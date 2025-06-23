Многосайтовость Битрикс

Многосайтовость в Битрикс — это возможность создавать и управлять несколькими сайтами в рамках одной установки системы. Все сайты управляются из общей административной панели, что удобно, если вы развиваете несколько проектов одновременно.

Владельцы лицензий «Стандарт», «Малый бизнес» и «Бизнес» могут создавать неограниченное количество сайтов в рамках одной лицензии.

Существует два варианта организации многосайтовости в Битрикс:

на разных доменах;

на одном домене.

Многосайтовость на разных доменах хорошо подходит для сайтов с разной тематикой или назначением.

Например, вы можете разместить:

основной сайт на домене example.com ,

, интернет-магазин — на поддомене market.example.com ,

, или вообще на отдельном домене example-market.com .

Многосайтовость на одном домене чаще всего используется для реализации многоязычных версий или регионального деления сайта — без необходимости использовать сторонние решения.

Например:

example.com — русская версия,

— русская версия, example.com/en/ — английская,

— английская, example.com/spb/ и example.com/msk/ — региональные версии.

Многосайтовость на разных доменах

В нашем примере настроим сайты следующим образом:

основной сайт будет работать на домене bitrix-doc.tw1.ru , в его директории размещено ядро системы;

, в его директории размещено ядро системы; дополнительный сайт разместим на домене multisite-doc.tw1.ru .

Перейдите в «Сайты» → «Мои сайты» и нажмите кнопку «Создать новый сайт».

Укажите:

название директории сайта;

при необходимости — комментарий;

нажмите «Создать».

Убедитесь, что ни для основного, ни для дополнительного сайта не включена изоляция. При включенной изоляции настроить многосайтовость невозможно.

После создания директории привяжите нужный домен к новому сайту.

Подключитесь к серверу по SSH и перейдите в директорию дополнительного сайта:

cd ~/директория_дополнительного_сайта/public_html

Удалите автоматически созданную заглушку:

rm -rf ./*

Создайте символические ссылки на директории ядра Битрикс основного сайта:

ln -s ~/директория_основного_сайта/public_html/bitrix ./bitrix

ln -s ~/директория_основного_сайта/public_html/upload ./upload

При наличии директории local в директории основного сайта:

ln -s ~/директория_основного_сайта/public_html/local ./local

Скопируйте файлы index.php и .access.php из директории основного сайта:

cp ~/директория_основного_сайта/public_html/index.php ./

cp ~/директория_основного_сайта/public_html/.access.php ./

Откройте административную панель и перейдите в:

«Настройки» → «Настройки продукта» → «Сайты» → «Список сайтов», затем нажмите «Добавить сайт».

Заполните поля:

ID — уникальное значение;

— уникальное значение; Активен — установите галочку;

— установите галочку; Название — произвольное;

По умолчанию — установите галочку;

— установите галочку; Доменное имя — укажите домен, привязанный к директории дополнительного сайта;

— укажите домен, привязанный к директории дополнительного сайта; Папка сайта — /;

— /; Путь к корневой папке веб-сервера — укажите полный путь к директории сайта. Для этого подключитесь к серверу по SSH, перейдите в директория_дополнительного_сайта/public_html и выполните команду:

pwd

URL сервера (без http://) — укажите домен, привязанный к директории дополнительного сайта.

Выберите нужный шаблон и нажмите «Сохранить».

Дополнительный сайт готов к работе.

Многосайтовость на одном домене

В панели управления откройте «Файл. менеджер», перейдите в директорию основного сайта:

директория_основного_сайта/public_html .

Нажмите «Создать папку», укажите имя новой директории, в которой будет расположен новый сатй, и нажмите «Создать».

Откройте административную панель и перейдите в: «Настройки» → «Настройки продукта» → «Сайты» → «Список сайтов», нажмите «Добавить сайт».

Заполните поля:

ID — уникальное значение;

— уникальное значение; Активен — установите галочку;

— установите галочку; Название — произвольное;

По умолчанию — установите галочку;

— установите галочку; Папка сайта — укажите имя директории, которое указали при создании папки в панели управления;

URL сервера (без http://) — укажите домен основного сайта.

Выберите готовый шаблон или запустите мастер установки решения.