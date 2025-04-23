Что такое .Net и для чего нужна эта платформа

Платформа .NET Framework – это специальная технология, предназначенная для выполнения различных веб-служб и создания приложений на ОС Windows. Так нам говорит официальный источник Microsoft.

Что все это означает для программиста и обычного пользователя – разберемся в сегодняшней статье.

Что такое .NET?

Первый выпуск .Net Framework состоялся еще в далеком 2002 году. Тогда платформа была разработана как альтернатива Java. Основное отличие .Net заключалось в том, что платформа официально рассчитывалась на работу с операционными системами семейства Microsoft Windows.

Прошло уже целых 20 лет, но .Net до сих пор пользуется популярностью несмотря на то, что есть платформы нового поколения, например .Net Core. Сегодня .Net позволяет использовать одни и те же пространства имен, библиотеки и API для разных языков:

C#;

Visual Basic;

Visual C++;

F#.

Когда программист создает программу на одном из этих языков, то в первую очередь ему необходимо подключить пространство имен System. Это позволяет организовать код программы в логические блоки, объединить и отделить от остального кода некоторую функциональность. Если бы не было .Net, то приходилось бы создавать отдельный System для каждого языка программирования, а это бы уже нарушало один из главных принципов программирования: «Не повторяйся».

Зачем нужен .NET?

На первый взгляд может показаться, что .Net – технология, затрагивающая только программистов, но на деле это не так. Она также влияет и на удобство пользователей.

Предположим, что нам нужно установить программу, которая была написана на языке программирования C#. Для нее также потребуется установить и среду для C#. Если нам нужна программа на другом языке, то для нее нужно установить уже другую среду, и так со всеми языками.

.Net позволяет не устанавливать для каждой программы отдельную среду. Таким образом, уменьшается не только время на установку, но и жесткий диск не забьется лишними копиями немного отличающихся библиотек.

Если говорить о программистах, то фреймворк .Net позволяет заметно сократить время и ресурсы при разработке. С его помощью можно развить одну среду и использовать ее для нескольких языков.

Разработчики, которые знают разные языки, могут писать общий программный продукт под конкретную .NET-платформу. Элементы этого продукта, написанные на разных языках, смогут коммуницировать между собой без каких-либо проблем. Это также объясняет то, почему комьюнити .NET такое большое и разнообразное.

Помимо основных языков, фреймворк поддерживает несколько десятков других языков – это Delphi, Cobra, Oxygene и другие. С полным списком вы можете ознакомиться на Википедии.

Как работает .Net?

Принцип работы .Net довольно прост, достаточно разобраться в понятиях CLI, CIL и CLR.

CLI (от англ. Common Language Infrastructure – общеязыковая инфраструктура) – определяет архитектуру исполнительной системы .NET.

При такой инфраструктуре у каждого языка есть свой компилятор, однако программы компилируются не в нативный код, а в промежуточный байт-код CIL. Если мы напишем небольшую программу, выводящую надпись «Hello, World» на разных языках, то в результате она сформируется в промежуточный байт-код.

Когда мы запустим такую программу, то ее байт-код передастся в общеязыковую исполняющую среду CLR (Common Language Runtime). Там он уже компилируется в нативный код и начинает выполняться.

Аналогичным образом работают и виртуальные машины Java, но вот только .Net работает гораздо быстрее и может быть использован на персональных ПК, а не только на серверах.

Где используют .NET?

Диапазон продуктов, над созданием которых трудятся разработчики, довольно обширный. Рассмотрим наиболее популярные сферы, где используется технология .Net.

Веб-разработка

Веб-приложения – это одна из распространенных групп приложений, которые пишутся под .Net. Особенность заключается в том, что такие приложения работают через браузер и требуют стабильного интернет-соединения.

Сюда могут входить простые одностраничные сайты, но чаще всего это крупномасштабные проекты, требующие больших усилий. Например, Stack Overflow – сайт, известный каждому разработчику.

Для написания веб-приложений под .Net надо знать C#, а также владеть фреймворком ASP.NET MVC. Кроме того, нужно понимать, что такое клиент/сервер, как устроен протокол HTTP, как работает REST.

Клиентские приложения

Клиентские приложения – продукты, которые запускаются на персональных компьютерах и мобильных устройствах.

С применением .NET были разработаны такие приложения Windows, как блокнот и калькулятор. Но это лишь малая часть того, что можно сделать на .Net. Например, технология была использована в NinjaTrader и Tradesignal, а также в приложении для бизнес-аналитиков Microsoft Power BI.

Существуют клиентские приложения и для смартфонов, но в них, как правило, используется более современная технология .Net Core. С помощью нее и Xamarin.Forms можно написать приложение и опубликовать его в Apple Store или Google Play.

Компьютерные игры

Используя .Net, можно создавать различные игры под Unity. Примеры: Inside, Kerbal Space Program, Endless Legend и даже Pokemon Go. Для создания подобных игр необходимо знать язык программирования C# и использовать библиотеки платформ Mono и Unity.

Интернет вещей

Интернет вещей – это огромное количество устройств, которые подключены к интернету для обмена данными с другими «вещами» и приложениями. Устройства используют встроенные датчики для сбора данных и воздействуют на них. Примеры применения: от умного дома, который автоматически регулирует отопление и освещение, до умной фабрики, контролирующей промышленные машины для поиска проблем.

Здесь также можно применять .NET, например, с использованием Raspberry PI с Windows 10 IoT Core. Если вы планируете развиваться в данном направлении, то первым делом почитайте в интернете про Azure IoT и Azure IoT Hub.

Enterprise

Enterprise – это область разработки продуктов для решения проблем бизнеса. К таким продуктам можно отнести CRM для отслеживания поведения клиентов, а также системы менеджмента информации и документооборота.

Подобные системы – это чаще всего комбинация веба, десктопных и мобильных приложений. Чтобы начать работать с Enterprise, потребуются знания в C#, .NET и JavaScript, а также в инструментах, которые являются базой для проектируемого Enterprise-продукта.

Стоит ли учить .NET?

Технология .Net привлекательна среди молодых специалистов, так как она открывает обширные возможности. Например, можно пойти в backend и стать профессионалом в WCF или ASP.NET Core. Использование Razor/Blazor позволит создавать под .NET полноценные веб-приложения как с клиентской, так и с серверной частью.

Если говорить о современных технологиях по типу React, NG или Vue, то обучение для backend-разработчика станет более понятным с использованием языка TypeScript, который был разработан Microsoft специально для C#-программистов.

Также не стоит забывать и о том, что .Net – это фреймворк, заточенный под Windows. Не нужно ничего устанавливать, все уже под рукой. Если же взять тот же Java, то потребуется установить много дополнительного ПО, а для работы с iOS вовсе нужен Mac.

У .Net отличное комьюнити, которое поможет справиться с трудностями на первых этапах. Поэтому если у вас есть интерес к данной технологии и вы видите в ней перспективы, то самое время начать изучение .Net прямо сейчас.

Заключение

Технология .Net – это возможность писать сложные и функциональные приложения. Чтобы стать .Net-разработчиком, в первую очередь стоит изучить основы – теорию алгоритмов и теорию информации. После изучения основ можно переходить к выбору платформы и языку, который она поддерживает.