Полезные статьи - Страница 5

При работе с веб-ресурсами возникают ситуации, когда происходит удаление, перенос или изменение url-адреса отдельных страниц или сайта целиком. При этом требуется сохранить индексацию в поисковых системах и перенаправить пользовательский трафик на новый адрес. Для решения этой задачи используется функция под названием 301 Redirect. Это один из инструментов SEO, который позволяет не только избежать ошибок при открытии отдельных страниц, но и добиться корректной работы ресурса.