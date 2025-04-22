Многие компании используют ситуационный маркетинг – обыгрывают интересную новость, важное событие или какой-то другой инфоповод, привязывая его к своей деятельности. Сегодня разбираемся, что такое ситуативный маркетинг, как различные инфоповоды могут помочь в продвижении товаров или услуг и каких правил следует придерживаться при использовании этого маркетингового инструмента.

Для чего используется ситуативный маркетинг

Ситуативный маркетинг подходит любому бизнесу, который использует соцсети как способ заявить о себе и найти новую аудиторию. Потребители охотно подписываются на рассылку компании, которая в курсе важных событий и следит за происходящим.

Использование инфоповодов при создании контента позволяет:

бесплатно или недорого раскрутить бренд, повысить его узнаваемость;

сформировать лояльность клиентов к компании, увеличить заинтересованность потребителя в ее продукции;

наладить связь с целевой аудиторией, помогает выяснить ее потребности и способствует удержанию клиентов;

повысить продажи и показатели рентабельности бренда;

увеличить географический охват ЦА.

Ситуативный маркетинг бывает двух видов: спонтанный и спланированный. Первый основан на неожиданных инфоповодах. К ним относятся: природные катаклизмы, высказывания знаменитостей, появление нового мема. Такие незапланированные события могут возникать в связи с природными, социальными, политическими и экономическими факторами. Например, компания МТС отреагировала на введение карантина в 2020 году публикацией на своей странице ВКонтакте, в которой обыграла тему карантина и рыцарскую тему и показала, что проводить время дома можно с пользой и удовольствием: смотреть онлайн-концерты, читать книги, делать покупки и заниматься фитнесом.

В спланированном ситуативном маркетинге нет элемента неожиданности, зато у компании имеется возможность тщательно подготовиться и красиво обыграть грядущий инфоповод. К запланированным инфоповодам относятся государственные и церковные праздники, а также годовщины компаний. Помимо календарных это могут быть событийные инфоповоды: кино- и телепремьеры, конференции, презентация новых продуктов известного бренда, проведение спортивных чемпионатов, анонсы технологических новинок и компьютерных игр.

Примеры ситуативного маркетинга, который был спланирован заранее: компания Pepsi выпустила рекламу со своей версией королевского трона перед выходом последнего сезона «Игры Престолов».

А производитель пасты Garofalo решил обыграть в своей рекламе выход юбилейного 30 сезона культового мультсериала «Симпсоны».

Кроме того, в качестве инфоповода могут выступать внутренние мероприятия компании: значимые события бренда, рейтинги, подписание договоров, а также внешние, такие как различные акции, опросы, расширение производственной линейки товаров, открытие нового филиала и т.д.

В ситуационном маркетинге используются разные виды контента. Самый распространенный вид ситуативки в маркетинге – это пост в социальной сети. Данный тип контента не требует больших затрат, а привязка к инфоповоду при условии правильной подачи материала способна вызвать вирусный эффект и поднять охваты.

Инфоповоды можно обыгрывать в email-рассылках, баннерной рекламе, а также применять в офлайн-каналах коммуникации. К примеру, некоторые бренды изображают персонажей новых кинофильмов или сериалов на своих товарах.

Где искать инфоповоды

В ситуативном маркетинге можно использовать новости, которые не безразличны обществу. Следите за материалами новостных агентств в стране и мире, а чтобы сузить круг актуальных для вашего бренда новостей, можно воспользоваться специализированными СМИ.

Просматривайте социальные сети на предмет интересных постов и трендовых мемов. Используйте специальные сервисы, предназначенные для поиска актуального контента по вашим критериям в сообществах соцсетей, такие как Popsters или SsmBox. На таких площадках представлена статистика популярности тем, число просмотров и частота использования.

Поводом для вашего рекламного креатива могут стать события, произошедшие с конкурентами или компаниями из других ниш, однако не высмеивайте чужие проблемы, будьте корректны. К примеру, компания «Додо Пицца», когда в 2018 году работа сайта ВКонтакте была некоторое время нарушена, оперативно опубликовала такую запись:

Для создания контента можно взять любое событие, которое отмечают в той или иной точке мира. Это могут быть не только традиционные праздники, такие как Новый Год, 8 марта или День знаний. Главное, чтобы событие было интересно вашей целевой аудитории. Например, изготовитель тортов на заказ, публикует пост о розыгрыше в честь Международного дня торта.

Выход нового трека, клипа, фильма или сериала также может послужить инфоповодом для ситуативного маркетинга. Использование фраз или видеокадров из этих произведений поможет привлечь внимание широкой общественности к вашим товарам и услугам. К примеру, организаторы выставки «Ван Гог: Живые полотна 2.0» использовали в своем рекламном креативе популярные тренды: когда песня «Экспонат» группы «Ленинград» была на пике популярности, они объявили об акции. Девушек в туфлях марки Louboutin либо на шпильках 10 см и выше пропускали на выставку бесплатно, также мужчинам по имени Серега в случае предъявления документов давали скидку в размере 50% на билеты для них и их спутниц. После чего, по словам пресс-секретаря выставки, количество посетителей выросло в 1,5 раза.

Советы по работе с ситуативным маркетингом

Для грамотного внедрения ситуативного маркетинга выполняйте следующие рекомендации:

Реагируйте на событие как можно более оперативно, пока у пользователей еще свежи впечатления от инфоповода.

Тщательно выбирайте инфоповод, публикуйте реакцию на событие только если прослеживается связь между инфоповодом и товарами или услугами вашего бренда.

Указывайте отношение бренда к событию.

Старайтесь удивлять целевую аудиторию, придумывайте новые интересные фишки.

Следите за тем, чтобы контент был понятен вашей ЦА, делайте материалы легкими и запоминающимися.

Некоторые события повторяются из года в год, к ним стоит подготовиться заранее: создайте креативы загодя и публикуйте их в нужный момент.

Используйте различные площадки. Проще всего работать с ситуационным маркетингом в социальных сетях, но другие варианты тоже могут привести новых клиентов.

Напоследок поговорим о том, каких ошибок следует избегать при применении ситуативного маркетинга: