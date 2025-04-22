«Вкалывают роботы»: что такое robots.txt и как его настроить

«Вкалывают роботы»: что такое robots.txt и как его настроить8 мин. чтения
Знание о том, что такое robots.txt, и умение с ним работать больше относится к профессии вебмастера. Однако SEO-специалист — это универсальный мастер, который должен обладать знаниями из разных профессий в сфере IT. Поэтому сегодня разбираемся в предназначении и настройке файла robots.txt.
По факту robots.txt — это текстовый файл, который управляет доступом к содержимому сайтов. Редактировать его можно на своем компьютере в программе Notepad++ или непосредственно на хостинге.
Что такое robots.txt
Представим robots.txt в виде настоящего робота. Когда в гости к вашему сайту приходят поисковые роботы, они общаются именно с robots.txt. Он их встречает и рассказывает, куда можно заходить, а куда нельзя. Если вы дадите команду, чтобы он никого не пускал, так и произойдет, т.е. сайт не будет допущен к индексации.
Если на сайте нет этого файла, создаем его и загружаем на сервер. Его несложно найти, ведь его место в корне сайта. Допишите к адресу сайта /robots.txt и вы увидите его.
Зачем нам нужен этот файл
Если на сайте нет robots.txt, то роботы из поисковых систем блуждают по сайту как им вздумается. Роботы могут залезть в корзину с мусором, после чего у них создастся впечатление, что на вашем сайте очень грязно. robots.txt скрывает от индексации:
- дубли страниц;
- служебные файлы;
- файлы, которые бесполезны для посетителей;
- страницы с неуникальным контентом.
Правильно заполненный файл robots.txt создает иллюзию, что на сайте всегда чисто и убрано.
Настройка директивов robots.txt
Директивы — это правила для роботов. И эти правила пишем мы.
User-agent
Главное правило называется User-agent. В нем мы создаем кодовое слово для роботов. Если робот видит такое слово, он понимает, что это правило для него.
Пример:
User-agent: Yandex
Данное правило смогут понять только те роботы, которые работают в Яндексе. В последнее время эту строчку я заполняю так:
User-agent: *
Правило понимает Яндекс и Гугл. Доля трафика с других поисковиков очень мала, и продвигаться в них не стоит затраченных усилий.
Disallow и Allow
С помощью Disallow мы скрываем каталоги от индексации, а, прописывая правило с директивой Allow, даем разрешение на индексацию.
Пример:
Allow: /category/
Даем рекомендацию, чтобы индексировались категории.
Disallow: /
А вот так от индексации будет закрыт весь сайт.
Также существуют операторы, которые помогают уточнить наши правила.
- * – звездочка означает любую последовательность символов (либо отсутствие символов).
- $ – знак доллара является своеобразной точкой, которая прерывает последовательность символов.
Disallow: /category/$ # закрываем только страницу категорий Disallow: /category/* # закрываем все страницы в папке категории
Sitemap
Данная директива нужна для того, чтобы сориентировать робота, если он заплутает. Мы показываем роботу дорогу к Sitemap.
Пример:
Sitemap: http://site.ru/sitemap.xml
Директива host уже устарела, поэтому о ней говорить не будем.
Crawl-delay
Если сайт небольшой, то директиву Crawl-delay заполнять нет необходимости. Эта директива нужна, чтобы задать периодичность скачивания документов с сайта.
Пример:
Crawl-delay: 10
Это правило означает, что документы с сайта будут скачиваться с интервалом в 10 секунд.
Clean-param
Директива Clean-param закрывает от индексации дубли страниц с разными адресами. Например, если вы продвигаетесь через контекстную рекламу, на сайте будут появляться страницы с utm-метками. Чтобы подобные страницы не плодили дубли, мы можем закрыть их с помощью данной директивы.
Пример:
Clean-Param: utm_source&utm_medium&utm_campaign
Как закрыть сайт от индексации
Чтобы полностью закрыть сайт от индексации, достаточно прописать в файле следующее:
User-agent: * Disallow: /
Если требуется закрыть от поисковиков поддомен, то нужно помнить, что каждому поддомену требуется свой robots.txt. Добавляем файл, если он отсутствует, и прописываем магические символы.
Проверка файла robots
Есть потрясающий инструмент, который позволит вам включиться в творческую работу с директивами и прописать правильный robots.txt – инструмент от Яндекс.Вебмастера.
Переходим в инструмент, вводим домен и содержимое вашего файла.
Нажимаем «Проверить» и получаем результаты анализа. Здесь мы можем увидеть, есть ли ошибки в нашем robots.txt.
Но на этом функции инструмента не заканчиваются. Вы можете проверить, разрешены ли определенные страницы сайта для индексации или нет.
Вводим список адресов, которые нас интересуют, и нажимаем «Проверить». Инструмент сообщит нам, разрешены ли для индексации данные адреса страниц, а в столбце «Результат» будет видно, почему страница индексируется или не индексируется.
Здесь вас ждет простор для творчества. Пользуйтесь звездочкой или знаком доллара и закрывайте от индексации страницы, которые не несут пользы для посетителей. Будьте внимательны – проверяйте, не закрыли ли вы от индексации важные страницы.
Правильный robots.txt для WordPress
Кстати, если вы поставите #, то сможете оставлять комментарии, которые не будут учитываться роботами.
User-agent: * Disallow: /cgi-bin # папка на хостинге Disallow: /wp-admin Disallow: /wp-includes Disallow: /wp-content/plugins Disallow: /wp-content/cache Disallow: /wp-json/ # Все служебные файлы можно закрыть другим образом: Disallow: /wp- Disallow: /xmlrpc.php # файл WordPress API Disallow: /*? # поиск Disallow: /?s= # поиск Allow: /*.css # стили Allow: /*.js # скрипты Sitemap: https://site.ru/sitemap.xml # путь к карте сайта (надо прописать свой сайт)
Правильный robots.txt для Joomla
User-agent: * Disallow: /administrator/ Disallow: /bin/ Disallow: /cache/ Disallow: /cli/ Disallow: /components/ Disallow: /includes/ Disallow: /installation/ Disallow: /language/ Disallow: /layouts/ Disallow: /libraries/ Disallow: /logs/ Disallow: /media/ Disallow: /modules/ Disallow: /plugins/ Disallow: /templates/ Disallow: /tmp/ Sitemap: https://site.ru/sitemap.xml
Здесь указаны другие названия директорий, но суть одна: закрыть мусорные и служебные страницы, чтобы показать поисковиками только то, что они хотят увидеть.
Правильно настроенный файл robots.txt способен оказать позитивное влияние на продвижение сайта. Если вы хотите избавиться от мусора и навести порядок на сайте, файл robots.txt готов прийти на помощь.