Что такое роботизация (RPA) и где она уже используется

Поговорим о роботизации, но не о той, при которой человечество будет бегством спасаться от механических собак с пулеметами на спине, а о роботизации в бизнес-среде, активно применяемой в разных сферах деятельности уже сегодня.

Что такое RPA

RPA расшифровывается как Robotic Process Automation, что в переводе можно уместить в один простой термин – роботизация. Но в этой аббревиатуре у каждого слова своя роль:

Robotic – подразумевает программного робота, который может взять на себя решение определенных задач.

Process – это непосредственно работа, которую можно передать роботам.

Automation – процесс автоматизации описанных процессов. То есть создание среды для передачи задач роботам, чтобы те выполняли их в автоматическом режиме.

Используя RPA-технологии, пользователи могут создавать специальных автоматизированных ботов, способных взять на себя львиную долю рутинных бизнес-процессов. Причем они конфигурируются человеком и могут следовать четко оговоренным алгоритмам. Грубо говоря, это набор функций, тесно внедряемых в бизнес-среду и автоматически запускающихся при необходимости обработать какие-то данные (анализировать, преобразовать и т.п.).

RPA-боты работают без выходных, всегда пунктуальны и четко следуют алгоритмам, не допуская ошибок. Это исключает человеческий фактор, что для многих направлений бизнеса может быть критично.

В каких сферах применяется RPA?

Роботизация технических процессов задействована во многих сферах, где можно доверить обработку данных машине.

Страхование. Страховые компании отправляют заявки клиентов на обработку с помощью искусственного интеллекта. Тот использует простую модель машинного обучения и сразу выявляет потенциальные случаи попытки обмануть страховую. Банкинг. Банки используют программных роботов как при обработке документации, так и в сфере технического обслуживания. Примером является Олег в Тинькофф-банке. Здравоохранение. Клиники по всему миру автоматизируют рутинные задачи, касающиеся обработки документации. Используются модели машинного обучения для выполнения «бумажной работы», чтобы медицинские сотрудники больше внимания могли уделять взаимодействию с пациентами. Строительные организации и другой бизнес. Корпорации все чаще доверяют программным роботам верификацию чеков, анализ содержимого складов и магазинов. Иногда даже первым HR-специалистом для потенциальных сотрудников становится бот. Наука. Роботизация помогает научным институтам перекладывать «бумажную работу» на нейросети и больше времени уделять исследованиям.

Какие задачи решает RPA?

Решаемые с помощью RPA задачи разнятся от бизнеса к бизнесу. В России эту технологию применяют промышленные организации. Причем целью они ставят не просто использование программных роботов в своей работе, а достижение конкретной прибыли, сокращение расходов или увеличение количества поставщиков.

Когда можно свалить рутину на робота, открывается большое пространство для найма более квалифицированных специалистов и доступ к новым ресурсам, которые можно вложить в расширение бизнеса. Идей возникает много.

Также в РФ корпорации активно внедряют роботизацию, чтобы сократить нагрузку на своих сотрудников и предоставить им больше времени на решение менее рутинных задач.

Так что RPA позитивно сказывается и на рабочей атмосфере в компаниях, и на общем состоянии бизнеса, позволяя сосредоточиться на более креативных задачах.

Получается что-то в духе утопических сценариев прошлого века, когда люди хотели взять на вооружение роботов, чтобы те пахали, а человечество спокойно занималось творчеством. Сейчас о таком особо не мечтают, но идея в каком-то виде да воплотилась.

Какие выгоды дает RPA?

Глобально RPA помогает бизнесу становиться эффективнее. Программных роботов можно воспринимать как цифровую рабочую силу. Они являются заменой людям, которые раньше выполняли какую-то рутинную работу за компьютером. Но роботизация делает эти процессы эффективнее.

RPA ускоряет работу, потому что бот всегда выполняет один и тот же алгоритм, независящий от внешних факторов. И он не допускает ошибок, так как не отвлекается и не устает. RPA освобождает действующих сотрудников от необходимости заниматься вещами, с которыми вполне справляется машина. Остается время на те задачи, где для решения требуется человек.

Можно не нанимать дополнительных сотрудников и не тратить деньги на обучение людей. Имея ту же команду, можно в разы повысить общую продуктивность компании, потому что внушительный набор задач на себя возьмут программные роботы. К тому же штат ботов можно в любой момент расширить, легко подстраиваясь под быстро растущий бизнес.

Выполняя функции техподдержки или базового документооборота, нейросети формируют более позитивный пользовательский опыт. Люди быстрее получают нужную информацию и реже сталкиваются с ошибками в работе бизнеса и различных ведомств.

Что могут делать роботы?

Мы уже обсудили сферы деятельности RPA и поняли, что технология охватывает весьма внушительный спектр задач. Но это только начало. Программные роботы все чаще заменяют людей, когда речь заходит об общении с клиентами. Запись на консультацию в банке, обращение в техническую поддержку, анализ документов в страховой и т.п. Все эти задачи успешно выполняют роботы. И часто гораздо быстрее живых людей.

Например, искусственный интеллект может сам проанализировать данные потенциального заемщика и решить, можно ли ему одобрять кредит.

В промышленности боты взяли на себя полный контроль над складами. Они знают, сколько осталось товара, где он лежит и т.п. Это позволяет крупным поставщикам избегать ошибок и дополнительных издержек, связанных с человеческим фактором.

С появлением новых технологий постепенно распространяется и роботизация, занимая новые позиции и выполняя все больше задач, раньше требующих вмешательства человека.

Может ли RPA полностью заменить человеческий труд?

Вряд ли. Повсеместному внедрению роботизации мешает ряд факторов:

Робот не может обрабатывать те типы данных, что не подготовлены «особым образом». Грубо говоря, если человек напишет заявление в свободной форме, а не оформит по строго определенным критериям, то бот уже не справится. Понадобятся продвинутые нейросети, но и они не факт, что смогут обработать данные. Придется снова привлекать. Как в кассах самообслуживания. В технической поддержке почти всегда находится внушительный список клиентов, неспособных изложить проблему, следуя четкому алгоритму. Контент все еще не весь в цифровом виде. Люди могут присылать бумажные письма или звонить по телефону. Тут роботу еще сложнее.

К тому же сфера роботизации испытывает серьезную нехватку кадров, и это тоже пагубно сказывается на ее росте и повсеместном применении. Специалистов в этой области пока не так много, чтобы говорить о мало-мальски серьезной экспансии на рынок человеческого труда. Так что до утопии в духе Wall-e нам еще далеко, и переживать о том, что робот отнимет ваше место в офисе, не стоит. Но подумать об обучении на специальность разработчика, создающего RPA-системы и программных роботов, было бы неплохо.