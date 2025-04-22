Что такое Netlify: краткий обзор сервиса

Что такое Netlify: краткий обзор сервиса7 мин. чтения
Поговорим о популярной бесплатной платформе для размещения и тестирования веб-приложений в сети.
Для чего используется Netlify?
Netlify – это одна из наиболее продвинутых платформ для веб-разработки, помогающая программистам публиковать проекты в сети. Этот сервис упрощает жизнь пользователям благодаря автоматизированным инструментам тестирования, сборки и размещения приложений и сайтов в интернете.
Netlify исповедует модульный подход к разработке, помогая предпринимателям и программистам забыть о настройке внушительной части бэкенд-аспектов и внедрения собственных серверных решений.
Netlify идеально подходит для небольших команд или для разработчиков-одиночек, не способных самостоятельно создать инфраструктуру для своего ресурса, но при этом желающих отправить свое детище в интернет (чтобы показать заказчику, например, или для дополнительного тестирования).
Ключевые функции Netlify
Netlify – это платформа, объединяющая в себе несколько продуктов и сервисов для ускорения и упрощения веб-разработки. Поэтому назвать ее простым хостингом нельзя. Важно детально рассмотреть каждый из сервисов, включенных в семейство Netlify.
Netlify Build
Это основа проекта, суперпростой в освоении хостинг для сайтов и веб-приложений. Логика работы Build укладывается в два простых шага:
-
Подключаем git-репозиторий к хостингу.
-
Пушим в свой репозиторий код приложения.
Практически все остальное на себя берет Netlify. Возможно, вам придется дополнительно указать директорию с уже «собранным» проектом и саму команду для сборки (обычно npm run build или npm run generate).
После этого Netlify начнет в автоматическом режиме пересобирать ваш проект и публиковать его на своем домене при каждом пуше кода в выбранный репозиторий.
Также Netlify предоставляет API для управления сборкой проекта через другое ПО, систему A/B-тестирования, функции Pull Request Preview и мощную утилиту для работы в командной строке.
Netlify Edge
Премиум-сервис Netlify, предоставляющий клиентам собственную CDN. Это сеть серверов, позволяющая значительно ускорить загрузку сайта и поддерживать его в рабочем состоянии независимо от ваших действий.
Когда сайт размещен в Netlify Edge, он автоматически попадает на несколько серверов. Во-первых, это упрощает загрузку веб-приложений, потому что пользователь будет «загружать» данные с наиболее близкого по геолокации сервера. Во-вторых, если вы будете вносить изменения в работу сайта, они будут поступать в автоматическом режиме и на каждый сервер.
Netlify Dev
Это альтернатива Dev-серверам, используемым при разработке приложений и веб-сайтов в локальном программном окружении.
Netlify Dev включает в себя логику Build и Edge, позволяя использовать все функции сервисов в офлайн-режиме еще на этапе разработки продукта.
Основное преимущество Netlify Dev заключается в возможности параллельно писать бэкенд-код, фронтенд-составляющую, логику для CDN-платформы, serverless-код и т.п. Все коммитится в один репозиторий, тестируется в условиях, максимально приближенных к условиям продакшена, а потом в один клик отправляется в Edge через Build.
Дополнения
Помимо трех ключевых ответвлений проекта Netlify, у него есть несколько дополнений, расширяющих возможности основного сервиса и дополняющих их.
Serverless-функции
Мини-платформа для публикации отдельных функций, запускаемых на базе бэкенд-составляющей Netlify.
Вы просто создаете отдельную функцию на JavaScript, TypeScript или Go и указываете контекст, при котором она должна срабатывать. Все. Никакого дополнительного кода и никакой необходимости писать что-то в основном проекте.
Формы
С помощью аддона Forms можно генерировать на своем сайте (размещенном в Netlify) HTML-формы, автоматически передающие данные во встроенный dashboard.
Не надо перенастраивать уже готовый проект и думать о том, как лучше всего собрать информацию о пользователях. Netlify Forms полностью автоматизируют процесс.
Analytics
Встроенная система сбора и анализа данных. Она напрямую собирает информации с серверов Netlify и презентует ее в наглядных дашбордах в личном кабинете пользователя.
Преимущества Netlify
-
Это относительно недорогой сервис. Многие функции по умолчанию доступны бесплатно. Это идеальный вариант для тех, кто пока не собирается зарабатывать на своем ресурсе в ближайшее время, но нуждается в хостинге.
-
Netlify сокращает трудозатраты на разработку. Сервис позволяет отказаться от части команды и полностью сосредоточиться на фронтенд-коде.
-
Netlify берет на себя некоторые обязанности администратора (предоставляя домен, SSL-сертификат и прочие необходимые компоненты).
Альтернативы Netlify
Из похожих сервисов стоит выделить следующие проекты:
GitHub Pages
Платформа, встроенная напрямую в систему управления репозиториями. Позволяет бесплатно размещать в сети статические сайты и автоматически обновлять их с каждым пушем.
Вместо заключения
Далеко не для всех и не во всех ситуациях Netlify может стать заменой привычных хостингов. Но это отличное подспорье для начинающих разработчиков и более опытных команд без квалифицированных бэкенд-разработчиков и DevOps-специалистов.