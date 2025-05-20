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Подключение Яндекс Метрики

Подключение Яндекс Метрики

Яндекс Метрика — это бесплатный сервис аналитики от Яндекса. Он позволяет отслеживать посещаемость сайта, анализировать поведение пользователей и получать подробные отчеты о конверсии. Метрика помогает понять, откуда приходят посетители, какие страницы вызывают интерес, и какие действия они совершают на сайте. Эти данные необходимы для оптимизации рекламных кампаний и улучшения интерфейса сайта.

В этой инструкции рассмотрим, как создать счетчик Яндекс Метрики и подключить его к сайту на WordPress и 1С-Битрикс.

Создание счетчика в Яндекс Метрике

  1. Перейдите на страницу Яндекс Метрики и нажмите кнопку «Добавить счетчик».
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  2. Укажите название счетчика и адрес сайта. При необходимости можно изменить дополнительные параметры — их также можно будет скорректировать позже.
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  3. На следующем шаге Яндекс предложит варианты добавления кода счетчика вручную. Мы используем автоматическое подключение при помощи плагинов CMS, поэтому пролистайте страницу до конца и нажмите кнопку «Начать пользоваться».
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  1. Счетчик будет создан. Его номер отобразится под именем счетчика — он понадобится для подключения.
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Подключение Яндекс Метрики в WordPress

  1. В панели управления сайтом откройте раздел «Плагины» и нажмите кнопку «Добавить плагин».
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  2. Введите в поиске Яндекс Метрика и установите официальный плагин от Яндекса. После установки нажмите «Активировать».
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  3. Перейдите в раздел «Плагины» и найдите плагин Яндекс Метрики. Нажмите на кнопку «Настройки» рядом с именем плагина.
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  4. В появившемся окне введите номер счетчика и нажмите «Сохранить».
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На этом настройка завершена — данные начнут отображаться в личном кабинете Метрики через некоторое время.

Подключение Яндекс Метрики в 1С-Битрикс

  1. Откройте вкладку «Marketplace» → «Каталог решений» и найдите официальное расширение «Яндекс Метрика». Установите его.
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  2. После установки перейдите в раздел «Настройки» → «Настройки продукта» → «Настройки модулей» и выберите модуль «Яндекс Метрика».

  3. Укажите номер счетчика и сохраните настройки.
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На этом подключение завершено. Метрика начнет собирать статистику при посещении сайта пользователями.