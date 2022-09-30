Размещение данных на заблокированном аккаунте

После блокировки аккаунта на виртуальном хостинге все данные размещаются в течение 180 дней (за исключением созданных резервных копий по требованию, которые удаляются через 2 суток после блокировки). Это дает вам возможность продолжить работу с аккаунтом, если вы по какой-то причине не смогли или забыли оплатить услугу вовремя. После поступления средств сайты сразу будут доступны для просмотра и изменения.

В день блокировки аккаунта, а также за 10 и 5 дней до удаления данных мы отправим уведомления на ваш email.

Для аккаунтов, заблокированных на тестовом периоде, срок размещения данных составляет 30 дней.