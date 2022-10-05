Заключение договора

В соответствии с Гражданским кодексом РФ (п. 2, ст. 437) наша компания предоставляет услуги на основании публичной оферты.

Договор считается заключенным при выполнении клиентом действий, указанных в оферте (акцепте оферты). Другими словами, договор заключается в момент заказа услуг / регистрации аккаунта — на соответствующем шаге вам требуется отметить свое согласие с условиями оферты.

Если для заключения договора вам необходимы копии учредительных документов АО «ТаймВэб» или коммерческие предложения, вы можете найти их здесь: