Что такое реферальный маркетинг и как он работает

Рассказываем о том, как можно упростить продвижение своего бизнеса и завоевать лояльность аудитории.

Что такое реферальный маркетинг?

Под реферальным маркетингом подразумевается система продвижения бренда, услуги, товара или сервиса за счет рекомендаций со стороны пользователей или других заинтересованных лиц.

Бренд предлагает человеку (его называют рефери или реферером) бонус за привлечение аудитории, а тот ищет пути, как привести сайту/компании/предпринимателю новых клиентов (рефералов).

Рефери заинтересован в получении бонусов, поэтому берет на себя все «рекламные расходы»: тратит время на поиск потенциальных покупателей или заказчиков, рассказывает о преимуществах рекламируемого продукта, создает ему позитивный образ, делает все, чтобы привлечь клиента и не понести потери.

Бренды часто используют реферальные программы вкупе с другими методами продвижения для наращивания трафика, потому что это действенный метод, который легко адаптировать под нужды бизнеса и сделать максимально привлекательным для большого количества рефереров и рефералов.

Как это работает?

Для начала еще немного терминологии, которую я уже упомянул ранее, но не разобрал подробно.

Рефери (реферер) – это человек, приглашающий другого человека воспользоваться услугами бренда.

Реферал – приглашенный клиент, за которого рефери получит бонус от бизнеса.

Проще разобрать принцип работы реферального маркетинга на примерах.

У вас есть приложение по изучению английского языка, например. Довольно хорошее, но с небольшой аудиторией. Чтобы увеличить аудиторию, вы принимаете решение запустить реферальную программу. Ее суть заключается в том, что за каждого приглашенного пользователя действующие клиенты получают месяц премиум-аккаунта бесплатно. Вы заполучили потенциальный доход и отблагодарили за это рефери.

Это основная идея, но ее можно развивать. Существует несколько типов и моделей реферального маркетинга.

Почему это работает?

Многочисленные исследования подтверждают, что большинство людей доверяют рекомендациям знакомых больше, чем другим видам рекламы. Совет друга для них важнее. Для них он ценнее любой маркетинговой кампании.

Мнение приятеля важнее, чем любые уговоры продавца. Его мотивы ясны.

Приятель дает рекомендации редко и не спамит на почту «уникальными торговыми предложениями».

Друг рекомендует не ради своей выгоды или с выгодой для него и для вас.

Это же распространяется на отзывы в интернете. Их считают более правдивыми, чем слова из рекламы, даже несмотря на засилье фальшивых откликов, покупаемых пачками на копирайт-биржах.

Люди зачастую вызывают у других людей больше доверия, чем бизнес. Это основная идея реферального маркетинга. И задача бизнеса – разыскать себе рефери.

Модели реферального маркетинга

Разница между моделями реферального маркетинга заключается в награде и ее получателях. Кто получает награду (бонус от бизнеса), в каком объеме и получает ли вовсе.

Односторонняя модель

Эта модель выгодна только бизнесу и рефери. Выгода рефери заключается в получении вознаграждения, а бизнеса – в увеличении аудитории (появлении новых клиентов).

Разберем на примере. Допустим, вы пользуетесь сайтом для поиска работы и увидели на нем реферальную программу, позволяющую воспользоваться Pro-аккаунтом бесплатно, если приведете еще одного пользователя, который зарегистрируется на этом же сайте и оплатит услуги Pro. При этом никаких скидок конкретно рефералу не полагается.

Менее эффективная модель, хоть и позволяет сэкономить ресурсы бизнесу.

Двусторонняя модель

Двусторонняя модель подразумевает больше выгоды. Какое-либо вознаграждение получают сразу все участники сделки. И бизнес, и приглашающий (рефери), и приглашенный (реферал).

Правда, размер вознаграждения может варьироваться для каждого из них. Для рефери оно часто более весомое и выгодное. Рефералы же получают небольшой бонус и мотивацию стать рефери.

Некоторые компании предлагают и рефери, и рефералам идентичные бонусы. Это облегчает работу рефери, так как проще привлечь клиента, когда вы оба получаете достаточно весомое вознаграждение.

Если разбирать этот случай на примере того же сайта по поиску работы, то Pro-аккаунт на одинаковый срок использования должны получить и приглашающий, и приглашенный.

Более эффективная модель, так как повышает мотивацию рефери и шансы на увеличение аудитории.

Реферальная программа без бонусов

Это то, что у нас называют сарафанным радио. Когда молва о продукте раскатывается по всему миру, не потому что кто-то получит награду за рекламу, а потому что сам продукт настолько хорош, что им нельзя не поделиться.

Если вы пользуетесь сайтом по поиску работу и всегда находите на нем подходящие вакансии, то без дополнительного вознаграждения захотите об этом поведать друзьям.

Наверняка вы не раз слышали о том, как друзья советуют друг другу врачей, хорошие авто, опытных мастеров по ремонту компьютеров, интересные рестораны с качественной кухней и так далее. Это тот же реферальный маркетинг, но бесплатный, работающий за счет высокого качества оказываемых услуг/продаваемого продукта.

Разница между реферальным и аффилиативным маркетингом

Реферальный маркетинг часто путают с аффилиативным, потому что они похожи принципом работы, но отличаются общей идеей, типом вознаграждения и распределениям вознаграждений.

Реферальный маркетинг подразумевает в качестве награды продукт бизнеса. Аффилиативный маркетинг предлагает вместо продукта деньги. Эти подходы рассчитаны на разную аудиторию. Первый – на лояльную аудиторию, заинтересованную в предоставляемых бизнесом услугах. Второй – для людей со стороны (даже незнакомых с продуктом бизнеса), готовых взяться за рекламу продукта среди знакомых за денежное вознаграждение.

Некоторые люди только этим и живут. Собирают по сети реферальные предложения, навязываются в рефери к разным брендам и зарабатывают деньги на приглашении рефералов.

Примеры реферального маркетинга

Далее рассмотрим примеры партнерских программ. Специально возьму побольше разных продуктов и сервисов, чтобы показать, насколько могут отличаться условия и варианты награды. Это даст понять, как можно варьировать эту методику продвижения и адаптировать ее под свои нужды.

Setapp

Это приложение-сервис, дающее доступ к куче полезных приложений на macOS и iOS по подписке. Реферальная программа похожа на то, что мы уже разбирали выше.

Приглашенный и приглашающий получают один месяц бесплатного использования. Наличие подобной программы – одна из ключевых причин, почему я вообще им пользуюсь и продолжаю платить деньги создателям Setapp. Только после четырех месяцев тестирования (бесплатного использования) я понял, насколько мне нужен этот сервис и что дальше без него существовать не получится. Или это и была хитрая схема маркетологов Setapp по заманиванию меня в ряды постоянных пользователей с годовой подпиской.

Dropbox

Один из наиболее популярных облачных сервисов стал таковым за счет реферальной программы. По умолчанию в Dropbox пользователям выдается всего 1 Гб памяти, а для облачного хранилища это довольно скромно. Но за каждого приглашенного зарегистрированного человека сервис дарил действующему клиенту 500 Мб сверху.

Люди пытались позвать как можно больше друзей, чтобы увеличить свой виртуальный диск. Поэтому и без того отличный продукт за счет реферальной программы смог стать заметно популярнее.

Timeweb

У Timeweb тоже есть партнерская программа. Она дает возможность зарабатывать за счет приглашенных пользователей, оплативших услуги компании.

eTXT

У биржи копирайтинга eTXT иной подход к организации реферальной программы.

Во-первых, она односторонняя. Вознаграждение получит только рефери.

Во-вторых, она приносит рефери деньги на постоянной основе.

Пригласивший будет получать процент от комиссии, которую берет сервис за каждую выплату заказчикам и исполнителям. Деньги небольшие, но если нарастить количество рефералов, то можно получить приятную постоянную прибыль, ради которой в дальнейшем не придется даже палец о палец ударять.

Тинькофф

Тинькофф, как и другие банки, регулярно проводит реферальные программы для разных продуктов. Например, тот, кто советует кредитные решения, получает 1500 рублей на счет, а тот, кто рекламирует дебетовые карты, получает 3 месяца бесплатного обслуживания и 500 рублей на счет.

В Тинькофф вознаграждения постоянно варьируются и меняются. В некоторых банках они оставались фиксированными на долгий период времени. К примеру, Рокетбанк всегда выдавал фиксированную сумму кэшбека за каждого реферала на протяжении всего времени существования банка.

World Of Warcraft

В видеоиграх тоже часто встречаются реферальные программы. В частности, у Blizzard. Компания предлагает бонусные предметы, игровые средства передвижения и увеличенное количество очков опыта тем, кто смог привлечь нового игрока, готового оплатить хотя бы месяц игрового времени.

Все предлагаемые бонусы исключительно игровые, но от этого не менее интересные.

Существует ли реферальный маркетинг вне онлайна?

Еще как. Различные организации регулярно предлагают действующим клиентам бонусы за увеличение клиентской базы. Зачастую такую тактику продвижения используют всевозможные фитнес-центры или ремонтные мастерские.

Бонусы могут заметно отличаться. Где-то это небольшая скидка, где-то бесплатное обслуживание.

К примеру, студия йоги «Воздух» предлагает приведенным гостям скидку на покупку абонемента, а пригласившим – либо скидки, либо месяц бесплатных занятий (в зависимости от их действующего абонемента).

Подобная акция была у Бургер Кинга. За пятерых приглашенных гостей закусочная предлагала бесплатный бургер. Правда, приглашать нужно было в приложение для регистрации, а не для покупки еды в заведении.

Как грамотно организовать реферальную программу

Есть несложный чек-лист, который поможет создать наиболее эффективную реферальную программу.

Сделайте ссылку на реферальную программу максимально заметной. У некоторых сервисов и сайтов партнерская программа есть, но ее сложно найти, поэтому падает ее эффективность. Вознаграждение должны получать не только приглашающие, но и приглашенные. Пусть реферальный бонус будет напрямую связан с продуктом, иначе новые пользователи, получив вознаграждение, могут уйти. Создайте удобную форму для распространения реферальных ссылок.

Программы, упрощающие реализацию реферальных программ

Напоследок расскажу о паре сервисов, помогающих настраивать партнерские программы.

Flocktory – через него можно полностью автоматизировать процесс создания реферальной кампании. Достаточно указать цель, выбрать вариант бонуса, а все остальное на себя возьмет программа.

Admify – умная система, помогающая разыскать среди клиентов наиболее лояльных и превратить их в амбассадоров, которые будут на постоянной основе заниматься рекомендацией бренда за награду.

На этом все. Партнерская программа – отличный способ продвижения бизнеса, помогающий быстро наращивать лояльную аудиторию, минимизируя затраты. Это универсальная методика, которую можно смело рекомендовать практически любому бизнесу.