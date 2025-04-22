Что такое RSS-канал и как им пользоваться

Интернет перегружен информацией на самые разные темы, и очень часто она повторяется. Но есть отличный способ структурирования и фильтрации этих данных – это RSS-канал. Пик его популярности прошел, но это не значит, что данная технология канула в небытие.

Рассмотрим, что же она собой представляет, каковы ее основные преимущества и недостатки.

Что такое RSS

RSS (Rich Site Summary, богатая сводка сайта) – это автоматически генерируемая сводка в формате rss или xml, в которой отображаются недавно опубликованные статьи и новости. При этом на полную версию указанных материалов дается гиперссылка. Очень часто этот формат используется информационными порталами и блогами. RSS-ленту можно подключить к Яндекс.Новостям, Google News, Яндекс.Дзен, Турбо-страницам и т.п. 

Как работает RSS

Здесь все просто – на сайте публикуется статья или новость. После этого специальный скрипт заносит анонс данной публикации в обновляемый RSS-файл. Затем этот самый файл считывают специальные программы или онлайн-ресурсы, называемые агрегаторами. И уже потом эти самые агрегаторы оповещают пользователей о новых материалах на сайте. Уведомления могут приходить не каждый раз после публикации нового материала, а с указанной периодичностью.

Плюсы и минусы RSS

Сперва стоит рассмотреть преимущества RSS-канала для пользователей.

  • Сбор всей публикуемой информации в единый поток, который можно быстро просмотреть.
  • Бесплатное использование.
  • Быстрое оповещение – как только статья опубликуется на сайте, подписчик практически сразу же узнает об этом.
  • Отсутствие рекламы.
  • Экономия трафика, особенно на мобильных устройствах.
  • Экономия времени. Легче, конечно же, посмотреть сводку по новым опубликованным материалам и найти в ней что-то интересное, чем листать весь ресурс по несколько раз.

А теперь посмотрим, какие плюсы получит сайт, если в нем будет использоваться технология RSS.

  • Внедрение подобной ленты дает рост трафика и повышенную вовлеченность аудитории. Это также поможет продвинуться в поисковой выдаче.
  • Повышение узнаваемости ресурса среди подписчиков.
  • При прочтении анонса велика вероятность, что пользователь откроет ссылку на сайт, чтобы прочитать материал полностью.

Минусы у такого формата, конечно же, имеются, и в современных реалиях они более чем существенны.

  • Переизбыток информации. Если пользователь подписывается на множество лент от разных сайтов, он будет перегружен информацией и не успеет обработать ее.
  • Кража контента. Более крупные ресурсы могут брать уникальный контент с вашего сайта и выдавать за свой. Даже указание ссылки не спасет ситуацию, а если ее вообще нет, то доказать статус первоисточника куда более проблематично.

Как пользоваться RSS

Все зависит от того, кто вы – владелец сайта или читатель. В первом случае потребуется создать ленту, а во втором – подписаться на нее.

Подключение RSS к сайту

Способы подключить к своему сайту разметку RSS – вручную сгенерировать скрипт, воспользоваться онлайн-генератором RSS или подключить специальный модуль в CMS.

Советую воспользоваться сервисом Google FeedBurner. Он пропускает через себя все потоки RSS, исправляет в них мелкие ошибки и добавляет разные детали типа кнопки «купить». В нем также можно получать статистику по ленте, причем как на платной, так и на бесплатной основе.

Нужно всего лишь войти и авторизоваться под своим Google-аккаунтом, ввести адрес ресурса в соответствующем поле и нажать на кнопку Next.

Как пользоваться Google FeedBurner для создания RSS-ленты

Далее откроется страница с перечнем всех доступных RSS-лент. Добавляем нужную и копируем ссылку (ее, кстати, потом можно вставить в какой-нибудь новостной агрегатор). Затем активируем все опции сервиса и жмем по кнопке Next.

Другие хорошие генераторы RSS-ленты – Feed43, Feedity и Feedfry. В них тоже необходимо лишь указать ссылку на ваш ресурс и дать разрешение на создание ленты.

Подписка на RSS

Первый способ подписаться на RSS – нажать на специальный значок или ссылку для подписки на странице сайта. Раньше она появлялась в браузере рядом с адресной строкой.

Как выглядит значок RSS-ленты

Другой способ – подписаться на почтовую рассылку с RSS. Некоторые ресурсы предоставляют такую возможность, но этот вариант требует подтверждения подписки.

Третий способ – использовать специальные агрегаторы. Отличный вариант – это Inoreader с функцией кэширования информации. За счет этого смотреть сохраненные новости можно без подключения к интернету. Еще один вариант – бесплатное приложение Newsflow от Microsoft, в котором количество источников для подписки неограниченно.

Заключение

В мире, перегруженном информацией, RSS является, пожалуй, одним из лучших способов ее сжатия и структурирования. Ничего лишнего в такой ленте отображаться не будет –только то, что пользователь выбрал по интересам. 