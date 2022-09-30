Размещение данных на заблокированном аккаунте
После блокировки аккаунта на виртуальном хостинге все данные размещаются в течение 180 дней (за исключением созданных резервных копий по требованию, которые удаляются через 2 суток после блокировки). Это дает вам возможность продолжить работу с аккаунтом, если вы по какой-то причине не смогли или забыли оплатить услугу вовремя. После поступления средств сайты сразу будут доступны для просмотра и изменения.
В день блокировки аккаунта, а также за 10 и 5 дней до удаления данных мы отправим уведомления на ваш email.
Для аккаунтов, заблокированных на тестовом периоде, срок размещения данных составляет 30 дней.
Обратите внимание! Если данные были удалены, восстановить их невозможно. Если вы не планируете некоторое время пользоваться аккаунтом, рекомендуем вам заблаговременно скопировать данные на локальное хранилище, чтобы они не были утеряны.