Полезные статьи - Страница 6
Что такое аптайм сайта
Аптайм – это время, которое система работает без остановки. Если речь о сервере, то аптаймом называют промежуток времени с начала работы сервера до того момента, когда он останавливается (из-за перезагрузки, каких-то ошибок, выключения и так далее), то есть время бесперебойной работы сервера.Читать полностью
Что такое бэкап
Потеря всех данных сайта – страшный сон предпринимателя или компании, особенно, когда веб-ресурс – это основной источник привлечения клиентов. Но даже у мировых брендов происходят инциденты: выходит из строя оборудование, случаются хакерские атаки и многое другое. При этом их продукты всегда остаются в прежнем состоянии, а все потому, что используется регулярный бэкап. Что это такое и как его настроить – рассказываем в сегодняшней статье.Читать полностью
Что такое бенчмаркинг
Выясняем, что представляет собой бенчмаркинг, как он работает, зачем нужен, каким бывает и как его применять на практике.Читать полностью
Что такое CDN и как работает данная технология
Все веб-ресурсы хранят и обрабатывают на хостинг-серверах информацию двух типов – статическую и динамическую. К первой относится «тяжелый» контент, который практически не изменяется: бинарные файлы, тексты, картинки, видео- аудиофайлы, скрипты. Динамический контент отображается по-разному в зависимости от запросов пользователей. Например, местоположение, блок рекомендаций, история просмотра. При использовании CDN часть данных, в первую очередь статических, кэшируется на распределенных серверах данной сети. На них обрабатывается запрос пользователя и происходит передача данных.Читать полностью
Что такое центр обработки данных (ЦОД)
Сейчас практически у каждой крупной компании, которая как-то связана с информационными технологиями, есть в наличии центр обработки данных. Его предназначение заключается в обеспечении качественного соединения с сетью всех компьютеров и других устройств, расположенных в пределах здания. Обычно дата-центр представлен в виде отдельного помещения, которое специально оборудовано для работы серверов. Далее поговорим о расширенном понимании этой системы, их видах и самых крупных ЦОД, расположенных на территории России.Читать полностью
Что такое CGI-графика и где она используется
Каждый год в прокат выходят тысячи фильмов, которые используют CGI-графику. Впервые она появилась в фильме «Мир Дикого Запада», вышедшем на экраны в 1973 году, а сегодня ее можно встретить практически в каждом фильме или сериале. Многие кинокритики скептически относятся к такой графике и часто говорят, что CGI убивает кино. Действительно ли CGI-графика так сильно портит фильмы и что это вообще такое? Давайте разбираться.Читать полностью
Что такое CGI и как это использовать в рекламе
В этой статье мы расскажем, что такое CGI – Computer Generated Imagery – и почему следует приглядеться к этой технологии в сфере рекламы.Читать полностью
Что такое Churn Rate: определение и как рассчитать
В этом материале поговорим о Churn Rate – коэффициенте оттока клиентов за определенный период времени. Разберемся, как рассчитать метрику Churn Rate, какие значения считаются допустимыми и что нужно предпринять для снижения этого показателя.Читать полностью
Что такое CMS (Система Управления Контентом)
Начинающие вебмастера, которые пока и никакие не мастера вовсе, когда начинают гуглить «Как создать сайт?», натыкаются на аббревиатуру CMS. Некую сущность, которая должна помочь в создании сайта. Причем помочь сделать это быстро. Давайте разберемся, что это такое и действительно ли она поможет новичку сделать настоящий сайт.Читать полностью