Яндекс Метрика — это бесплатный сервис аналитики от Яндекса. Он позволяет отслеживать посещаемость сайта, анализировать поведение пользователей и получать подробные отчеты о конверсии. Метрика помогает понять, откуда приходят посетители, какие страницы вызывают интерес, и какие действия они совершают на сайте. Эти данные необходимы для оптимизации рекламных кампаний и улучшения интерфейса сайта.

В этой инструкции рассмотрим, как создать счетчик Яндекс Метрики и подключить его к сайту на WordPress и 1С-Битрикс.

Создание счетчика в Яндекс Метрике

Перейдите на страницу Яндекс Метрики и нажмите кнопку «Добавить счетчик».

Укажите название счетчика и адрес сайта. При необходимости можно изменить дополнительные параметры — их также можно будет скорректировать позже.

На следующем шаге Яндекс предложит варианты добавления кода счетчика вручную. Мы используем автоматическое подключение при помощи плагинов CMS, поэтому пролистайте страницу до конца и нажмите кнопку «Начать пользоваться».



Счетчик будет создан. Его номер отобразится под именем счетчика — он понадобится для подключения.



Подключение Яндекс Метрики в WordPress

В панели управления сайтом откройте раздел «Плагины» и нажмите кнопку «Добавить плагин».

Введите в поиске Яндекс Метрика и установите официальный плагин от Яндекса. После установки нажмите «Активировать».

Перейдите в раздел «Плагины» и найдите плагин Яндекс Метрики. Нажмите на кнопку «Настройки» рядом с именем плагина.

В появившемся окне введите номер счетчика и нажмите «Сохранить».



На этом настройка завершена — данные начнут отображаться в личном кабинете Метрики через некоторое время.

Подключение Яндекс Метрики в 1С-Битрикс

Откройте вкладку «Marketplace» → «Каталог решений» и найдите официальное расширение «Яндекс Метрика». Установите его.

После установки перейдите в раздел «Настройки» → «Настройки продукта» → «Настройки модулей» и выберите модуль «Яндекс Метрика». Укажите номер счетчика и сохраните настройки.



На этом подключение завершено. Метрика начнет собирать статистику при посещении сайта пользователями.