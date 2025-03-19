Что такое KVM на VDS

Что такое KVM на VDS8 мин. чтения
Аренда VDS становится все более популярной услугой как для небольших сайтов, так и для высоконагруженных информационных систем. VDS по всем параметрам превосходит недорогой виртуальный хостинг, но в то же время обходится дешевле, чем выделенный сервер.
При выборе провайдера и тарифного плана пользователю приходится учитывать огромное количество различных характеристик ВДС. К ним относится и программное обеспечение, используемое хостером для эмуляции отдельного сервера, – гипервизор. Сегодня мы рассмотрим одну из самых популярных систем виртуализации – KVM (Kernel Based Virtual Machine), но для начала разберемся в том, какие гипервизоры вообще существуют.
OpenVZ Web Panel
Система виртуализации работает на уровне ОС Linux, использует общее с операционной системой ядро и позволяет создавать так называемые контейнеры с виртуальным окружением. Плюсы данного гипервизора в его относительной гибкости:
-
дает возможность переустановки ОС и изменения параметров в режиме онлайн, без перезагрузки сервера;
-
легкость администрирования и управления;
-
скорость работы на уровне физического сервера (в некоторых случаях может быть даже выше);
-
все модули общие и загружены в основной ОС, что позволяет VDS практически не использовать ресурсы на его работу;
-
является самым дешевым вариантом виртуализации.
Будучи разработкой на базе Линукс, OpenVZ не поддерживает ОС Windows и требует хороших знаний в части программирования и администрирования. Также эта платформа допускает возможность оверселлинга со стороны провайдера.
LXC-контейнеры под управлением Proxmox VE
Более оптимизированная, чем OpenVZ, система виртуализации. Также работает на уровне ОС Linux, не взаимодействует с Windows. Не использует контейнеры, позволяет менять время и дату. По стоимости немного дороже вышеописанной платформы.
Система виртуализации Microsoft Hyper-V
Как следует из названия, используется для администрирования серверов на базе Windows. IT-специалисты ценят в данной платформе такие качества, как достаточно высокую надежность, масштабируемость и поддержку кластеризации для создания облачных сервисов. Гипервизор можно скачать бесплатно с сайта Microsoft. Все остальные затраты будут связаны с настройками и приобретением дополнительного ПО для администрирования.
К негативным качествам пользователи Hyper-V относят ограничения настройки работы с СХД. Затруднена миграция ВМ внутри кластера, которая допустима только между серверами с процессорами одного семейства. Как и все продукты семейства Microsoft, требует дополнительной установки ПО для обеспечения защиты ввиду высокой уязвимости от внешних угроз.
Веб-клиент VMware vSphere
Одна из наиболее дорогостоящих систем создания виртуальных сред. Работает независимо от операционной системы. Способна создавать виртуальные устройства, добавлять к ним память, процессор и диски без перезагрузки VM. Поддерживает все известные операционные системы и управление несколькими сетевыми устройствами одновременно.
Обладая рядом существенных преимуществ, VMware vSphere не лишена и некоторых недостатков:
-
для получения развернутого функционала требуется покупка лицензионной версии (VMware vCloud Suite Enterprise);
-
возможность конфликтов на аппаратном уровне – перед установкой требуется проверка на совместимость железа с версией ESXi;
-
каждый CPU потребует приобретения отдельной лицензии vSphere;
-
необходимость покупки годового пакета обслуживания для каждой лицензии.
Виртуализация на базе KVM
А теперь о главном. Достаточно молодая разработка под управлением ОС Linux, завоевывающая все большую популярность благодаря широким функциональным возможностям с очень приемлемой стоимостью внедрения и администрирования. Данное решение распространяется бесплатно, а для корпоративных клиентов существует коммерческий вариант, дистрибутив RHEL (Red Hat Enterprise Linux), обеспечивающий официальную техподдержку (на 10 лет) и расширенные возможности управления.
Все лидирующие российские хостинг-провайдеры используют систему виртуализации KVM, Timeweb не является исключением:
Плюсы и минусы KVM
Гипервизор Kernel-based Virtual Machine представляет собой аппаратную виртуализацию, благодаря которой невозможно понять, виртуальный это сервер или физический. Для пользователей каждый сервер фактически является полноценной виртуальной машиной. К дополнительным преимуществам, в отличие от другой опенсорсной платформы виртуализации OpenVZ, можно отнести:
-
возможность установки своего ядра Linux;
-
быстрый доступ ко всем модулям системы iptables\tun\tap;
-
возможность инсталляции любой операционной системы;
-
обеспечение прав root-доступа к управлению сервером;
-
организацию GRE туннелей, IPIP и других;
-
использование виртуальной сети eth со своими параметрами.
При всех очевидных достоинствах гипервизор KVM обладает и рядом недостатков:
-
смена ресурсов невозможна без перезагрузки системы, расширение дискового пространства производится вручную;
-
администрировать KVM сложнее, большинство настроек необходимо производить вручную;
-
добавление IP-адресов происходит тоже вручную.
Если сравнивать KVM с системой виртуализации VMware, то последнюю чаще выбирают для внедрения облачных решений по модели IaaS. В то же время платформа Kernel удобна для разработчиков, специализирующихся на создании и внедрении «линуксового» ПО.
Обладая высокими функциональными возможностями, низким ресурсопотреблением и доступностью, гипервизор KVM постоянно модернизируется за счет поддержки мирового сообщества разработчиков OpenSource. Это позволяет быстро устранять баги и «слабые места», постоянно совершенствовать программу с учетом практического использования в сложных ситуациях.
Заключение
Правильный выбор системы виртуализации в первую очередь важен для хостинг-провайдеров. Неверное решение может носить как тактические, так и стратегические последствия. Самые очевидные из них – это временные и денежные потери, связанные с внедрением, настройками и управлением серверами ЦОД.
Удобство использования конкретного гипервизора конечными пользователями является еще более важным критерием, определяющим конкурентоспособность, окупаемость и жизнеспособность компании.
Тем и другим следует учитывать не только текущее состояние бизнеса, но и перспективы его развития. Вариант внедрения системы виртуализации на базе технологии KVM выглядит оптимальным по всем параметрам, обладает необходимой гибкостью и потенциалом, в т.ч. в перспективном направлении развития облачных технологий.