Что такое ROAS: формула расчета и примеры
В маркетинге есть куча показателей, позволяющих рассчитать прибыль от вложений в рекламу. Они полезны при составлении отчетов, а также при расчете рекламного бюджета на следующий период – с их помощью можно узнать, какие каналы эффективны, а от каких лучше отказаться. Один из таких показателей – это ROAS.
Я расскажу, что это за показатель, как его рассчитать и приведу несколько примеров использования.
ROAS – это…
…показатель возврата рекламных расходов, причем это в буквальном переводе с английского (Return On Ad Spend). Он показывает, насколько инвестиции в рекламу рентабельны, и позволяет измерить эффективность как целой кампании, так и отдельных объявлений или их группы, а также ключевых слов. С помощью него можно определить степень окупаемости по следующему принципу:
- ROAS меньше 100% – вложения не оправдались, кампания пошла в убыток;
- ROAS равно 100% – реклама окупилась, но прибыли не принесла (ушла в ноль);
- ROAS больше 100% – кампания прошла успешно и принесла прибыль.
Обычно сотрудники сравнивают эти показатели по нескольким кампаниям для определения наиболее выгодного источника. И причем это все считается не за конкретный период, а за все время, что реклама была активна.
Для чего он нужен
В то время как другие показатели показывают эффективность по кликам, показам или привлеченному трафику, ROAS ориентируется на расчет экономической эффективности рекламы в целом. С помощью этого показателя можно определить уровень доходов, также успех или провал в применении определенных маркетинговых приемов или техник.
Формула расчета ROAS
Чтобы рассчитать ROAS, нужно использовать следующую формулу:
Примеры расчета
Пример 1. Запускаем контекстную рекламу в Яндекс.Директ с бюджетом в 30 000 рублей. Доход с нее составил 45 000 рублей. Чтобы посчитать ROAS в этом случае, делаем следующее:
Получается, что показатель ROAS для этой кампании составил 150% – это значит, что она окупилась и даже принесла прибыль.
Пример 2. Запускаем в Яндекс.Директ группу объявлений с общими расходами в 200 000 рублей. В итоге она приносит прибыль в размере 125 000 рублей. Теперь считаем ROAS и смотрим, что будет:
Как мы помним, если показатель ROAS составил меньше 100%, то компания оказалась убыточной.
Пример 3. Теперь запускаем рекламу в Google Ads с бюджетом в $500. В конце месяца прибыль с рекламы составила $1800. Далее приступаем к вычислению ROAS:
Данная кампания хорошо окупилась – на каждый вложенный в рекламу доллар приходится прибыль в размере 3,6 доллара.
Отличия от ROI и ROMI
ROI демонстрирует именно возврат инвестиций – с его помощью можно понять, насколько бизнес доходный или убыточный с учетом всех вложений. Расчет этого показателя производится следующим образом:
Здесь, кстати, под расходами подразумеваются все инвестиции в развитие бизнеса, в том числе себестоимость товаров, заработная плата сотрудникам, траты на рекламу, также другие операционные расходы. А доход – это все те деньги, что были получены в результате совершенных инвестиций.
ROMI – это примерно то же самое, но в сфере маркетинговых инвестиций. И рассчитывается он по следующей формуле:
ROMI подойдет тогда, когда вы хотите получить более объективную оценку маркетинговых вложений. А ROAS же рассчитывают тогда, когда дополнительные данные по расходам вроде маржи и прочего недоступны.
В целом, основная разница состоит в том, что для ROAS учитываются расходы, произведенные исключительно на конкретную рассчитываемую кампанию. А для ROI и ROMI учитываются дополнительно и другие бизнес-затраты вроде зарплаты сотрудникам, маржинальности товаров и многого другого.
Способы повышения ROAS
Есть несколько способов повышения показателя окупаемости рекламных вложений (ROAS), и заключаются они в следующем:
- Перепроверить данные. Вполне возможно, что при составлении отчетов какая-то информация не была учтена, поэтому даже для вполне успешной кампании может выходить убыточный показатель.
- Увеличить конверсию. Для этого рекомендуется пересмотреть дизайн или принцип организации площадки, на которую привлекается трафик. Она должна быть простой и понятной для пользователя, чтобы тот сразу же догадался, как оформлять заказ-покупку или подавать заявку.
- Уменьшение цену за клик. Тут может помочь доработка рекламных креативов, перепроверка их актуальности для выбранной целевой аудитории. Если вы верно определите ЦА и точно оцените спрос на предлагаемые товары или услуги, тогда такие показатели, как CPC, CPM и CTR, снизятся, в результате чего и окупаемость повысится.
- Следить за конверсией. Следует вовремя отключать рекламу на нерелевантных каналах и перераспределять оставшийся бюджет на более эффективные кампании.
- Пересмотреть затраты в компании. Возможно, какие-то постоянные или переменные расходы чрезмерно велики – их часто можно уменьшить или вовсе ликвидировать.
Окупаемость рекламы зависит от огромного количества факторов. В первую очередь это востребованность продвигаемого продукта среди представителей целевой аудитории. Перечислить все эти параметры практически нереально, однако ROAS поможет определить, правильное ли направление и стратегию продвижения вы выбрали.