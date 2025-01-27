Изоляция сайтов — это опция для повышения безопасности сайтов, которая позволяет создать для проекта собственное автономное пространство, независимое от других сайтов на том же аккаунте.

Изоляция защищает сайты от перезаражения вредоносным кодом и не дает ему массово распространяться по всему аккаунту:

Если вредонос внедрен в изолированный сайт, он не заразит другие проекты на аккаунте.

Если вредонос внедрен в сайт без изоляции, он не навредит проекту в изолированной среде.

Подключение изоляции не защищает сайт от внедрения вредоносного кода извне. Если в коде сайта или CMS есть неустраненные уязвимости, злоумышленники могут ими воспользоваться. Задача изоляции — остановить распространение заражения, если оно уже произошло.

Как подключить изоляцию

Для новых сайтов, добавляемых в аккаунт, мы подключим изоляцию автоматически.

Для сайтов, которые уже существуют, мы будем подключать изоляцию постепенно. Вы можете не дожидаться автоматического включения опции и активировать ее уже сейчас. Для этого:

Перейдите в раздел «Сайты» → «Мои сайты». Наведите курсор на нужный сайт и кликните на значок шестеренки.

Включите опцию «Изолировать сайт».

Как это работает

Изоляция реализована на основе фреймворка Linux Security Modules (LSM), встроенного в ядро операционной системы Linux. LSM работает на базовом уровне операционной системы сервера хостинга и дает возможность контролировать ресурсы и создавать автономные среды для отдельных проектов.

Изоляция сайтов: