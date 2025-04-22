Что такое сайты-сателлиты и для чего их создают?9 мин. чтения
Владельцы веб-ресурсов и интернет-пользователи часто встречают на просторах Всемирной паутины понятие сайты-сателлиты. Но мало кто знает, что представляют собой такие площадки, для чего они предназначаются, какие имеют особенности и отличия от традиционных интернет-ресурсов. Эта статья поможет ответить на перечисленные вопросы и разобраться в теме.
Что такое сайт-сателлит
Сателлиты (“satellite” переводится с английского как «спутник») – это вспомогательные тематические веб-ресурсы, которые помогают повысить посещаемость и обеспечивают оперативную монетизацию головных сайтов. Чтобы повысить эффективность «раскрутки» визитки, блога, корпоративного сайта, интернет-магазина или другой площадки, рекомендуется создавать сразу несколько сателлитов, из которых можно строить сети.
Распознать сайт-сателлит можно по следующим признакам:
- непонятный или нечитабельный контент, который сгенерирован из схожих между собой ключевых фраз или слов;
- незамысловатый дизайн, отсутствие элементов навигации;
- большое количество ссылок на другой веб-ресурс;
- расположение на бесплатной хостинг-платформе.
Есть определённые правила, по которым разрабатываются вспомогательные интернет-ресурсы.
Принципы создания сайтов-сателлитов:
- необходимо стараться наполнять страницы контентом с высокой уникальностью, чтобы ресурс смог попасть в поисковую выдачу;
- сайт должен быть направлен не только для поисковых роботов, но и на людей, поэтому на страницах желательно размещать легко читаемый и полезный для посетителей контент;
- следует тщательно поработать над внешним видом веб-ресурса, продумать хотя бы самую простенькую навигацию, которая будет интуитивно понятной для людей;
- если планируете запустить в интернет сразу несколько сателлитов, рекомендуется размещать ресурсы на различных площадках;
- для повышения шансов идентификации поисковыми роботами требуется зарегистрировать «спутник» в каталогах интернет-ресурсов;
- для эффективного повышения конверсии и посещаемости основного сайта следует грамотно и с особой ответственностью подойти к перелинковке между сателлитом и главным ресурсом.
Зачем создают сайты-сателлиты
Сегодня создание «спутников» – довольно распространённое явление. Это объясняется тем, что сателлиты для сайта выполняют сразу несколько важнейших функций, при этом выделяемая польза существенно превышает затраты на разработку и размещение в интернете.
Для чего же используются сайты-сателлиты?
Привлечение целевой аудитории
Основная задача, которую выполняют сайты-сателлиты – продвижение и повышение посещаемости основных веб-ресурсов. Важно, что бо́льшая часть посетителей, которые переходят на главный сайт – целевая аудитория (такие люди заинтересованы в покупке товаров или заказе услуг). При этом сателлиты служат неким инструментом для диверсификации рисков, повышая благосклонность поисковых «роботов».
Увеличение продаж
При повышении посещаемости целевой аудитории естественным образом повышаются и показатели конверсии основного сайта, а с ними и объёмы продаж предлагаемой продукции.
Но чтобы сайты-сателлиты были эффективными и приносили пользу, необходимо грамотно подбирать, разрабатывать и внедрять новые схемы продвижения и развития. При этом не стоит радоваться резким всплескам трафика, которые часто длятся пару дней, после чего могут упасть до нуля. Эффективность «спутников» заключается в обеспечении постоянного трафика.
Не стоит покупать уже готовые сателлиты за бесценок, поскольку они, как правило, малоэффективны. Лучше создавать собственные проекты, наполняя текстами высокой уникальности, грамотно продумывая структуру разделов и страниц.
Заполнение выдачи в поисковых системах
Если вы уже используете всевозможные инструменты для вывода интернет-магазина или другого веб-ресурса в лидеры поисковой выдачи, то разумно запустить несколько «спутников», которые будут попадать в ТОП выдачи поисковиков по конкретным тематическим запросам (главным, сопутствующим). Это крайне эффективно в том случае, если в выбранной сфере деятельности не сильно много конкурентов. Но если вы используете сайты-сателлиты для продвижения, необходимо соблюдать правила приватности при регистрации доменных имён.
Среди главных задач «спутников» также можно выделить продажу гостевых постов, раскрутку вторичных интернет-проектов, запуск партнёрских программ.
Какие бывают сателлиты
Существуют разнообразные способы классификации «спутников». Исходя из способа размещения, выделяют следующие сателлиты:
- Статические. Такие площадки основаны на несложных html-кодах. На страницах часто размещают устаревший контент. За такими веб-ресурсами редко следят и не обновляют наполнение: сайты создают и отправляют «в свободное плавание».
- Динамические. Тут речь идёт о сайтах, контент и дизайн которых постоянно обновляется. Как правило, они создаются с помощью CMS. «Спутники» имеют подключённую RSS-ленту, которая обновляется каждый день или раз в неделю.
- Дорвеи. Это узконаправленные сайты-сателлиты, главная цель которых – перенаправление посетителей на основной веб-ресурс.
В зависимости от назначения, спутниковые сайты подразделяются на такие виды:
- продающие: главной целью считается продажа товаров или услуг;
- помощники: эти сервисы призваны продвигать головной сайт;
- каталоги: платформы, на которых размещаются ссылки на сторонние ресурсы.
Ещё один критерий, по которому разделяют сателлиты – уникальность контента:
- с высокоуникальным контентом (80+%);
- со среднеуникальными текстами (50-80%);
- с низкоуникальным наполнением (до 50%) – как правило, такие веб-ресурсы наполняются автоматически.
Преимущества в продвижении сайтов-сателлитов
Рассматривая сайты-сателлиты, преимущества очевидны. Создание и использование «спутников» даёт такие выгоды:
- отличный способ вытеснения конкурентов из рейтинга поисковых выдач, благодаря которому можно занять высокую позицию;
- актуальность поддержания ссылочной массы;
- возможность запуска нескольких веб-ресурсов для поддержания одного проекта;
- минимальные затраты на размещение сателлитов и продвижение головных сайтов;
- покрытие расходов благодаря размещению сторонних рекламных блоков.
Главные недостатки сайтов-сателлитов
Имеют сайты-сателлиты и недостатки:
- необходимость вложений на старте проекта;
- минимальная эффективность для небольших проектов: сам по себе «спутник» не приносит больших доходов;
- продолжительная окупаемость;
- необходимость временных затрат на создание сателлитов.