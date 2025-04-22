Что такое RFM-анализ и как его проводить

RFM – это один из методов анализа, с помощью которого можно делить клиентов на группы в зависимости от времени последнего визита, частоты и суммы покупок. Такие данные помогают выявить наиболее значимых клиентов и выстроить процесс работы с каждой группой.

В этой статье мы разберемся, зачем нужен RFM-анализ, как его провести и чем он отличается от других маркетинговых инструментов аналитики.

Что представляет собой RFM-анализ

Чтобы полностью понять, что представляет собой RFM-анализ, следует углубиться в его аббревиатуру. Каждая буква несет свой смысл и отвечает за разные задачи:

R (от англ. recency – давность) – определяет, как давно была совершена сделка. Показывает, сколько прошло времени с последней покупки.

F (от англ. frequency – частота) – показывает, насколько часто клиент покупает товар или пользуется определенной услугой.

M (от англ. monetary – деньги) – общая вложенность средств в продукт или услугу. Также это можно понимать как общую активность на сайте либо длительность посещения.

Полученные данные позволяют выявить ключевых покупателей и разработать принципы работы с каждой группой клиентов.

Зачем проводить RFM-анализ

Суть RFM-анализа – это закон Парето. Он говорит о том, что 80% времени определенного действия приносит лишь 20% результата, тогда как 20% усилий приносят 80% результата. Такой метод хорошо подходит и в маркетинговой среде – 80% продаж может быть реализовано благодаря 20% клиентов. Чтобы добиться таких результатов, следует определиться с группой покупателей. Получить ее мы можем как раз с помощью RFM-анализа, который дает четкие ответы на ключевые вопросы:

какие клиенты приносят максимальный доход;

каких клиентов следует исключить из базы, чтобы не тратить на них время;

кто будет хорошо реагировать на рекламные акции, а кто – нет.

Использовать RFM-анализ могут разные специалисты – это интернет-маркетологи, руководители компаний, а сам отчет от анализа можно использовать для почтовых рассылок. Все это помогает определиться с целевой аудиторией для рекламных кампаний, учесть частоту, давность и сумму покупок по каждому клиенту, а также сформировать готовые сегменты. В результате можно добиться минимальных затрат на эффективной рекламе.

Как разделять клиентов

Как мы уже поняли, суть RFM-анализа – разделять клиентов в зависимости от того, как давно они сделали покупку, как часто они ее делали и сколько денег потратили. Каждый признак мы можем разделить еще на 3 подгруппы.

Для Recency это выглядит следующим образом:

1 – клиенты, которые совершали покупки очень давно;

2 – относительно недавние клиенты;

3 – только пришедшие клиенты.

Frequency:

1 – клиент совершает очень мало покупок, обычно не превосходит единоразового визита;

2 – клиент приходит за покупками, но крайне редко;

3 – постоянный покупатель, который часто взаимодействует с продуктом.

Monetary:

1 – небольшая сумма покупки;

2 – средние затраты;

3 – крупная сумма, которую потратил клиент на товар или услугу компании.

На основе этих значений формируются так называемые «тройки» – значения 111, 333, 232 и так далее. Например, «222» – это недавний клиент, который редко приходит за покупками и тратит на них средний бюджет. Такой клиент неплохой, но вот клиент из значения «333» будет наилучшим, так как он приходит постоянно и вкладывает в продукт большие суммы.

Средние затраты, время последнего визита и так далее вы определяете самостоятельно. У вас, например, может быть так: клиент приходил к нам на прошлой неделе и потратил небольшую сумму 18 000 рублей.

Весь анализ лучше всего подробно описать в таблицах – для этого вы можете использовать Excel либо простой Word-документ. Как все это выглядит на практике – рассмотрим далее.

RFM-анализ на практике

Перед тем как начать заполнять данные о клиентских группах, нужно определить отчетный период и заполнить контактную информацию. Чаще всего берется один календарный год и заполняются следующие данные:

ФИО клиента, его номер телефона, адрес электронной почты;

дата покупки или когда клиент взаимодействовал с компанией;

сколько было совершено покупок за выбранный период времени;

сколько было потрачено средств за этот период.

Когда все данные будут заполнены, можно переходить к значениям, о которых мы говорили выше. Давайте рассмотрим каждый из сегментов и определимся, что с ними делать. Для удобства будем использовать отдельную таблицу для каждого сегмента, а за основу возьмем email-рассылку.

Ушедшие клиенты

Тип Описание Вывод 111 Клиенты, которые приходят единоразово, совершают мало покупок и тратят на это как мало, так и много средств. Подобные клиенты, скорее всего, больше не вернутся к вам, поэтому не стоит тратить на них время. Для такого сегмента вы можете отправить реакционную рассылку. 112 113 121 Такие клиенты совершают несколько покупок в разный период времени с разным бюджетом. В данном случае можно постараться вернуть клиентов с помощью рассылки. Например, можно отправить опрос и узнать, почему клиенты больше не пользуются вашими услугами. 122 123 131 Таким клиентам нравится ваш продукт и они готовы платить за него, но редко с ним взаимодействуют. Следует попытаться вернуть таких клиентов. Это можно сделать с помощью рассылки, в которой будет информация о скидках, программы лояльности и так далее. 132 133

Неактивные клиенты

Тип Описание Вывод 211



Это относительно недавние клиенты, которые приходят единоразово и могут потратить разные суммы. Такие клиенты были у вас недавно, поэтому еще помнят вас и, возможно, еще будут совершать покупки. Поэтому следует им напомнить о себе, например, сделать это можно с помощью рассылки, где будет указана информация о специальных предложениях, акциях и так далее. 212 213 221 222 223 231 Такие клиенты были у вас недавно и покупали довольно часто, но в один момент перестали с вами взаимодействовать. Следует обязательно выяснить, что случилось, почему клиент перестал у вас покупать. Вернуть таких клиентов можно с помощью опроса либо акционных предложений. 232 233

Постоянные клиенты

Тип Описание Вывод 311 Это совсем новые клиенты, которые недавно узнали о вас и готовы регулярно покупать ваши товары или услуги за небольшую или крупную сумму. Из этого сегмента можно выделить потенциальных VIP-клиентов. Следует отправить приветственное письмо и привить интерес к продукту. 312 313 321 Таких клиентов можно считать постоянными. Они готовы покупать ваш продукт за разную стоимость. Тем, у кого средний чек невысокий, стоит отправлять рассылку с сопутствующими товарами. Для других лучше отправлять простые рассылки, чтобы «не спугнуть». 322 323 331 Постоянные клиенты, которые готовы регулярно покупать ваш продукт. Для сегмента с маленьким бюджетом можно попробовать увеличить сумму чека. Сделать это можно с помощью рассылки с сопутствующими товарами. 332 Для среднего чека отправляйте письма со специальными предложениями, которые могут заинтересовать клиента. 333 VIP-клиентам следует отправлять особые предложения, например, это может быть программа лояльности либо приглашение в VIP-клуб.

Все полученные данные удобно использовать через специальные email-сервисы, например Cheapsender – распределяете базу клиентов и отправляете им уникальные предложения. Учитывайте также то, что пользователи могут переходить из одного сегмента в другой, а те, кто никогда не взаимодействовал с вашим продуктом, могут стать постоянными клиентами.

Время от времени рекомендуется заново проводить RFM-анализ. Если у вас крупный интернет-магазин, где большой поток пользователей с постоянными покупками, то лучше всего обновлять данные каждые 2 месяца. В других случаях нет необходимости в частом RFM-анализе – будет достаточно одного раза в полгода.

Плюсы и минусы RFM-анализа

Из особых преимуществ следует выделить:

повышение лояльности целевой аудитории и снижение затрат на рекламные кампании;

времени на анализ уйдет не так много, даже при учете того, что количество подписчиков превосходит десятки тысяч;

RFM-анализ подойдет как малому, так и крупному бизнесу;

возможность профилировать каждую группу RFM-анализа, чтобы точнее определить целевую аудиторию;

улучшение таргетинга – возможность найти новую аудиторию, похожую на группу RFM-анализа.

Как и у любых других инструментов, RFM-анализ обладает некоторыми недостатками:

чтобы добиться эффективного результата, необходимо обладать большим количеством контактов – хотя бы 10 000 в год;

если ваша компания делает разовые продажи, то в таком случае RFM-анализ не подойдет;

сегменты могут изменяться, поэтому следует регулярно обновлять базу.

Вместо заключения

RFM-анализ – это отличный инструмент для маркетинговой аналитики компании, с помощью которого можно разделить аудиторию и добиться эффективных продаж. Выше мы рассмотрели, как с ним работать и в каких случаях его лучше всего применять. Начните с создания таблицы, где будет описываться вся информация о клиентах: ФИО, номер телефона, адрес, дата покупки. После этого можно запускать RFM-анализ и добавлять все полученные данные в таблицу с «тройками».