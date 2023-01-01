Хостинг для DLE

Мощный хостинг для блогов и интернет-изданий
на CMS DLE
Фильтры
Тариф
Классический
Срок аренды
1 год
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Что такое DLE

DLE (от англ. DataLife Engine) — это удобная система управления контентом, которая помогает создавать сайты без навыков программирования. Она предлагает простой интерфейс для добавления и редактирования различного контента — статей, фотографий, видео и многого другого. С помощью DataLife Engine вы можете легко создавать новостные порталы и блоги. Одна из особенностей DLE — это гибкая система управления пользователями. Она позволяет определять права доступа и роли для администраторов, редакторов и пользователей. Это обеспечивает контроль над публикациями и редактированием контента на веб-ресурсе.

Кроме того, система предлагает множество дополнительных функций и плагинов для расширения возможностей онлайн-ресурсов. Например, вы можете добавлять комментарии к статьям, интегрировать социальные сети и улучшать SEO-оптимизацию для повышения видимости в поисковых системах.

На любом тарифе
вам доступны

Бесплатная почта
Организуйте email-рассылкиот доменного имени вместе с хостингом от Timeweb
Быстрое создание сайта
Размещайте проекты быстро с помощью каталога CMS и удобного менеджера файлов
Профессиональная поддержка 24/7
Оперативно отвечаем на все вопросы, связанные с хостингом
Командный доступ
Предоставляйте ограниченный доступ для разработчиков своих проектов
Простой файловый
менеджер
Работайте с проектами не выходя из панели управления
Персональные тарифы
Элемент доверия, обеспечивающий безопасное соединение на сайте

Возможности DLE

Гибкая система

DLE позволяет определять различные уровни доступа и роли для администраторов, редакторови пользователей, чтобы контролировать публикации и редактирование контента

Многоязычность

CMS поддерживает создание мультиязычных веб-сайтов. Вы можете легко добавлять и переводить контент на разные языки для привлечения аудитории из других регионов

Встроенная система поиска

Сделает ваш онлайн-ресурс удобным для посетителей— они смогут легко находить нужную информацию на всех страницах

Встроенная система комментариев

Поможет посетителям оставлять комментарии кстатьям и обсуждать контент на веб-сайте. Это способствует взаимодействию с аудиторией и созданию сообщества

Поддержка шаблонов

DataLife Engine позволяет использовать шаблоны для оформления сайтов. Просто выберите один из готовых шаблонов или создайте собственный дизайн, чтобы придать веб-ресурсу уникальный и профессиональный вид

Работа с баннерами
и рекламой

Монетизируйте свой онлайн-проект с помощью добавления и редактирования рекламных блоков внутри CMS

Кому подойдёт хостинг на DLE?

Хостинг на DataLife Engine подойдёт различным пользователям и компаниям.

Владельцам
новостных порталов

Платформа предоставляет удобные инструменты для публикации новостей, статей и мультимедийного контента
Владельцам <br> новостных порталов

Блогерам и авторам

Вы можете легко управлять своим блогом, добавлять новые записи и взаимодействовать с аудиторией
Блогерам и авторам

Онлайн-магазинам

Добавляйте и редактируйте товары, работайте с каталогами, устанавливайте цены и настраивайте платёжные системы
Онлайн-магазинам

Дополнительные услуги

Дополнительный IP адрес

Дополнительный IP-адрес для изолирования сайта от других, которые расположены на общем IP
150
руб./мес.

Защитник сайтов

Ваша надежная защита от взлома и заражений
289
руб./мес.

Антивирус

Сканирует сайты на наличие заражений и удаляет обнаруженный вредоносный код
289
руб./мес.

Защита от DDoS атак

Система защиты от атак любой мощности
300
руб./мес.

Лечение сайтов

Надежное решение для устранения заражений с вниманием к каждому сайту
от 1 350
руб.

Реклама и продвижение

Настройте поисковое продвижение (SEO) и поднимите свой сайт в поисковой выдаче
от 189
руб./мес.

Удобная панель управления

Интуитивный интерфейс
Панель управления обладает понятным интерфейсом, что делает ее удобной для использования как для новичков, так и для опытных пользователей. Вы сможете работать в аккаунте без лишних сложностей
Удобное управление доменами
Панель управления предоставляет возможность работать с доменами, включая регистрацию, перенос, настройку DNS и работу с поддоменами. Кроме того, вам не нужно будет использовать разные сервисы, ведь все находится в одном месте – и хостинг, и домен
Гибкая настройка баз данных
Создание и управление базами данных упростит установку и настройку различных приложений и CMS
Почта в личном кабинете
Вы можете создавать и настраивать почтовые ящики вашего домена, включая настройку фильтров спама и автоответчиков
Мониторинг и статистика
Timeweb предоставляет детальную информацию о хостинге – использование дискового пространства, трафика и доступных ресурсах процессора. Вы можете отслеживать статистику посещений онлайн-ресурса и получать полезные данные для анализа
Безопасность и резервное копирование
Панель управления обеспечивает безопасность с помощью SSL-сертификатов, и предлагает возможность создавать регулярные резервные копии данных веб-проекта для сохранности информации

Хостинг для DLE
от Timeweb

Автоматическая установка

CMS будет установлена сразу после регистрации личного кабинета

Простая панель управления

Вам не потребуется никаких дополнительных навыков — работа с платформой будет интуитивно-понятной

Быстрая скорость загрузки сайтов

Оптимизация серверов и мощные SSD-накопители обеспечат максимальную скорость загрузки ваших проектов

Высокая степень защиты

Все проекты, размещённые на Timeweb надёжно защищены от злоумышленников и вирусных атак

Вопросы и ответы

Как купить хостинг для DLE?
Чем хостинг для DLE отличается от обычного виртуального хостинга?
Могу я протестировать хостинг бесплатно?
Нужно и устанавливать DLE самостоятельно?
Какие версии DLE поддерживает хостинг?
Сайт будет работать быстро и без ошибок?
Для каких целей можно использовать DLE?
Какие требования к хостингу для DLE?