и многое другое.

Расширяемость

Обширный выбор модулей и плагинов расширит функциональность сайта. Например, можно интегрировать сторонние сервисы, добавлять функции социальной сети, устанавливать модули для SEO-оптимизации и аналитики

Кому подойдет хостинг
Umi.cms?

UMI – выбор для тех, кому нужно создавать веб-проекты в разных нишах. Будь то магазин по продаже футбольных мячей или личный блог – платформа отлично справляется со всем.

Компаниям

Расширяйте бизнес в онлайн с помощью UMI – создавайте онлайн-ресурсы любых масштабов: от лендингов до корпоративных
Компаниям

Интернет-магазинам

Подойдет для продажи товаров с любым количеством ассортимента
Интернет-магазинам

Разработчикам

Создавайте проекты любых масштабов на популярной CMS
Разработчикам

Дополнительные услуги

Дополнительный IP адрес

Дополнительный IP-адрес для изолирования сайта от других, которые расположены на общем IP
150
руб./мес.

Защитник сайтов

Ваша надежная защита от взлома и заражений
289
руб./мес.

Антивирус

Сканирует сайты на наличие заражений и удаляет обнаруженный вредоносный код
289
руб./мес.

Защита от DDoS атак

Система защиты от атак любой мощности
300
руб./мес.

Лечение сайтов

Надежное решение для устранения заражений с вниманием к каждому сайту
от 1 350
руб.

Реклама и продвижение

Настройте поисковое продвижение (SEO) и поднимите свой сайт в поисковой выдаче
от 189
руб./мес.

Удобная панель управления

Интуитивный интерфейс
Timeweb имеет простой и понятный интерфейс, который позволяет легко настраивать хостинг-аккаунт. Даже новички без опыта смогут быстро освоиться в панели и выполнять необходимые операции
Установка и управление
Панель управления Timeweb обеспечивает простую установку различных систем управления контентом. Вы можете загрузить выбранную платформу в несколько кликов и управлять ее настройками и расширениями
Обширные возможности
Панель управления предоставляет множество функций и инструментов для управления веб-ресурсами, базами данных, почтовыми ящиками и другими ресурсами хостинга. Вы можете создавать и настраивать домены, управлять FTP-аккаунтами, устанавливать SSL-сертификаты и выполнять многое другое
Масштабируемость
Панель управления позволяет масштабировать хостинг-аккаунт в соответствии с растущими потребностями бизнеса или проекта. Вы можете легко увеличить объем дискового пространства, количество доступной памяти и другие ресурсы
Мобильное приложение
Пользоваться панелью управления можно прямо со смартфона. Вы можете легко проверять статус сервера, управлять доменами, добавлять почтовые ящики и многое другое, даже если вы находитесь в пути
Безопасность
Timeweb обеспечивает высокий уровень безопасности данных и веб-проектов. Панель управления предлагает инструменты для установки SSL-сертификатов, настройки прав доступа, а также защиты от вредоносных атак и вирусов. Кроме того, мы предлагаем надежную инфраструктуру и резервное копирование данных для обеспечения непрерывной работы ваших проектов

Хостинг для UMI.CMS
от Timeweb

Простая установка и настройка

Регистрируйтесь и получайте аккаунт с предустановленной CMS

Оптимизированная среда

Серверы и ресурсы хостинга оптимизированы для обеспечения максимальной производительности сайтов на CMS UMI

Быстрая и надежная работа

Все проекты будут доступны 24/7 на максимально возможной скорости

Безопасность

Предлагаем защиту от вредоносных программ и взломов, регулярные обновления безопасности и мониторинг системы

Вопросы и ответы

Как купить хостинг для UMI.CMS?
Чем хостинг для UMI.CMS отличается от обычного виртуального хостинга?
Могу я протестировать хостинг бесплатно?
Нужно ли устанавливать UMI.CMS самостоятельно?
Какие версии UMI.CMS поддерживает хостинг?
Сайт будет работать быстро и без ошибок?
Для каких целей можно использовать UMI.CMS?
Какие требования к хостингу для UMI.CMS?