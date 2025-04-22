Что такое Netlify: краткий обзор сервиса

Поговорим о популярной бесплатной платформе для размещения и тестирования веб-приложений в сети.

Для чего используется Netlify?

Netlify – это одна из наиболее продвинутых платформ для веб-разработки, помогающая программистам публиковать проекты в сети. Этот сервис упрощает жизнь пользователям благодаря автоматизированным инструментам тестирования, сборки и размещения приложений и сайтов в интернете.

Netlify исповедует модульный подход к разработке, помогая предпринимателям и программистам забыть о настройке внушительной части бэкенд-аспектов и внедрения собственных серверных решений.

Netlify идеально подходит для небольших команд или для разработчиков-одиночек, не способных самостоятельно создать инфраструктуру для своего ресурса, но при этом желающих отправить свое детище в интернет (чтобы показать заказчику, например, или для дополнительного тестирования).

Тем не менее есть и более дорогие тарифы, по своей сути выполняющие те же функции, что и классические хостинги , и предлагающие дополнительные возможности в духе собственной системы CDN.

Ключевые функции Netlify

Netlify – это платформа, объединяющая в себе несколько продуктов и сервисов для ускорения и упрощения веб-разработки. Поэтому назвать ее простым хостингом нельзя. Важно детально рассмотреть каждый из сервисов, включенных в семейство Netlify.

Netlify Build

Это основа проекта, суперпростой в освоении хостинг для сайтов и веб-приложений. Логика работы Build укладывается в два простых шага:

Подключаем git-репозиторий к хостингу. Пушим в свой репозиторий код приложения.

Практически все остальное на себя берет Netlify. Возможно, вам придется дополнительно указать директорию с уже «собранным» проектом и саму команду для сборки (обычно npm run build или npm run generate).

После этого Netlify начнет в автоматическом режиме пересобирать ваш проект и публиковать его на своем домене при каждом пуше кода в выбранный репозиторий.

Также Netlify предоставляет API для управления сборкой проекта через другое ПО, систему A/B-тестирования, функции Pull Request Preview и мощную утилиту для работы в командной строке.

Netlify Edge

Премиум-сервис Netlify, предоставляющий клиентам собственную CDN. Это сеть серверов, позволяющая значительно ускорить загрузку сайта и поддерживать его в рабочем состоянии независимо от ваших действий.

Когда сайт размещен в Netlify Edge, он автоматически попадает на несколько серверов. Во-первых, это упрощает загрузку веб-приложений, потому что пользователь будет «загружать» данные с наиболее близкого по геолокации сервера. Во-вторых, если вы будете вносить изменения в работу сайта, они будут поступать в автоматическом режиме и на каждый сервер.

Netlify Dev

Это альтернатива Dev-серверам, используемым при разработке приложений и веб-сайтов в локальном программном окружении.

Netlify Dev включает в себя логику Build и Edge, позволяя использовать все функции сервисов в офлайн-режиме еще на этапе разработки продукта.

Основное преимущество Netlify Dev заключается в возможности параллельно писать бэкенд-код, фронтенд-составляющую, логику для CDN-платформы, serverless-код и т.п. Все коммитится в один репозиторий, тестируется в условиях, максимально приближенных к условиям продакшена, а потом в один клик отправляется в Edge через Build.

Дополнения

Помимо трех ключевых ответвлений проекта Netlify, у него есть несколько дополнений, расширяющих возможности основного сервиса и дополняющих их.

Serverless-функции

Мини-платформа для публикации отдельных функций, запускаемых на базе бэкенд-составляющей Netlify.

Вы просто создаете отдельную функцию на JavaScript, TypeScript или Go и указываете контекст, при котором она должна срабатывать. Все. Никакого дополнительного кода и никакой необходимости писать что-то в основном проекте.

Формы

С помощью аддона Forms можно генерировать на своем сайте (размещенном в Netlify) HTML-формы, автоматически передающие данные во встроенный dashboard.

Не надо перенастраивать уже готовый проект и думать о том, как лучше всего собрать информацию о пользователях. Netlify Forms полностью автоматизируют процесс.

Analytics

Встроенная система сбора и анализа данных. Она напрямую собирает информации с серверов Netlify и презентует ее в наглядных дашбордах в личном кабинете пользователя.

Преимущества Netlify

Это относительно недорогой сервис. Многие функции по умолчанию доступны бесплатно. Это идеальный вариант для тех, кто пока не собирается зарабатывать на своем ресурсе в ближайшее время, но нуждается в хостинге.

Netlify сокращает трудозатраты на разработку. Сервис позволяет отказаться от части команды и полностью сосредоточиться на фронтенд-коде. Netlify берет на себя некоторые обязанности администратора (предоставляя домен, SSL-сертификат и прочие необходимые компоненты).

Альтернативы Netlify

Из похожих сервисов стоит выделить следующие проекты:

GitHub Pages

Платформа, встроенная напрямую в систему управления репозиториями. Позволяет бесплатно размещать в сети статические сайты и автоматически обновлять их с каждым пушем.

Вместо заключения

Далеко не для всех и не во всех ситуациях Netlify может стать заменой привычных хостингов. Но это отличное подспорье для начинающих разработчиков и более опытных команд без квалифицированных бэкенд-разработчиков и DevOps-специалистов.