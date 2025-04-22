«Вкалывают роботы»: что такое robots.txt и как его настроить

8 мин. чтения

Знание о том, что такое robots.txt, и умение с ним работать больше относится к профессии вебмастера. Однако SEO-специалист — это универсальный мастер, который должен обладать знаниями из разных профессий в сфере IT. Поэтому сегодня разбираемся в предназначении и настройке файла robots.txt.

По факту robots.txt — это текстовый файл, который управляет доступом к содержимому сайтов. Редактировать его можно на своем компьютере в программе Notepad++ или непосредственно на хостинге

Что такое robots.txt

Представим robots.txt в виде настоящего робота. Когда в гости к вашему сайту приходят поисковые роботы, они общаются именно с robots.txt. Он их встречает и рассказывает, куда можно заходить, а куда нельзя. Если вы дадите команду, чтобы он никого не пускал, так и произойдет, т.е. сайт не будет допущен к индексации. 

Если на сайте нет этого файла, создаем его и загружаем на сервер. Его несложно найти, ведь его место в корне сайта. Допишите к адресу сайта /robots.txt и вы увидите его.

Зачем нам нужен этот файл

Если на сайте нет robots.txt, то роботы из поисковых систем блуждают по сайту как им вздумается. Роботы могут залезть в корзину с мусором, после чего у них создастся впечатление, что на вашем сайте очень грязно. robots.txt скрывает от индексации:

  • дубли страниц;
  • служебные файлы;
  • файлы, которые бесполезны для посетителей;
  • страницы с неуникальным контентом.

Правильно заполненный файл robots.txt создает иллюзию, что на сайте всегда чисто и убрано. 

Настройка директивов robots.txt

Директивы — это правила для роботов. И эти правила пишем мы. 

User-agent

Главное правило называется User-agent. В нем мы создаем кодовое слово для роботов. Если робот видит такое слово, он понимает, что это правило для него. 

Пример:

User-agent: Yandex

Данное правило смогут понять только те роботы, которые работают в Яндексе. В последнее время эту строчку я заполняю так:

User-agent: *

Правило понимает Яндекс и Гугл. Доля трафика с других поисковиков очень мала, и продвигаться в них не стоит затраченных усилий.

Disallow и Allow

С помощью Disallow мы скрываем каталоги от индексации, а, прописывая правило с директивой Allow, даем разрешение на индексацию.

Пример:

Allow: /category/

Даем рекомендацию, чтобы индексировались категории. 

Disallow: /

А вот так от индексации будет закрыт весь сайт.

Также существуют операторы, которые помогают уточнить наши правила.

  • * звездочка означает любую последовательность символов (либо отсутствие символов).
  • $ – знак доллара является своеобразной точкой, которая прерывает последовательность символов.
Disallow: /category/$ # закрываем только страницу категорий

Disallow: /category/* # закрываем все страницы в папке категории

Sitemap

Данная директива нужна для того, чтобы сориентировать робота, если он заплутает. Мы показываем роботу дорогу к Sitemap.

Пример:

Sitemap: http://site.ru/sitemap.xml

Директива host уже устарела, поэтому о ней говорить не будем. 

Crawl-delay

Если сайт небольшой, то директиву Crawl-delay заполнять нет необходимости. Эта директива нужна, чтобы задать периодичность скачивания документов с сайта.

Пример:

Crawl-delay: 10

Это правило означает, что документы с сайта будут скачиваться с интервалом в 10 секунд.

Clean-param

Директива Clean-param закрывает от индексации дубли страниц с разными адресами. Например, если вы продвигаетесь через контекстную рекламу, на сайте будут появляться страницы с utm-метками. Чтобы подобные страницы не плодили дубли, мы можем закрыть их с помощью данной директивы. 

Пример:

Clean-Param: utm_source&utm_medium&utm_campaign

Как закрыть сайт от индексации

Чтобы полностью закрыть сайт от индексации, достаточно прописать в файле следующее:

User-agent: *

Disallow: /

Если требуется закрыть от поисковиков поддомен, то нужно помнить, что каждому поддомену требуется свой robots.txt. Добавляем файл, если он отсутствует, и прописываем магические символы.

Проверка файла robots

Есть потрясающий инструмент, который позволит вам включиться в творческую работу с директивами и прописать правильный robots.txt – инструмент от Яндекс.Вебмастера.

Переходим в инструмент, вводим домен и содержимое вашего файла.

Анализ robots.txt

Нажимаем «Проверить» и получаем результаты анализа. Здесь мы можем увидеть, есть ли ошибки в нашем robots.txt.

robots.txt вебмастер

Но на этом функции инструмента не заканчиваются. Вы можете проверить, разрешены ли определенные страницы сайта для индексации или нет.

Запрет url

Вводим список адресов, которые нас интересуют, и нажимаем «Проверить». Инструмент сообщит нам, разрешены ли для индексации данные адреса страниц, а в столбце «Результат» будет видно, почему страница индексируется или не индексируется. 

Здесь вас ждет простор для творчества. Пользуйтесь звездочкой или знаком доллара и закрывайте от индексации страницы, которые не несут пользы для посетителей. Будьте внимательны – проверяйте, не закрыли ли вы от индексации важные страницы.

Правильный robots.txt для WordPress

Кстати, если вы поставите #, то сможете оставлять комментарии, которые не будут учитываться роботами. 

User-agent: *

Disallow: /cgi-bin # папка на хостинге

Disallow: /wp-admin

Disallow: /wp-includes 

Disallow: /wp-content/plugins

Disallow: /wp-content/cache

Disallow: /wp-json/ # Все служебные файлы можно закрыть другим образом: Disallow: /wp-

Disallow: /xmlrpc.php # файл WordPress API

Disallow: /*? # поиск

Disallow: /?s= # поиск

Allow: /*.css # стили

Allow: /*.js # скрипты

Sitemap: https://site.ru/sitemap.xml # путь к карте сайта (надо прописать свой сайт)

Правильный robots.txt для Joomla

User-agent: *

Disallow: /administrator/ 

Disallow: /bin/

Disallow: /cache/

Disallow: /cli/

Disallow: /components/

Disallow: /includes/

Disallow: /installation/

Disallow: /language/

Disallow: /layouts/

Disallow: /libraries/

Disallow: /logs/

Disallow: /media/

Disallow: /modules/

Disallow: /plugins/

Disallow: /templates/

Disallow: /tmp/

Sitemap: https://site.ru/sitemap.xml

Здесь указаны другие названия директорий, но суть одна: закрыть мусорные и служебные страницы, чтобы показать поисковиками только то, что они хотят увидеть.

Правильно настроенный файл robots.txt способен оказать позитивное влияние на продвижение сайта. Если вы хотите избавиться от мусора и навести порядок на сайте, файл robots.txt готов прийти на помощь.