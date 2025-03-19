Что такое KVM на VDS

Аренда VDS становится все более популярной услугой как для небольших сайтов, так и для высоконагруженных информационных систем. VDS по всем параметрам превосходит недорогой виртуальный хостинг, но в то же время обходится дешевле, чем выделенный сервер.

При выборе провайдера и тарифного плана пользователю приходится учитывать огромное количество различных характеристик ВДС. К ним относится и программное обеспечение, используемое хостером для эмуляции отдельного сервера, – гипервизор. Сегодня мы рассмотрим одну из самых популярных систем виртуализации – KVM (Kernel Based Virtual Machine), но для начала разберемся в том, какие гипервизоры вообще существуют.

OpenVZ Web Panel

Система виртуализации работает на уровне ОС Linux, использует общее с операционной системой ядро и позволяет создавать так называемые контейнеры с виртуальным окружением. Плюсы данного гипервизора в его относительной гибкости:

дает возможность переустановки ОС и изменения параметров в режиме онлайн, без перезагрузки сервера;

легкость администрирования и управления;

скорость работы на уровне физического сервера (в некоторых случаях может быть даже выше);

все модули общие и загружены в основной ОС, что позволяет VDS практически не использовать ресурсы на его работу;

является самым дешевым вариантом виртуализации.

Будучи разработкой на базе Линукс, OpenVZ не поддерживает ОС Windows и требует хороших знаний в части программирования и администрирования. Также эта платформа допускает возможность оверселлинга со стороны провайдера.

LXC-контейнеры под управлением Proxmox VE

Более оптимизированная, чем OpenVZ, система виртуализации. Также работает на уровне ОС Linux, не взаимодействует с Windows. Не использует контейнеры, позволяет менять время и дату. По стоимости немного дороже вышеописанной платформы.

Система виртуализации Microsoft Hyper-V

Как следует из названия, используется для администрирования серверов на базе Windows. IT-специалисты ценят в данной платформе такие качества, как достаточно высокую надежность, масштабируемость и поддержку кластеризации для создания облачных сервисов. Гипервизор можно скачать бесплатно с сайта Microsoft. Все остальные затраты будут связаны с настройками и приобретением дополнительного ПО для администрирования.

К негативным качествам пользователи Hyper-V относят ограничения настройки работы с СХД. Затруднена миграция ВМ внутри кластера, которая допустима только между серверами с процессорами одного семейства. Как и все продукты семейства Microsoft, требует дополнительной установки ПО для обеспечения защиты ввиду высокой уязвимости от внешних угроз.

Веб-клиент VMware vSphere

Одна из наиболее дорогостоящих систем создания виртуальных сред. Работает независимо от операционной системы. Способна создавать виртуальные устройства, добавлять к ним память, процессор и диски без перезагрузки VM. Поддерживает все известные операционные системы и управление несколькими сетевыми устройствами одновременно.

Обладая рядом существенных преимуществ, VMware vSphere не лишена и некоторых недостатков:

для получения развернутого функционала требуется покупка лицензионной версии (VMware vCloud Suite Enterprise);

возможность конфликтов на аппаратном уровне – перед установкой требуется проверка на совместимость железа с версией ESXi;

каждый CPU потребует приобретения отдельной лицензии vSphere;

необходимость покупки годового пакета обслуживания для каждой лицензии.

Виртуализация на базе KVM

А теперь о главном. Достаточно молодая разработка под управлением ОС Linux, завоевывающая все большую популярность благодаря широким функциональным возможностям с очень приемлемой стоимостью внедрения и администрирования. Данное решение распространяется бесплатно, а для корпоративных клиентов существует коммерческий вариант, дистрибутив RHEL (Red Hat Enterprise Linux), обеспечивающий официальную техподдержку (на 10 лет) и расширенные возможности управления.

Все лидирующие российские хостинг-провайдеры используют систему виртуализации KVM, Timeweb не является исключением:

Плюсы и минусы KVM

Гипервизор Kernel-based Virtual Machine представляет собой аппаратную виртуализацию, благодаря которой невозможно понять, виртуальный это сервер или физический. Для пользователей каждый сервер фактически является полноценной виртуальной машиной. К дополнительным преимуществам, в отличие от другой опенсорсной платформы виртуализации OpenVZ, можно отнести:

возможность установки своего ядра Linux; быстрый доступ ко всем модулям системы iptables\tun\tap; возможность инсталляции любой операционной системы; обеспечение прав root-доступа к управлению сервером; организацию GRE туннелей, IPIP и других; использование виртуальной сети eth со своими параметрами.

При всех очевидных достоинствах гипервизор KVM обладает и рядом недостатков:

смена ресурсов невозможна без перезагрузки системы, расширение дискового пространства производится вручную; администрировать KVM сложнее, большинство настроек необходимо производить вручную; добавление IP-адресов происходит тоже вручную.

Если сравнивать KVM с системой виртуализации VMware, то последнюю чаще выбирают для внедрения облачных решений по модели IaaS. В то же время платформа Kernel удобна для разработчиков, специализирующихся на создании и внедрении «линуксового» ПО.

Обладая высокими функциональными возможностями, низким ресурсопотреблением и доступностью, гипервизор KVM постоянно модернизируется за счет поддержки мирового сообщества разработчиков OpenSource. Это позволяет быстро устранять баги и «слабые места», постоянно совершенствовать программу с учетом практического использования в сложных ситуациях.

Заключение

Правильный выбор системы виртуализации в первую очередь важен для хостинг-провайдеров. Неверное решение может носить как тактические, так и стратегические последствия. Самые очевидные из них – это временные и денежные потери, связанные с внедрением, настройками и управлением серверами ЦОД.

Удобство использования конкретного гипервизора конечными пользователями является еще более важным критерием, определяющим конкурентоспособность, окупаемость и жизнеспособность компании.

Тем и другим следует учитывать не только текущее состояние бизнеса, но и перспективы его развития. Вариант внедрения системы виртуализации на базе технологии KVM выглядит оптимальным по всем параметрам, обладает необходимой гибкостью и потенциалом, в т.ч. в перспективном направлении развития облачных технологий.