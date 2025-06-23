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Многосайтовость Битрикс

Многосайтовость Битрикс

Многосайтовость в Битрикс — это возможность создавать и управлять несколькими сайтами в рамках одной установки системы. Все сайты управляются из общей административной панели, что удобно, если вы развиваете несколько проектов одновременно.

Владельцы лицензий «Стандарт», «Малый бизнес» и «Бизнес» могут создавать неограниченное количество сайтов в рамках одной лицензии.

Существует два варианта организации многосайтовости в Битрикс:

  • на разных доменах;
  • на одном домене.

Многосайтовость на разных доменах хорошо подходит для сайтов с разной тематикой или назначением.

Например, вы можете разместить:

  • основной сайт на домене example.com,
  • интернет-магазин — на поддомене market.example.com,
  • или вообще на отдельном домене example-market.com.

Многосайтовость на одном домене чаще всего используется для реализации многоязычных версий или регионального деления сайта — без необходимости использовать сторонние решения.

Например:

  • example.com — русская версия,
  • example.com/en/ — английская,
  • example.com/spb/ и example.com/msk/ — региональные версии.

Многосайтовость на разных доменах

В нашем примере настроим сайты следующим образом:

  • основной сайт будет работать на домене bitrix-doc.tw1.ru, в его директории размещено ядро системы;
  • дополнительный сайт разместим на домене multisite-doc.tw1.ru.

Перейдите в «Сайты»«Мои сайты» и нажмите кнопку «Создать новый сайт».

Укажите:

  • название директории сайта;
  • при необходимости — комментарий;
  • нажмите «Создать».

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Убедитесь, что ни для основного, ни для дополнительного сайта не включена изоляция. При включенной изоляции настроить многосайтовость невозможно.

После создания директории привяжите нужный домен к новому сайту.

Подключитесь к серверу по SSH и перейдите в директорию дополнительного сайта:

cd ~/директория_дополнительного_сайта/public_html

Удалите автоматически созданную заглушку:

rm -rf ./*

Создайте символические ссылки на директории ядра Битрикс основного сайта:

ln -s ~/директория_основного_сайта/public_html/bitrix ./bitrix
ln -s ~/директория_основного_сайта/public_html/upload ./upload

При наличии директории local в директории основного сайта:

ln -s ~/директория_основного_сайта/public_html/local ./local 

Скопируйте файлы index.php и .access.php из директории основного сайта:

cp ~/директория_основного_сайта/public_html/index.php ./
cp ~/директория_основного_сайта/public_html/.access.php ./

Откройте административную панель и перейдите в:
«Настройки»«Настройки продукта»«Сайты»«Список сайтов», затем нажмите «Добавить сайт».

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Заполните поля:

  • ID — уникальное значение;
  • Активен — установите галочку;
  • Название — произвольное;

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  • По умолчанию — установите галочку;
  • Доменное имя — укажите домен, привязанный к директории дополнительного сайта;
  • Папка сайта — /;
  • Путь к корневой папке веб-сервера — укажите полный путь к директории сайта. Для этого подключитесь к серверу по SSH, перейдите в директория_дополнительного_сайта/public_html и выполните команду:
pwd

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  • URL сервера (без http://) — укажите домен, привязанный к директории дополнительного сайта.

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Выберите нужный шаблон и нажмите «Сохранить».

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Дополнительный сайт готов к работе.

Многосайтовость на одном домене

В панели управления откройте «Файл. менеджер», перейдите в директорию основного сайта:
директория_основного_сайта/public_html.

Нажмите «Создать папку», укажите имя новой директории, в которой будет расположен новый сатй, и нажмите «Создать».

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Откройте административную панель и перейдите в: «Настройки»«Настройки продукта»«Сайты»«Список сайтов», нажмите «Добавить сайт».

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Заполните поля:

  • ID — уникальное значение;
  • Активен — установите галочку;
  • Название — произвольное;

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  • По умолчанию — установите галочку;
  • Папка сайта — укажите имя директории, которое указали при создании папки в панели управления;

Scr 20250623 Qazw

  • URL сервера (без http://) — укажите домен основного сайта.

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Выберите готовый шаблон или запустите мастер установки решения.

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Создание сайта завершено. В нашем примере дополнительный сайт будет доступен по адресу https://bitrix-doc.tw1.ru/multisite.