На платформе доступна возможность легко добавлять и форматировать текст, загружать и управлять мультимедийными файлами, а также создавать категории и теги для организации контента
Платформа позволяет полностью настраивать внешний вид сайта: вы можете выбрать один из готовых шаблонов или создать уникальный дизайн с помощью инструментов для редактирования
UMI поддерживает создание многоязычных онлайн-ресурсов: вы можете добавлять переводы для каждого элемента контента, настраивать языковые версии и управлять переключением между языками
Вы можете создавать пользовательские группы, определять права доступа к различным разделам и функциям веб-проекта, а также настраивать аутентификацию через социальные сети или другие системы
UMI предоставляет мощные инструменты для разработки интернет-магазинов: добавление товаров, настройка цен и скидок, работа с заказами и платежами, и многое другое.
Обширный выбор модулей и плагинов расширит функциональность сайта. Например, можно интегрировать сторонние сервисы, добавлять функции социальной сети, устанавливать модули для SEO-оптимизации и аналитики
Регистрируйтесь и получайте аккаунт с предустановленной CMS
Серверы и ресурсы хостинга оптимизированы для обеспечения максимальной производительности сайтов на CMS UMI
Все проекты будут доступны 24/7 на максимально возможной скорости
Предлагаем защиту от вредоносных программ и взломов, регулярные обновления безопасности и мониторинг системы