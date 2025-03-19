Что такое облачный VDS

Облачный VDS (Cloud VDS) – это вид хостинга, при котором доступные ресурсы виртуального выделенного сервера (VDS) могут быть по необходимости мгновенно отмасштабированы, то есть увеличены либо уменьшены.

К сожалению, такое сухое определение, пусть и правильное, никак не объясняет ни технологической сути, ни возможностей, ни сферы применения, ни преимуществ облачных виртуальных серверов. Сложного в этом, однако, ничего нет, по крайней мере, для пользователя, и мы сейчас постараемся разобраться во всех этих вопросах.

Как устроен Cloud VDS

Все мы знаем, что обычный VDS – это некая среда, эмулирующая работу полноценного сервера и имеющая ограниченные ресурсы: размер оперативной памяти и дискового поля, количество ядер процессора и т.д. Размещается VDS на одном физическом сервере, причем таких изолированных друг от друга выделенных виртуальных VPS серверов на одном физическом может быть несколько десятков.

Логично было бы предположить, что в определенных ситуациях, о которых мы поговорим чуть позже, бывает необходимо выделить дополнительные ресурсы для какого-то из VDS, и здесь возникает настоящая проблема, ведь физический сервер имеет ограниченные ресурсы, которые уже поделены между VDS! На помощь приходят облачные технологии, которые позволяют для таких задач использовать мощности нескольких (а то и нескольких десятков) серверов.

Таким образом, облачный VDS – это тот же виртуальный сервер, но имеющий возможность наращивать свои ресурсы за счет других серверов, включенных в кластер. Собственно, такой хостинг иногда и называют кластерным. Вроде бы, ничего особенного, однако подобное применение облачных технологий открывает невероятные возможности, дающие как прирост ресурсов, так и улучшение надежности.

Возможности виртуального VDS

В определенном смысле Cloud VDS является технологией, далеко позади оставляющей все остальные виды хостинга, включая Dedicated (выделенные физические сервера). Каким образом?

Дело в том, что дисковое пространство, оперативную память и производительность процессора (процессоров) физического сервера можно увеличить только добавлением или заменой комплектующих, причем такие замены обходятся очень недешево, а вот ресурсы облачного VDS можно увеличить при необходимости нажатием чуть ли не одной кнопки и точно так же их уменьшить, если необходимость в приросте отпала. Если потребуется, вы можете взять под свой VDS хоть весь кластер серверов с их вычислительными мощностями, и с этим не сравнится ни один отдельный сервер, пусть даже самый мощный.

Когда требуется увеличение ресурсов?

Различных ситуаций, когда может потребоваться быстрое, буквально моментальное, увеличение доступных ресурсов, множество, и есть смысл привести некоторые из них.

Очень частый случай – это значительные колебания трафика на вашем веб-ресурсе в зависимости от сезонности. Скажем, у популярного интернет-магазина подарков влюбленным пики посещений приходятся на период с начала февраля (к Валентинову дню) и до первой недели марта (к Международному женскому дню), а в остальные временные периоды посещаемость держится на среднем уровне. Если использовать выделенный сервер средней производительности, то при пиковых нагрузках возникает большая вероятность, что он «ляжет». Если же размещаться на мощном сервере, способном удержать любые пики, то 11 месяцев в году он будет работать практически вхолостую. Виртуальный VDS снимает в такой ситуации все проблемы начисто, так как достаточно перед периодом с пиковыми нагрузками добавить ресурсы, а после его окончания – освободить их.

Преимущества виртуальных VDS

Подытожим уже сказанное и добавим то, о чем еще не говорили.

Виртуальный VDS позволяет мгновенно добавлять и убавлять доступные серверные ресурсы прямо из панели управления хостингом.

Многое говорит о том, что виртуальные VDS в скором времени станут не просто востребованы, а начнут вытеснять традиционные технологии. Этому способствуют не только их впечатляющие уже сейчас параметры, но и невысокая стоимость, а также ее честное начисление.