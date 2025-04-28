Полезные статьи

Полезные статьи - Страница 4

Article image
28 апр. 2025 обн. 16 июн. 2025

Что такое гипертекст

Гипертекст – это система текстовых страниц, соединенных между собой ссылками. Практически все сайты в интернете представляют собой гипертексты. Этот термин также означает текст, созданный с помощью языка разметки и рассчитанный на использование гиперссылок. Разберем подробнее, когда возник гипертекст, из чего состоит и для чего нужен.

Читать полностью
Article image
28 апр. 2025 обн. 16 июн. 2025

Что такое глубинное интервью и как эффективно его провести

В этой статье поговорим об особенностях проведения глубинного интервью и преимуществах этого метода исследования.

Читать полностью
Article image
28 апр. 2025 обн. 16 июн. 2025

Полное руководство по новой версии Google Search Console

Краткий обзор Google Search Console. Рассказываем, как устроен сервис и что нужно сделать сразу после подключения своего сайта к GSC.

Читать полностью
Article image
28 апр. 2025 обн. 16 июн. 2025

Что такое Google Web Stories и как добавить их на сайт

Сегодня расскажу об аналоге Instagram Stories от Google. О том, как сторис оказались в поисковой выдаче и как их можно вывести в WordPress, не имея навыков в программировании.

Читать полностью
Article image
28 апр. 2025 обн. 16 июн. 2025

Что такое канбан: обзор методики

Рассказываем о том, что представляет собой канбан и как использовать эту методику в работе.

Читать полностью
Article image
28 апр. 2025 обн. 16 июн. 2025

Что такое контент простым языком

Английское слово «content» переводится как «содержимое». Применительно к интернету этим термином можно назвать любую содержащуюся на сайте информацию. Сегодня я объясню, что такое контент простыми словами, и расскажу о видах и форматах контента для веб-ресурсов.

Читать полностью
Article image
28 апр. 2025 обн. 16 июн. 2025

Что такое контент-маркетинг

Как и любая другая сфера, маркетинг со временем адаптируется под психологию клиента. «Сопротивляемость» покупателей растет, доверие к новым брендам в интернете падает, но решить эти проблемы поможет работа с контентом. Даже если вы слышите об этом понятии впервые, возможно, вы уже неосознанно применяете его в своем бизнесе.

Читать полностью
Article image
28 апр. 2025 обн. 16 июн. 2025

Как управлять версиями Node.js и NPM с помощью NVM?

В данной статье мы рассмотрим, как использовать NVM для управления и оптимизации процесса разработки.

Читать полностью
Article image
28 апр. 2025 обн. 16 июн. 2025

Алгоритмы и методы распределения нагрузки на сервер

Нагрузка на сервер — это динамическая величина, поведение которой можно предсказать лишь с небольшой долей точности. Владелец сайта никогда не знает наверняка, будут ли скачки нагрузки в ближайшее время. С небольшим увеличением числа посетителей могут справиться простые меры: подключение дополнительных вычислительных мощностей сервера, оптимизация уже настроенных алгоритмов и кода. Но резкий и мощный скачок посещаемости может временно вывести сайт из строя, несмотря на принятые меры.

Читать полностью