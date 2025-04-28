Полезные статьи - Страница 4
Что такое гипертекст
Гипертекст – это система текстовых страниц, соединенных между собой ссылками. Практически все сайты в интернете представляют собой гипертексты. Этот термин также означает текст, созданный с помощью языка разметки и рассчитанный на использование гиперссылок. Разберем подробнее, когда возник гипертекст, из чего состоит и для чего нужен.Читать полностью
Что такое глубинное интервью и как эффективно его провести
В этой статье поговорим об особенностях проведения глубинного интервью и преимуществах этого метода исследования.Читать полностью
Полное руководство по новой версии Google Search Console
Краткий обзор Google Search Console. Рассказываем, как устроен сервис и что нужно сделать сразу после подключения своего сайта к GSC.Читать полностью
Что такое Google Web Stories и как добавить их на сайт
Сегодня расскажу об аналоге Instagram Stories от Google. О том, как сторис оказались в поисковой выдаче и как их можно вывести в WordPress, не имея навыков в программировании.Читать полностью
Что такое канбан: обзор методики
Рассказываем о том, что представляет собой канбан и как использовать эту методику в работе.Читать полностью
Что такое контент простым языком
Английское слово «content» переводится как «содержимое». Применительно к интернету этим термином можно назвать любую содержащуюся на сайте информацию. Сегодня я объясню, что такое контент простыми словами, и расскажу о видах и форматах контента для веб-ресурсов.Читать полностью
Что такое контент-маркетинг
Как и любая другая сфера, маркетинг со временем адаптируется под психологию клиента. «Сопротивляемость» покупателей растет, доверие к новым брендам в интернете падает, но решить эти проблемы поможет работа с контентом. Даже если вы слышите об этом понятии впервые, возможно, вы уже неосознанно применяете его в своем бизнесе.Читать полностью
Как управлять версиями Node.js и NPM с помощью NVM?
В данной статье мы рассмотрим, как использовать NVM для управления и оптимизации процесса разработки.Читать полностью
Алгоритмы и методы распределения нагрузки на сервер
Нагрузка на сервер — это динамическая величина, поведение которой можно предсказать лишь с небольшой долей точности. Владелец сайта никогда не знает наверняка, будут ли скачки нагрузки в ближайшее время. С небольшим увеличением числа посетителей могут справиться простые меры: подключение дополнительных вычислительных мощностей сервера, оптимизация уже настроенных алгоритмов и кода. Но резкий и мощный скачок посещаемости может временно вывести сайт из строя, несмотря на принятые меры.Читать полностью