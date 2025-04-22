Что такое релевантность поиска?

Релевантность поиска — это соответствие поисковой выдачи запросу пользователя. То есть удовлетворение его ожиданий. Поэтому своеобразный индекс релевантности зависит от того, насколько полно и правильно раскрыт ответ на вопрос, который искал человек.

В поисковых службах более релевантные результаты отображаются выше. Менее релевантные — ниже. Уровень релевантности (и вместе с ним, соответственно, позиции ресурса) повышается, если Google и Яндекс решат, что страница лучше остальных подходит под запрос.

Поэтому наблюдается прямая зависимость между контентом страницы, качеством его оптимизации и позициями ресурсами в поисковой выдаче.

Релевантность поиска на примере

Допустим, вы ввели в Google запрос «Как настроить гитару?». Он попытается разыскать в огромном количестве доступной ему информации ту страницу, которая лучше всего соответствует запросу. И тут будет ряд специфичных моментов.

Сначала вы увидите блок с видеороликами. Это самый релевантный ответ по мнению Google. Музыка вещь специфичная, и зачастую передать ее исключительно текстом не получается. Ролик в этом плане подходит идеально.

Затем появится ссылка на сайт с онлайн-тюнером. То есть программой, которая слушает звук гитары со встроенного микрофона и сообщает о том, какую ноту издает каждая струна. Лучший ответ по мнению Google (вероятно, самый посещаемый сайт по теме).

Небольшая справка по настройке гитары на популярном музыкальном сайте.

Статья, более полно отвечающая на вопрос пользователя, но имеющая информационный характер. Это даже не справочный материал, а смесь wikiHOW с оригинальной Википедией. Получила четвертое место от поисковика.

И почему так вышло? Как Google решил, какой сайт показать первым?

Индекс релевантности

Как видите, поисковик считает данный запрос не попыткой отыскать информационную статью, а попыткой найти решение проблемы. Поэтому со старта предлагаются более наглядные материалы: видео и программы-тюнеры.

С большой долей вероятности это самые посещаемые страницы по теме, поэтому они всплыли первыми.

Затем уже идут инфо-статьи, но тот материал, что охватывает тему шире, почему-то занимает позицию ниже. Скорее всего, сыграла роль низкая популярность ресурса и отсутствие поддержки протокола HTTPS. Робот Google строго относится к таким вещам. Это к вопросу о плохой оптимизации при наличии хорошего контента.

Но это лишь часть критериев и факторов. На деле поисковик анализирует больше параметров. О них мы поговорим дальше.

Виды релевантности

Существует три вида релевантности, формирующихся поведением конкретных лиц или программ.

Формальная — это когда решение принимает робот. Он в лоб сравнивает страницы в поисковой выдачи со своими представлениями об идеальном ответе на запрос и, на основе полученных данных, создает «рейтинг релевантных сайтов». Содержательная — за релевантность отвечает живой человек, специально обученный специалист — асессор. Он заходит на сайт, проводит аудит и выдает вердикт, насколько тот или иной ресурс подходит запросу. Пертинентная — за удовлетворение запросов пользователей отвечают сами пользователи. Этот вид релевантности определяется поведенческими факторами. Алгоритм простой – если люди переходят по запросу на сайт, значит, он подходит.

Какие факторы влияют на релевантность сайта?

Мы знаем, как может формироваться соответствие поисковой выдачи запросам пользователя. Теперь выясним, как на это могут влиять владельцы сайтов. Сразу отметим, что все упирается в качество контента на странице. Контент должен быть полезным, интересным, развернутым. Хорошо структурированным. Адаптированным под статистические показатели в духе воды и переспама. Контент сильнее остальных параметров влияет на репутацию ресурса, а вместе с ним на доверие поисковиков, пользователей и, соответственно, релевантность.

Если всю эту информацию обобщить, то получается, что для успеха сайта нужен грамотный подход в SEO. Важно правильно подобрать ключевые слова и корректно распределить их по тексту, а еще сделать внутреннюю и внешнюю перелинковку.

Внутренние факторы

Это то, что влияет на релевантность сайта изнутри:

подходящие мета-теги (название, описание) и ключевые слова;

семантический (человекопонятный) URL;

правильная структура материала с использованием подзаголовков и списков;

наличие атрибутов alt на изображениях (можно с ключевыми словами);

отсутствие ошибок, битых ссылок, слишком долго загружающихся материалов.

Отдельно стоит поговорить о ключевых словах. Они должны располагаться не слишком плотно. Основный ключ надо равномерно распределить по статье. Избыток ключей могут посчитать спамом, поэтому важно не перебарщивать и использовать только естественные вхождения ключей. Стоит располагать их в подзаголовках, alt-тегах и в мета-тегах. Аккуратно, без фанатизма.

Внешние факторы

Под внешним фактором зачастую понимается популярность материала на других ресурсах. Это то, как часто на определенную страницу ссылаются в интернете. Чем чаще, тем лучше. Но это не единственный критерий оценки популярности.

Ссылки должны идти с подходящих сайтов:

Хорошо бы им быть схожими по тематике. То есть здорово, если на вашу статью «как настроить гитару» идет ссылка с какого-нибудь гитарного форума. Плохо, если такая ссылка ведет с сайта по ремонту обуви. Желательно, чтобы сайт, с которого ссылаются на вашу статью, имел определенный авторитет у поисковиков. С лояльной базой пользователей, с грамотной оптимизацией, без проблем в технической составляющей.

Поведенческие факторы

Сюда входят те же параметры, что говорят поисковикам об общем качестве сайта. Например, количество посетителей. Чем популярнее сайт среди людей, тем больше у него шансов оказаться на первых позициях в поисковой выдаче. Но количества людей недостаточно. Важно, сколько времени они проводят на странице, куда нажимают, как быстро начинают с ним взаимодействовать, возвращаются ли они на него. Если да, то как часто.

Также для поисковиков важно, переходят ли пользователи на другие страницы. Насколько хорошо структура организована с точки зрения навигации. И не уходят ли посетители со страницы слишком быстро (повышают количество так называемых отказов).

Опять же все сводится к SEO. Корректная оптимизация превращается в высокую релевантность.

Как рассчитывается релевантность у Яндекса и Google?

Оба поисковика похожи в своих алгоритмах (хотя эти алгоритмы до конца не изучены). Они полагаются на изложенные выше параметры. Пытаются подобрать более подходящий сайт, взяв в расчет популярность вкупе с оптимизацией. Но есть несколько отличий.

Выдача результатов в Яндексе и Google отличается ввиду приоритетов поисковой службы. Сервисы по-разному определяют число и качество внешних ссылок на сайт (оба не раскрывают алгоритмы).

Возьмем, к примеру, результат поиска по запросу «как настроить гитару». В отличие от Google, Яндекс сначала ведет на родственные сервисы – Яндекс.Кью и Яндекс.Дзен. Сразу видно некую предвзятость. И хотя обе ссылки отвечают запросу, они все же менее полезны, чем то, что выдает Google.

Так что можно рассчитывать на более высокие позиции в поиске Яндекса, если опубликовать материал на «Дзен» со ссылкой на оригинал.

Как сделать оценку релевантности страницы?

Есть несколько онлайн-сервисов, автоматически проверяющих индекс релевантности в процентном соотношении.

На сайте MEGAINDEX есть раздел «Аудит», где можно бесплатно оценить релевантность сайта, указав запрос и ссылку на материал. Но ему не всегда можно верить, потому что даже по запросу «как настроить гитару» он показал результаты, противоречащие Google.

Сайт, который занял третье место в Google, набрал 74% в MEGAINDEX, а тот, что занял четвертое — 82%. Поэтому не стоит полагаться только на этот сервис.

Примерно так же работает PR-CY. Даже результаты выдает похожие.

Выбрать можно любой сервис. Может, вам интерфейс в одном из них понравится больше или результаты покажутся более правдоподобными.

Заключение

Еще раз повторюсь, что релевантность тесно связана с грамотной поисковой оптимизацией. А грамотная SEO = качественный контент и максимум пользы для посетителей ресурса. Так что стоит заострить внимание на оптимизации ресурса, чтобы поднять его позиции в выдаче Яндекса и Google.