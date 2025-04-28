Что такое name-сервер (NS)

Имя сайта (домен) понятен пользователю, но компьютеру для открытия страниц необходимо знать точный цифровой адрес. Преобразованием «на лету» занимается DNS-сервер (другие наименования – name-сервер, nameserver, NS). Он переводит доменное имя в IP-адрес или наоборот, в зависимости от задачи. В любом случае без этого промежуточного звена открыть веб-ресурс не получится.

Какие функции выполняет name-сервер?

Обычному пользователю и не нужно знать технические детали, NS-серверы работают в прозрачном режиме, их роль незаметна. После ввода имени сайта в адресную строку браузера и нажатия клавиши Enter «сразу» открывается запрошенная страница. Обращение к DNS будет видно только по логу работы приложения.

Функции name-сервера:

Преобразование введенного домена в цифровое значение и наоборот. Генерация сообщения об ошибке, если введен неправильный адрес. Предоставление информации о сервере, на котором расположены поддомены. Кэширование записей для повышения скорости доступа к сайтам.

Часто первое открытие нового веб-ресурса происходит медленно из-за времени, необходимого для ответа DNS-сервера. Последующие запуски происходят быстрее именно благодаря кэшу со списком ранее запрошенных доменов. Технически «промежуточные» узлы делятся по функционалу на три группы:

Первичный (Primary, Master). Является основным сервером, отвечающим на любые запросы пользователя. Вторичный (Secondary, Slave). Хранит копию информации о первичном сервере, чтобы при его недоступности или высокой загрузке дать ответ на запрос. Кэширующий. Предназначен для повышения скорости работы двух предыдущих вариантов серверов. Также используется для снижения нагрузки в пиковые периоды.

Сайт не откроется при неправильно указанном адресе DNS-сервера (на хостинге) или при его недоступности, потому что браузер «не будет знать», на каком реальном IP находится сервер, который используется для размещения файлов веб-ресурса. Если владельцу доступна возможность внести правки в настройки хостинга, пользователю остается лишь ждать решения проблемы.

Что такое дочерний NS-сервер?

Практически все хостинг-провайдеры бесплатно предлагают DNS-серверы. И везде работает как минимум один дочерний (резервный) хост. Дочерние серверы формируются при помощи «родительского» домена, например ns1.timeweb.org, ns2.timeweb.org. Такой подход дает возможность размещать их на основном сервере (за счет этого он и предоставляется безвозмездно).

При настройке NS-записей на «родном» хостинге, где покупались домены, достаточно внести имена и сохранить изменения. В большинстве случаев они вводятся автоматически при регистрации сайта (имени). Если же приходится делегировать полномочия другим пользователям, понадобится добавить IP-адреса. Без них работать система идентификации онлайн-ресурсов не будет.

Ресурсные записи для домена

То же относится к настройке электронной почты и других веб-сервисов. Провайдер вносит данные в автоматическом режиме или вручную в панели управления хостингом. Второе чаще востребовано в случае аренды платных DNS-серверов. Например, если у компании одновременно работает сразу несколько сайтов (существуют тарифы до 150 доменов и 12 000 записей).

Базовые типы записей:

NS – основной тип, позволяет определять адреса, закрепленные за доменом. A – привязывает имя сайта к одному IP по протоколу IPv4. Возможно внесение нескольких записей с разными IP-адресами. AAAA – аналог предыдущей записи, но имеет отношение к IPv6. CNAME – помечает домен как привязанный к другому в качестве псевдонима (алиаса). MX – указывает имя сервера, ответственного за прием почты для домена. На одном сайте возможно внесение нескольких MX-записей с различным приоритетом. TXT – позволяет сохранить произвольную информацию; используется в пользовательских целях, в частности для подтверждения подключения сервисов аналитики. SOA – содержит служебные данные вроде последней даты обновления доменной зоны или адреса администратора.

От корректности заполнения адресов DNS-сервера зависит работоспособность сайта и его продвижение. Например, MX-записи используются для повышения репутации при рассылках по email (с ними письма реже попадают в категорию «спам»). TXT-записи востребованы для работы системных администраторов и оптимизаторов, пользующихся сторонними сервисами мониторинга и анализа сайтов.