Многосайтовость Битрикс
Многосайтовость в Битрикс — это возможность создавать и управлять несколькими сайтами в рамках одной установки системы. Все сайты управляются из общей административной панели, что удобно, если вы развиваете несколько проектов одновременно.
Владельцы лицензий «Стандарт», «Малый бизнес» и «Бизнес» могут создавать неограниченное количество сайтов в рамках одной лицензии.
Существует два варианта организации многосайтовости в Битрикс:
- на разных доменах;
- на одном домене.
Многосайтовость на разных доменах хорошо подходит для сайтов с разной тематикой или назначением.
Например, вы можете разместить:
- основной сайт на домене
example.com,
- интернет-магазин — на поддомене
market.example.com,
- или вообще на отдельном домене
example-market.com.
Многосайтовость на одном домене чаще всего используется для реализации многоязычных версий или регионального деления сайта — без необходимости использовать сторонние решения.
Например:
example.com— русская версия,
example.com/en/— английская,
example.com/spb/и
example.com/msk/— региональные версии.
Многосайтовость на разных доменах
В нашем примере настроим сайты следующим образом:
- основной сайт будет работать на домене
bitrix-doc.tw1.ru, в его директории размещено ядро системы;
- дополнительный сайт разместим на домене
multisite-doc.tw1.ru.
Перейдите в «Сайты» → «Мои сайты» и нажмите кнопку «Создать новый сайт».
Укажите:
- название директории сайта;
- при необходимости — комментарий;
- нажмите «Создать».
Убедитесь, что ни для основного, ни для дополнительного сайта не включена изоляция. При включенной изоляции настроить многосайтовость невозможно.
После создания директории привяжите нужный домен к новому сайту.
Подключитесь к серверу по SSH и перейдите в директорию дополнительного сайта:
cd ~/директория_дополнительного_сайта/public_html
Удалите автоматически созданную заглушку:
rm -rf ./*
Создайте символические ссылки на директории ядра Битрикс основного сайта:
ln -s ~/директория_основного_сайта/public_html/bitrix ./bitrix
ln -s ~/директория_основного_сайта/public_html/upload ./upload
При наличии директории
local в директории основного сайта:
ln -s ~/директория_основного_сайта/public_html/local ./local
Скопируйте файлы
index.php и
.access.php из директории основного сайта:
cp ~/директория_основного_сайта/public_html/index.php ./
cp ~/директория_основного_сайта/public_html/.access.php ./
Откройте административную панель и перейдите в:
«Настройки» → «Настройки продукта» → «Сайты» → «Список сайтов», затем нажмите «Добавить сайт».
Заполните поля:
- ID — уникальное значение;
- Активен — установите галочку;
- Название — произвольное;
- По умолчанию — установите галочку;
- Доменное имя — укажите домен, привязанный к директории дополнительного сайта;
- Папка сайта — /;
- Путь к корневой папке веб-сервера — укажите полный путь к директории сайта. Для этого подключитесь к серверу по SSH, перейдите в
директория_дополнительного_сайта/public_htmlи выполните команду:
pwd
-
URL сервера (без http://) — укажите домен, привязанный к директории дополнительного сайта.
Выберите нужный шаблон и нажмите «Сохранить».
Дополнительный сайт готов к работе.
Многосайтовость на одном домене
В панели управления откройте «Файл. менеджер», перейдите в директорию основного сайта:
директория_основного_сайта/public_html.
Нажмите «Создать папку», укажите имя новой директории, в которой будет расположен новый сатй, и нажмите «Создать».
Откройте административную панель и перейдите в: «Настройки» → «Настройки продукта» → «Сайты» → «Список сайтов», нажмите «Добавить сайт».
Заполните поля:
- ID — уникальное значение;
- Активен — установите галочку;
- Название — произвольное;
- По умолчанию — установите галочку;
- Папка сайта — укажите имя директории, которое указали при создании папки в панели управления;
-
URL сервера (без http://) — укажите домен основного сайта.
Выберите готовый шаблон или запустите мастер установки решения.
Создание сайта завершено. В нашем примере дополнительный сайт будет доступен по адресу
https://bitrix-doc.tw1.ru/multisite.