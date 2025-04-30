Полезные статьи - Страница 7

CSR (от англ. Certificate Signing Request) – это специальный запрос, находящийся в зашифрованном виде и предназначенный для выпуска сертификата, который содержит всю необходимую информацию о домене и компании. Генерация такого запроса необходима для подготовки к получению SSL-сертификата, а сам CSR выглядит как обычный файл с требуемыми данными. В сегодняшней статье мы рассмотрим, что представляет собой CSR-запрос и как его создать.