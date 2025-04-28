Полезные статьи - Страница 5
Базы данных и системы управления базами данных (СУБД)
Для правильной работы сайта нужны не только файлы с кодом страниц, но и базы данных. Для взаимодействия с БД используются системы управления базами данных (СУБД). В этой статье я расскажу о базах данных и СУБД, их разновидностях и основных отличиях.Читать полностью
Биддер: что это, как работает и зачем он нужен
В этом материале рассмотрим, как работает биддер ставок и каковы его преимущества, также перечислим популярные сервисы для автоматического управления ставками.Читать полностью
Числа в Python и методы работы с ними
В Python, как и во всех популярных языках программирования, имеются целые числа (int) и числа с плавающей точкой (float). Но у Python есть и отличительная особенность – комплексные числа (complex).Читать полностью
Chrome DevTools: обзор основных возможностей инструмента
Небольшой обзор инструментов разработчика под названием Chrome DevTools. Рассказываем, что это такое и как с этим работать.Читать полностью
Что означает ошибка сервера 504 Gateway Time Out и как ее исправить
Сообщения, кодирующиеся в формате 5хх, говорят о проблеме на стороне сервера, например, когда невозможно выполнить запрос из-за нарушения связи между несколькими серверами. Ошибка 504 Gateway Time Out не является распространенной, но это не значит, что на нее не стоит обращать внимания, особенно владельцу сайта. Рассмотрим некоторые причины возникновения данной ошибки и способы ее устранения как на стороне обычного посетителя, так и администратором веб-ресурса.Читать полностью
Что означает ошибка 505 HTTP Version not Supported и как ее исправить
Если ваш сайт отзывается ошибкой, то это верный путь потерять потенциального посетителя. Поэтому так важно анализировать любые ошибки, с которыми сталкиваются пользователи и пытаться их исправить. Причем независимо от того, на чьей стороне возникает сбой. В этот раз подробно расскажу об ошибке 505. Почему появляется, кто виноват и что предпринять.Читать полностью
Что такое 301 редирект и как его настроить
При работе с веб-ресурсами возникают ситуации, когда происходит удаление, перенос или изменение url-адреса отдельных страниц или сайта целиком. При этом требуется сохранить индексацию в поисковых системах и перенаправить пользовательский трафик на новый адрес. Для решения этой задачи используется функция под названием 301 Redirect. Это один из инструментов SEO, который позволяет не только избежать ошибок при открытии отдельных страниц, но и добиться корректной работы ресурса.Читать полностью
Что такое Anti-DDoS для VDS
Ежедневно тысячи сайтов подвергаются хакерским атакам. Чем крупнее компания и ее ресурс, тем больше она понесет убытков. Вне зависимости от того, кто и почему решил атаковать ваш сайт, лучше заранее принять меры и установить специальный защитный барьер. Эффективной защитой является Anti-DDoS, и сегодня мы расскажем, как установить это ПО на VDS.Читать полностью
Что такое API
Краткий ликбез по API. Выясняем, что он собой представляет, как работает и зачем нужен. Рассмотрим примеры использования, способы вызова и тенденции развития.Читать полностью