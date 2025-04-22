«Вкалывают роботы»: что такое robots.txt и как его настроить

Знание о том, что такое robots.txt, и умение с ним работать больше относится к профессии вебмастера. Однако SEO-специалист — это универсальный мастер, который должен обладать знаниями из разных профессий в сфере IT. Поэтому сегодня разбираемся в предназначении и настройке файла robots.txt.

По факту robots.txt — это текстовый файл, который управляет доступом к содержимому сайтов. Редактировать его можно на своем компьютере в программе Notepad++ или непосредственно на хостинге.

Что такое robots.txt

Представим robots.txt в виде настоящего робота. Когда в гости к вашему сайту приходят поисковые роботы, они общаются именно с robots.txt. Он их встречает и рассказывает, куда можно заходить, а куда нельзя. Если вы дадите команду, чтобы он никого не пускал, так и произойдет, т.е. сайт не будет допущен к индексации.

Если на сайте нет этого файла, создаем его и загружаем на сервер. Его несложно найти, ведь его место в корне сайта. Допишите к адресу сайта /robots.txt и вы увидите его.

Зачем нам нужен этот файл

Если на сайте нет robots.txt, то роботы из поисковых систем блуждают по сайту как им вздумается. Роботы могут залезть в корзину с мусором, после чего у них создастся впечатление, что на вашем сайте очень грязно. robots.txt скрывает от индексации:

дубли страниц;

служебные файлы;

файлы, которые бесполезны для посетителей;

страницы с неуникальным контентом.

Правильно заполненный файл robots.txt создает иллюзию, что на сайте всегда чисто и убрано.

Настройка директивов robots.txt

Директивы — это правила для роботов. И эти правила пишем мы.

User-agent

Главное правило называется User-agent. В нем мы создаем кодовое слово для роботов. Если робот видит такое слово, он понимает, что это правило для него.

Пример:

User-agent: Yandex

Данное правило смогут понять только те роботы, которые работают в Яндексе. В последнее время эту строчку я заполняю так:

User-agent: *

Правило понимает Яндекс и Гугл. Доля трафика с других поисковиков очень мала, и продвигаться в них не стоит затраченных усилий.

Disallow и Allow

С помощью Disallow мы скрываем каталоги от индексации, а, прописывая правило с директивой Allow, даем разрешение на индексацию.

Пример:

Allow: /category/

Даем рекомендацию, чтобы индексировались категории.

Disallow: /

А вот так от индексации будет закрыт весь сайт.

Также существуют операторы, которые помогают уточнить наши правила.

* – звездочка означает любую последовательность символов (либо отсутствие символов).

– $ – знак доллара является своеобразной точкой, которая прерывает последовательность символов.

Disallow: /category/$ # закрываем только страницу категорий Disallow: /category/* # закрываем все страницы в папке категории

Sitemap

Данная директива нужна для того, чтобы сориентировать робота, если он заплутает. Мы показываем роботу дорогу к Sitemap.

Пример:

Sitemap: http://site.ru/sitemap.xml

Директива host уже устарела, поэтому о ней говорить не будем.

Crawl-delay

Если сайт небольшой, то директиву Crawl-delay заполнять нет необходимости. Эта директива нужна, чтобы задать периодичность скачивания документов с сайта.

Пример:

Crawl-delay: 10

Это правило означает, что документы с сайта будут скачиваться с интервалом в 10 секунд.

Clean-param

Директива Clean-param закрывает от индексации дубли страниц с разными адресами. Например, если вы продвигаетесь через контекстную рекламу, на сайте будут появляться страницы с utm-метками. Чтобы подобные страницы не плодили дубли, мы можем закрыть их с помощью данной директивы.

Пример:

Clean-Param: utm_source&utm_medium&utm_campaign

Как закрыть сайт от индексации

Чтобы полностью закрыть сайт от индексации, достаточно прописать в файле следующее:

User-agent: * Disallow: /

Если требуется закрыть от поисковиков поддомен, то нужно помнить, что каждому поддомену требуется свой robots.txt. Добавляем файл, если он отсутствует, и прописываем магические символы.

Проверка файла robots

Есть потрясающий инструмент, который позволит вам включиться в творческую работу с директивами и прописать правильный robots.txt – инструмент от Яндекс.Вебмастера.

Переходим в инструмент, вводим домен и содержимое вашего файла.

Нажимаем «Проверить» и получаем результаты анализа. Здесь мы можем увидеть, есть ли ошибки в нашем robots.txt.

Но на этом функции инструмента не заканчиваются. Вы можете проверить, разрешены ли определенные страницы сайта для индексации или нет.

Вводим список адресов, которые нас интересуют, и нажимаем «Проверить». Инструмент сообщит нам, разрешены ли для индексации данные адреса страниц, а в столбце «Результат» будет видно, почему страница индексируется или не индексируется.

Здесь вас ждет простор для творчества. Пользуйтесь звездочкой или знаком доллара и закрывайте от индексации страницы, которые не несут пользы для посетителей. Будьте внимательны – проверяйте, не закрыли ли вы от индексации важные страницы.

Правильный robots.txt для WordPress

Кстати, если вы поставите #, то сможете оставлять комментарии, которые не будут учитываться роботами.

User-agent: * Disallow: /cgi-bin # папка на хостинге Disallow: /wp-admin Disallow: /wp-includes Disallow: /wp-content/plugins Disallow: /wp-content/cache Disallow: /wp-json/ # Все служебные файлы можно закрыть другим образом: Disallow: /wp- Disallow: /xmlrpc.php # файл WordPress API Disallow: /*? # поиск Disallow: /?s= # поиск Allow: /*.css # стили Allow: /*.js # скрипты Sitemap: https://site.ru/sitemap.xml # путь к карте сайта (надо прописать свой сайт)

Правильный robots.txt для Joomla

Здесь указаны другие названия директорий, но суть одна: закрыть мусорные и служебные страницы, чтобы показать поисковиками только то, что они хотят увидеть.

Правильно настроенный файл robots.txt способен оказать позитивное влияние на продвижение сайта. Если вы хотите избавиться от мусора и навести порядок на сайте, файл robots.txt готов прийти на помощь.