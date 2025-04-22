Что такое сайты-сателлиты и для чего их создают?

Владельцы веб-ресурсов и интернет-пользователи часто встречают на просторах Всемирной паутины понятие сайты-сателлиты. Но мало кто знает, что представляют собой такие площадки, для чего они предназначаются, какие имеют особенности и отличия от традиционных интернет-ресурсов. Эта статья поможет ответить на перечисленные вопросы и разобраться в теме.

Что такое сайт-сателлит

Сателлиты (“satellite” переводится с английского как «спутник») – это вспомогательные тематические веб-ресурсы, которые помогают повысить посещаемость и обеспечивают оперативную монетизацию головных сайтов. Чтобы повысить эффективность «раскрутки» визитки, блога, корпоративного сайта, интернет-магазина или другой площадки, рекомендуется создавать сразу несколько сателлитов, из которых можно строить сети.

Распознать сайт-сателлит можно по следующим признакам:

непонятный или нечитабельный контент, который сгенерирован из схожих между собой ключевых фраз или слов;

незамысловатый дизайн, отсутствие элементов навигации;

большое количество ссылок на другой веб-ресурс;

расположение на бесплатной хостинг-платформе.



Есть определённые правила, по которым разрабатываются вспомогательные интернет-ресурсы.

Принципы создания сайтов-сателлитов:

необходимо стараться наполнять страницы контентом с высокой уникальностью, чтобы ресурс смог попасть в поисковую выдачу;

сайт должен быть направлен не только для поисковых роботов, но и на людей, поэтому на страницах желательно размещать легко читаемый и полезный для посетителей контент;

следует тщательно поработать над внешним видом веб-ресурса, продумать хотя бы самую простенькую навигацию, которая будет интуитивно понятной для людей;

если планируете запустить в интернет сразу несколько сателлитов, рекомендуется размещать ресурсы на различных площадках;

для повышения шансов идентификации поисковыми роботами требуется зарегистрировать «спутник» в каталогах интернет-ресурсов;

для эффективного повышения конверсии и посещаемости основного сайта следует грамотно и с особой ответственностью подойти к перелинковке между сателлитом и главным ресурсом.

Зачем создают сайты-сателлиты

Сегодня создание «спутников» – довольно распространённое явление. Это объясняется тем, что сателлиты для сайта выполняют сразу несколько важнейших функций, при этом выделяемая польза существенно превышает затраты на разработку и размещение в интернете.

Для чего же используются сайты-сателлиты?

Привлечение целевой аудитории

Основная задача, которую выполняют сайты-сателлиты – продвижение и повышение посещаемости основных веб-ресурсов. Важно, что бо́льшая часть посетителей, которые переходят на главный сайт – целевая аудитория (такие люди заинтересованы в покупке товаров или заказе услуг). При этом сателлиты служат неким инструментом для диверсификации рисков, повышая благосклонность поисковых «роботов».

Увеличение продаж

При повышении посещаемости целевой аудитории естественным образом повышаются и показатели конверсии основного сайта, а с ними и объёмы продаж предлагаемой продукции.

Но чтобы сайты-сателлиты были эффективными и приносили пользу, необходимо грамотно подбирать, разрабатывать и внедрять новые схемы продвижения и развития. При этом не стоит радоваться резким всплескам трафика, которые часто длятся пару дней, после чего могут упасть до нуля. Эффективность «спутников» заключается в обеспечении постоянного трафика.

Не стоит покупать уже готовые сателлиты за бесценок, поскольку они, как правило, малоэффективны. Лучше создавать собственные проекты, наполняя текстами высокой уникальности, грамотно продумывая структуру разделов и страниц.

Заполнение выдачи в поисковых системах

Если вы уже используете всевозможные инструменты для вывода интернет-магазина или другого веб-ресурса в лидеры поисковой выдачи, то разумно запустить несколько «спутников», которые будут попадать в ТОП выдачи поисковиков по конкретным тематическим запросам (главным, сопутствующим). Это крайне эффективно в том случае, если в выбранной сфере деятельности не сильно много конкурентов. Но если вы используете сайты-сателлиты для продвижения, необходимо соблюдать правила приватности при регистрации доменных имён.

Среди главных задач «спутников» также можно выделить продажу гостевых постов, раскрутку вторичных интернет-проектов, запуск партнёрских программ.

Какие бывают сателлиты

Существуют разнообразные способы классификации «спутников». Исходя из способа размещения, выделяют следующие сателлиты:

Статические. Такие площадки основаны на несложных html-кодах. На страницах часто размещают устаревший контент. За такими веб-ресурсами редко следят и не обновляют наполнение: сайты создают и отправляют «в свободное плавание».

Динамические. Тут речь идёт о сайтах, контент и дизайн которых постоянно обновляется. Как правило, они создаются с помощью CMS. «Спутники» имеют подключённую RSS-ленту, которая обновляется каждый день или раз в неделю.

Дорвеи. Это узконаправленные сайты-сателлиты, главная цель которых – перенаправление посетителей на основной веб-ресурс.

В зависимости от назначения, спутниковые сайты подразделяются на такие виды:

продающие: главной целью считается продажа товаров или услуг;

помощники: эти сервисы призваны продвигать головной сайт;

каталоги: платформы, на которых размещаются ссылки на сторонние ресурсы.

Ещё один критерий, по которому разделяют сателлиты – уникальность контента:

с высокоуникальным контентом (80+%);

со среднеуникальными текстами (50-80%);

с низкоуникальным наполнением (до 50%) – как правило, такие веб-ресурсы наполняются автоматически.

Преимущества в продвижении сайтов-сателлитов

Рассматривая сайты-сателлиты, преимущества очевидны. Создание и использование «спутников» даёт такие выгоды:

отличный способ вытеснения конкурентов из рейтинга поисковых выдач, благодаря которому можно занять высокую позицию;

актуальность поддержания ссылочной массы;

возможность запуска нескольких веб-ресурсов для поддержания одного проекта;

минимальные затраты на размещение сателлитов и продвижение головных сайтов;

покрытие расходов благодаря размещению сторонних рекламных блоков.

Главные недостатки сайтов-сателлитов

Имеют сайты-сателлиты и недостатки: