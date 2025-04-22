Что такое надежный хостинг?

На что вы в первую очередь обращаете внимание, когда выбираете хостинг-провайдера? Учитывая разнообразие предложений на рынке, становится все сложнее сопоставить услуги конкурирующих компаний. Возможно, наиболее привлекательными для вас кажутся услуги хостинг-провайдеров, предлагающих самую низкую цену на рынке. Это немаловажный фактор, однако, помимо заманчивой цены, стоит также уделить особое внимание скорости работы хостинга и надежности.

Даже если услуга стоит очень дешево, низкая цена не должна становиться альтернативой стабильности. Ненадежный хостинг может повлиять на работу вашего проекта, и, как следствие, сократить доходы бизнеса. В процессе выбора ориентируйтесь на два параметра: стабильность и скорость работы сайта на конкретном хостинге. Перечисленные ниже действия помогут вам протестировать работу хостинга.

Выберите компанию

Создайте список хостинговых компаний, услуги которых вы бы хотели сравнить. Вы можете сравнить 2 компании для получения более детальных подробностей о специфике услуг каждой. Или просмотрите сразу несколько хостинг-провайдеров, чтобы получить общее понимание об интересующей вас услуге и предложениях на рынке. Обратите внимание на наш виртуальный хостинг сайтов в России.

Создайте свой аккаунт

Создайте аккаунт на хостинге каждой компании из вашего списка. В большинстве случаев вы сможете сделать это совершенно бесплатно, так как хостинг-провайдеры предоставляют тестовый период, в течение которого возможно изучить работу конкретного хостинга.

Разместите сайт

Загрузите идентичные копии своего сайта на хостинг каждого провайдера. Эти копии не должны иметь ссылки на сторонние файлы с кодом или изображениями. Это делает результаты теста производительности сервера более достоверными.

Проведите проверку

Вы можете сделать проверку показателей производительности вашего сайта на разных хостингах. Для этого воспользуйтесь инструментом webpagetest.org. Проверьте каждый сайт и сравните следующие показатели:

Bytes In

Requests (Запросы)

Сравните результаты

Существует множество инструментов, с помощью которых вы можете провести подобное тестирование. Выберите любой, наиболее удобный для использования. Подборка наиболее популярных:

Сравните результаты, полученные при тестировании с помощью каждого инструмента. На основе полученных показателей вы сможете определить, на каком хостинге ваш сайт показывает наилучшие результаты.

Вопросы при выборе хостинга

Также провести объемную исследовательскую работу относительно хостинг-компаний вам помогут следующие 7 важных вопросов.

1. Когда доступна техническая поддержка?

Если вы собираетесь работать над своим сайтом в вечернее время или в выходные, то нужно убедиться в том, что техническая поддержка хостера будет доступна для вас. И вопрос касается не только переписки по e-mail – иногда требуется получить ответ как можно скорее (хотя бы в течение двух часов). Посмотрите, что говорит хостер насчет времени работы технической поддержки, и проверьте, работает ли его утверждение. Попробуйте использовать чат в субботу или позвоните в службу поддержки поздно вечером. Хорошие хостеры выполняют свои обещания. Это первое правило при выборе хостинг-провайдера.

2. Какой уровень безопасности?

Есть ли у хостера собственный дата-центр или он арендует помещение вместе с другими компаниями? Как происходит мониторинг серверов? Имеется ли в наличии достаточно ресурсов для резервного копирования? Используется ли firewall? Безопасность веб-хостинга и выбор его в наши дни приобретает все более значимую роль для вашего бизнеса.

3. Сможете ли вы сохранить свое доменное имя?

Важная часть при запуске вашего сайта – выбор доменного имени. Оно должно быть легким для запоминания вашими клиентами/посетителями. Как только вы подберете себе подходящее доступное доменное имя, нужно убедиться, что вы сможете его сохранить, даже сменив однажды хостера. Убедитесь, что данная опция доступна.

4. Какого типа договор вы подписываете?

Подписание договора на несколько лет может помочь вам сохранить некоторую сумму, поэтому такие варианты всегда привлекали владельцев сайтов. Но в таком случае нужно проверить политику отказа от услуг хостера. Достаточна ли долгая гарантия возврата средств? Будете ли вы платить штрафные санкции, если хостер не сможет предложить вам подходящие условия, и вы будете вынуждены перейти на обслуживание в другую компанию? Узнайте все нюансы, прежде чем сделать выбор хостинг провайдера.

5. Какая полоса пропускания и сколько дискового пространства предлагается?

Многие хостеры предлагают неограниченное дисковое пространство и безлимитную полосу пропускания. Отлично, но в большинстве случаев такая роскошь вряд ли нужна. Средний сайт может использовать примерно 50 MB; 100 MB окажется отличным вариантом для роста сайта. Все, что вы получаете свыше, является излишеством, если, конечно, вы не предполагаете взрывного роста посещаемости и популярности своих проектов.

6. Какие инструменты доступны?

Существует огромное количество отличного свободного программного обеспечения, которое может существенно облегчить обслуживание сайта. Ведущие хостеры снабжают своих клиентов всем необходимым для построения, развития и поддержки сайта. Убедитесь, что панель управления проста и понятна в использовании (посмотрите демонстрационные материалы, если они доступны), что в наличии есть мультимедиа или коммерческие приложения, которые вы планируете использовать в своем проекте.

7. Есть ли дополнительные платежи?

Проверьте наличие дополнительных скрытых платежей, которые могут потребоваться за поддержку, использование коммерческих скриптов или дополнительные адреса электронной почты. Хостер должен честно и открыто сообщать о таких фактах. И если что-то утаивается, то лучше выбрать другого провайдера для сайта.

Конечно, в зависимости от вашего проекта вам могут потребоваться ответы на другие вопросы. Например, об оптимизации кода, о специальных функциях для SEO, о каких-то нужных сервисах. Но в данной статье мы перечислили обязательные вопросы, на которые стоит найти ответ для того, чтобы понять, является ли данный хостер надежным или нет.