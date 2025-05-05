Полезные статьи - Страница 8
Что такое Evernote: полный обзор возможностей
Evernote – один из самых популярных сервисов для создания и хранения заметок. Но чем же он завоевал такую репутацию у многих компаний и пользователей?Читать полностью
Что такое файловый дескриптор простыми словами
Файловый дескриптор — это неотрицательное число, которое является идентификатором потока ввода-вывода. Когда вы открываете или создаете новый файл, операционная система формирует запись для представления этого файла и хранения информации о нем, т.е. создает индивидуальный файловый дескриптор.Читать полностью
Что такое фишинг и как от него защититься?
«Здравствуйте, я Barrister Ekoue Dodji, и вас ждет огромное нигерийское наследство от умершего однофамильца». Примерно с такой фразы начинается классическое фишинговое письмо, целью которого является — обмануть и оставить в дураках. Как вы поняли, в этом материале будем разговаривать о фишинге. О том, что это за явление, какие формы оно умеет принимать и, что важнее всего, как с ним бороться.Читать полностью
Что такое FMCG: типы товаров, особенности рынка и тенденции
Сколько раз в неделю вы ходите в магазин? Кто-то скажет, что один раз, а другой, что посещает магазины ежедневно. А все зачем? Чтобы купить товары категории FMCG. Я расскажу, что такое FMCG в торговле, что вообще относится к этой категории, а также то, как работает подобный рынок.Читать полностью
Что такое FTP и как с ним работать в клиенте Filezilla
FTP (File Transfer Protocol) – это протокол, который используется для передачи файлов. Чаще всего вы можете услышать эту аббревиатуру в отношении глобальной сети – утилиты, работающие по протоколу FTP, помогают загружать файлы на серверы, что особенно полезно, если вы администрируете сайты.Читать полностью
Что такое KPI простыми словами
Если ваш проект активно разрастается и рабочих единиц становится все больше, то бизнес представляется как огромный муравейник, где за каждым звеном уследить физически невозможно. Приходится прибегать к анализу – система расчета KPI даст вам четкие рекомендации, кому повысить зарплату, а кого – уволить. Анализ деятельности и продуктивности сотрудников упростит достижение тактических и стратегических целей, без которых невозможно правильно управлять бизнес-процессами.Читать полностью
Что такое LSI-копирайтинг
Термин LSI-текст все чаще оказывается в поле зрения копирайтеров, но далеко не все понимают, что это такое и как с ним работать. Заполняем возникший пробел.Читать полностью
Что такое маркетинговая близорукость и почему бренды должны ее избегать
В этой статье поговорим о подходе некоторых компаний к маркетингу, при котором внимание фокусируется на потребностях бизнеса, а не на потребностях потребителей, и о том, чем это может быть чревато.Читать полностью
Что такое матрица RACI
Матрица RACI представляет собой методику распределения полномочий и ролей в проектах. В этом материале разберемся, как расшифровывается такая аббревиатура и каким образом методика применятся в бизнесе.Читать полностью