Хостинг для DLE

DLE позволяет определять различные уровни доступа и роли для администраторов, редакторови пользователей, чтобы контролировать публикации и редактирование контента
CMS поддерживает создание мультиязычных веб-сайтов. Вы можете легко добавлять и переводить контент на разные языки для привлечения аудитории из других регионов
Сделает ваш онлайн-ресурс удобным для посетителей— они смогут легко находить нужную информацию на всех страницах
Поможет посетителям оставлять комментарии кстатьям и обсуждать контент на веб-сайте. Это способствует взаимодействию с аудиторией и созданию сообщества
DataLife Engine позволяет использовать шаблоны для оформления сайтов. Просто выберите один из готовых шаблонов или создайте собственный дизайн, чтобы придать веб-ресурсу уникальный и профессиональный вид
Монетизируйте свой онлайн-проект с помощью добавления и редактирования рекламных блоков внутри CMS
CMS будет установлена сразу после регистрации личного кабинета
Вам не потребуется никаких дополнительных навыков — работа с платформой будет интуитивно-понятной
Оптимизация серверов и мощные SSD-накопители обеспечат максимальную скорость загрузки ваших проектов
Все проекты, размещённые на Timeweb надёжно защищены от злоумышленников и вирусных атак