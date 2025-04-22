Что такое ROAS: формула расчета и примеры

В маркетинге есть куча показателей, позволяющих рассчитать прибыль от вложений в рекламу. Они полезны при составлении отчетов, а также при расчете рекламного бюджета на следующий период – с их помощью можно узнать, какие каналы эффективны, а от каких лучше отказаться. Один из таких показателей – это ROAS.

Я расскажу, что это за показатель, как его рассчитать и приведу несколько примеров использования.

ROAS – это…

…показатель возврата рекламных расходов, причем это в буквальном переводе с английского (Return On Ad Spend). Он показывает, насколько инвестиции в рекламу рентабельны, и позволяет измерить эффективность как целой кампании, так и отдельных объявлений или их группы, а также ключевых слов. С помощью него можно определить степень окупаемости по следующему принципу:

ROAS меньше 100% – вложения не оправдались, кампания пошла в убыток;

ROAS равно 100% – реклама окупилась, но прибыли не принесла (ушла в ноль);

ROAS больше 100% – кампания прошла успешно и принесла прибыль.

Обычно сотрудники сравнивают эти показатели по нескольким кампаниям для определения наиболее выгодного источника. И причем это все считается не за конкретный период, а за все время, что реклама была активна.

Для чего он нужен

В то время как другие показатели показывают эффективность по кликам, показам или привлеченному трафику, ROAS ориентируется на расчет экономической эффективности рекламы в целом. С помощью этого показателя можно определить уровень доходов, также успех или провал в применении определенных маркетинговых приемов или техник.

Формула расчета ROAS

Чтобы рассчитать ROAS, нужно использовать следующую формулу:

Примеры расчета

Пример 1. Запускаем контекстную рекламу в Яндекс.Директ с бюджетом в 30 000 рублей. Доход с нее составил 45 000 рублей. Чтобы посчитать ROAS в этом случае, делаем следующее:

(45 000 / 30 000) * 100% = 150%

Получается, что показатель ROAS для этой кампании составил 150% – это значит, что она окупилась и даже принесла прибыль.

Пример 2. Запускаем в Яндекс.Директ группу объявлений с общими расходами в 200 000 рублей. В итоге она приносит прибыль в размере 125 000 рублей. Теперь считаем ROAS и смотрим, что будет:

(125 000 / 200 000) * 100% = 62,5%

Как мы помним, если показатель ROAS составил меньше 100%, то компания оказалась убыточной.

Пример 3. Теперь запускаем рекламу в Google Ads с бюджетом в $500. В конце месяца прибыль с рекламы составила $1800. Далее приступаем к вычислению ROAS:

(1800 / 500) * 100% = 360%

Данная кампания хорошо окупилась – на каждый вложенный в рекламу доллар приходится прибыль в размере 3,6 доллара.

Отличия от ROI и ROMI

ROI демонстрирует именно возврат инвестиций – с его помощью можно понять, насколько бизнес доходный или убыточный с учетом всех вложений. Расчет этого показателя производится следующим образом:

Здесь, кстати, под расходами подразумеваются все инвестиции в развитие бизнеса, в том числе себестоимость товаров, заработная плата сотрудникам, траты на рекламу, также другие операционные расходы. А доход – это все те деньги, что были получены в результате совершенных инвестиций.

ROMI – это примерно то же самое, но в сфере маркетинговых инвестиций. И рассчитывается он по следующей формуле:

ROMI подойдет тогда, когда вы хотите получить более объективную оценку маркетинговых вложений. А ROAS же рассчитывают тогда, когда дополнительные данные по расходам вроде маржи и прочего недоступны.

В целом, основная разница состоит в том, что для ROAS учитываются расходы, произведенные исключительно на конкретную рассчитываемую кампанию. А для ROI и ROMI учитываются дополнительно и другие бизнес-затраты вроде зарплаты сотрудникам, маржинальности товаров и многого другого.

Способы повышения ROAS

Есть несколько способов повышения показателя окупаемости рекламных вложений (ROAS), и заключаются они в следующем:

Перепроверить данные. Вполне возможно, что при составлении отчетов какая-то информация не была учтена, поэтому даже для вполне успешной кампании может выходить убыточный показатель. Увеличить конверсию. Для этого рекомендуется пересмотреть дизайн или принцип организации площадки, на которую привлекается трафик. Она должна быть простой и понятной для пользователя, чтобы тот сразу же догадался, как оформлять заказ-покупку или подавать заявку. Уменьшение цену за клик. Тут может помочь доработка рекламных креативов, перепроверка их актуальности для выбранной целевой аудитории. Если вы верно определите ЦА и точно оцените спрос на предлагаемые товары или услуги, тогда такие показатели, как CPC, CPM и CTR, снизятся, в результате чего и окупаемость повысится. Следить за конверсией. Следует вовремя отключать рекламу на нерелевантных каналах и перераспределять оставшийся бюджет на более эффективные кампании. Пересмотреть затраты в компании. Возможно, какие-то постоянные или переменные расходы чрезмерно велики – их часто можно уменьшить или вовсе ликвидировать.

Окупаемость рекламы зависит от огромного количества факторов. В первую очередь это востребованность продвигаемого продукта среди представителей целевой аудитории. Перечислить все эти параметры практически нереально, однако ROAS поможет определить, правильное ли направление и стратегию продвижения вы выбрали.