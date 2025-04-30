Полезные статьи - Страница 7
Что такое cookie
Многие пользователи сталкиваются с термином «cookie-файлы», однако не все знают, что это и для каких целей они существуют. В этой статье подробно разберем понятие, назначение, пользу и настройку безопасности cookie-файлов для обычного пользователя.Читать полностью
Cron: что это такое и как его правильно использовать
Разбираемся с тем, что представляет собой Cron, как он работает и зачем нужен. Пытаемся обуздать его параметры, чтобы планировать задачи на своем сервере без лишних затрат сил и времени.Читать полностью
Язык программирования C#: краткая история, возможности и перспективы
Обзорная статья на тему С#. Кратко рассказываем о том, зачем этот язык нужен, где его учить и как им пользоваться.Читать полностью
Что такое CSR и как его создать
CSR (от англ. Certificate Signing Request) – это специальный запрос, находящийся в зашифрованном виде и предназначенный для выпуска сертификата, который содержит всю необходимую информацию о домене и компании. Генерация такого запроса необходима для подготовки к получению SSL-сертификата, а сам CSR выглядит как обычный файл с требуемыми данными. В сегодняшней статье мы рассмотрим, что представляет собой CSR-запрос и как его создать.Читать полностью
Что такое CSS и зачем нужны каскадные таблицы стилей
Рассказываем о языке, благодаря которому интернет стал красивым.Читать полностью
Что такое дамп базы данных и как его создать
Перенос сайта с одного сервера на другой может оказаться непростой задачей для многих пользователей. Это связано с тем, что, помимо обычного перемещения файлов, необходимо также выполнить экспорт и импорт базы данных. В таких случаях используется специальный файл под названием дамп. Поговорим в сегодняшней статье, что это такое и как его сделать.Читать полностью
Что такое DHCP-протокол
Рассказываю о том, как компьютеры получают IP-адреса для работы в сети.Читать полностью
Что такое диверсификация
При ведении бизнеса всегда существует риск снижения спроса на какие-то товары и услуги или возникновения нестабильной ситуации на рынке. Сегодня разберем понятие «диверсификация» и рассмотрим, как вложение капитала в разные, независящие друг от друга сферы позволяет поддерживать экономическую стабильность бизнеса.Читать полностью
Что такое DNS простыми словами
Любой сайт в интернете фактически находится на каком-либо устройстве. Отдельный компьютер, подключенный к интернету, имеет индивидуальный номер, который называется IP-адресом. Он представляет собой набор из четырех чисел от 0 до 255. Благодаря этому адресу можно узнать, откуда загружается страница нужного нам ресурса. IP-адрес устройства можно сравнить с номером мобильного телефона, а DNS — с телефонной книгой. Если говорить конкретнее, DNS — система доменных имен, которая обеспечивает связь между наименованием сайта и его цифровым адресом.Читать полностью