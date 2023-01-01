Хостинг для DLE

Что такое DLE DLE (от англ. DataLife Engine) — это удобная система управления контентом, которая помогает создавать сайты без навыков программирования. Она предлагает простой интерфейс для добавления и редактирования различного контента — статей, фотографий, видео и многого другого. С помощью DataLife Engine вы можете легко создавать новостные порталы и блоги. Одна из особенностей DLE — это гибкая система управления пользователями. Она позволяет определять права доступа и роли для администраторов, редакторов и пользователей. Это обеспечивает контроль над публикациями и редактированием контента на веб-ресурсе.



Кроме того, система предлагает множество дополнительных функций и плагинов для расширения возможностей онлайн-ресурсов. Например, вы можете добавлять комментарии к статьям, интегрировать социальные сети и улучшать SEO-оптимизацию для повышения видимости в поисковых системах.