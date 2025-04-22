Разбираемся в том, что такое Python-хостинг, почему он отличается от стандартных хостингов для размещения сайтов и какие у него есть особенности.

Что такое Python?

Универсальный объектно-ориентированный язык программирования, существующий уже 30 лет и использующийся для создания сайтов, приложений, видеоигр, серверной логики и прочих программных продуктов. Его используют крупные компании вроде Google и Mozilla. Даже NASA использовала этот язык при изучении Марса.

Python – один из популярнейших языков. На этом языке часто пишутся приложения и игры. Эти приложения нужно где-то размещать, и для этого нужен хороший хостинг, на базе которого будет работать Python-код.

Зачем нужен Python-хостинг

Хостинг – это площадка, на которой размещается ваш сайт, игровой сервер или приложение. Чисто технически она представляет собой компьютеры с дорогими комплектующими, способные работать сутками напролет и обрабатывать огромные объемы данных без перерыва.

Доступ к хостингу предоставляет хостинг-провайдер. Он собирает устройства для решения задач программистов и вебмастеров, обращающихся за услугами. Также хостинг-провайдер отвечает за программное обеспечение, устанавливаемое на сервер. От него зависит набор функций, поддерживаемых платформой, и дополнительных инструментов для управления приложением/сайтом.

Но не каждый провайдер предоставляет доступ к нужному «железу» и ПО. Особенно когда речь идет о работе с языками в духе Python.

Зачем нужен Python-хостинг?

При выборе Python-хостинга могут возникнуть сложности. Когда вы ищете сервер для сайта, то не сталкиваетесь с каким бы то ни было сопротивлением. Почти каждый провайдер предлагает уже готовые, удобные решения для размещения сайта в его классическом понимании. Ведь для этого подходит даже «виртуальный хостинг» с автоматически устанавливаемой CMS.

С приложениями на базе Python все сложнее:

Нужно больше контроля над сервером. Поэтому виртуальный хостинг вряд ли подойдет.

Оборудование сервера должно быть заметно мощнее для поддержания высокой производительности.

Набор программных инструментов должен соответствовать задачам разработчика.

Из-за этих моментов приходится больше времени уделять поиску хорошего хостинга, на котором размещенное приложение будет работать полноценно, без ограничений в функциональности и без заметных падений производительности.

Поддержка модулей

Отыскав понравившийся хостинг, нужно связаться с техподдержкой и уточнить, поддерживают ли серверы необходимые вам Python-модули. Случается так, что на сервере нет даже поддержки популярных фреймворков в духе Flask или Django, не говоря уже о менее известных и специфичных модулях. Некоторые провайдеры идут навстречу и разрешают ставить на арендованный VPS/VDS все, что вздумается. А другие ставят клиента в рамки и ограничивают набор ПО.

Также стоит убедиться, что хостинг работает с нужной вам версией Python. И Python 2, и Python 3 в ходу, но заметно отличаются. Если вы писали приложение на третьей версии, то многое может сломаться на второй. И не факт, что провайдер поддерживает обе.

Проверить установленную версию можно в терминале с помощью команды python-version (для Windows и Linux) или python -V (для macOS).

Работа с долгосрочными процессами

Для работы Python-приложения требуется запуск долгосрочных процессов, которые остаются активными на длительный период времени. Провайдеры нередко ограничивают время выполнения отдельных задач, чтобы экономить ресурсы.

Чтобы производительность и ограничения не стали препятствием на пути к развитию приложения, лучше заранее ознакомиться с требованиями провайдера и выбрать для размещения наиболее подходящую площадку.

Поддержка со стороны администрации Python-хостинга

Чаще всего приложения, написанные на Python, размещают на выделенных серверах. Это выдает большее количество полномочий при внесении изменений в работу удаленного ПК и настройке рабочего пространства.

Но при этом такой подход порождает необходимость в профессиональной команде техподдержки, способной починить сервер, если в ходе работы что-то пойдет не так. Заниматься этим самостоятельно слишком затратно как по времени, так и по средствам.

Выбираем Python-хостинг

Выбор упирается в соответствие вышеописанным требованиям, а также к выбору технической реализации сервера.

Первое, что нужно запомнить – виртуальный хостинг не подходит для размещения на нем Python-приложений. Рассматривать будем только реальные варианты, способные потянуть хотя бы базовые аспекты работы с Python.

Выделенные серверы

Наиболее подходящий вариант. Это отдельный компьютер в дата-центре провайдера, который отдали вам под полный контроль. Можно выбирать для него операционную систему, влиять на низкоуровневые параметры, устанавливать любое программное обеспечение.

В том случае разработчик точно не столкнется с ограничениями. Можно будет выполнить полную установку языка в ОС, как на локальной машине, тестировать его и дополнять любыми модулями, доступными для языка.

Также не возникнет проблем с ограничениями в производительности. Никто не сможет отнять «железо», предоставленное вам провайдером. Поэтому можно будет задействовать удаленный ПК на полную мощность, чтобы ваше Python-приложение работало плавно и оставалось отзывчивым.

Узнать больше о выделенных серверах можно тут.

VPS/VDS

Вариант для тех, кто хочет сэкономить. Выделенные серверы стоят дороже, чем виртуальные, поэтому многие делают выбор в пользу VPS/VDS. Возможности остаются почти теми же (набор ограничений зависит от провайдера и выбранного тарифного плана), а экономия получается существенной, что для начинающих разработчиков и небольших компаний может быть критично.

VPS/VDS работают на отдельных виртуальных машинах, поэтому не могут повлиять друг на друга. Это значит, что горе-программист, сломавший собственную платформу, не повлияет на других пользователей, чьи виртуальные серверы хранятся на той же «машине».

Ознакомиться с доступными решениями можно на данной странице.

Что стоит помнить при выборе Python-хостинга

Снова пробежимся по чек-листу, который поможет выбрать хостинг и нигде не облажаться.

Убедитесь, что выбранный тариф обеспечит поддержку Python нужной версии. Уточните версию Python-интепретатора на хостинге (некоторые ленятся обновлять его из-за низкого спроса на новые версии у основной массы клиентов). Спросите у техподдержки, какие модули можно установить на сервере. Проверьте наличие доступа к серверу по протоколу SSH (вряд ли его не будет, но все же). Убедитесь, что сервер поддерживает типы баз данных, работающих с Python.

Timeweb полностью соответствует всем требованиям к производительному и надежному Python-хостингу, но выбор остается за вами. Удачи!