Подробный гайд как открыть ИП в 2025 году

Благодаря цифровизации и многочисленным онлайн-сервисам открыть ИП в 2025 году стало проще, чем 10-20 лет назад. Многие этапы регистрации проходятся за один или два дня, при этом вам не нужно выходить из дома, всё можно сделать онлайн в ноутбуке или смартфоне.

Рассказываем с чего начать, если вы хотите стать бизнесменом и получать доход с предпринимательства.

Готовимся к регистрации

Кто вообще может открыть ИП в России

Открыть ИП может каждый гражданин РФ, достигший совершеннолетия. А также граждане других стран или лица без гражданства, которые законно проживают в России (понадобится подтверждение, например, ВНЖ) или несовершеннолетние с 14 лет (для этого им нужно будет получить согласие родителей или опекунов).

Важно, чтобы у вас не было непогашенной судимости по экономическим статьям или судебного запрета на ведение предпринимательской деятельности.

Запрещенные виды деятельности

Есть некоторые направления, которыми нельзя заниматься в России, если вы индивидуальный предприниматель (только открывать ООО):

Производство и продажа алкоголя (кроме розничной продажи пива и сидра в ряде случаев).

Добыча и переработка полезных ископаемых, требующих лицензии.

Банки и страхование.

Оборот наркотических, психотропных и сильнодействующих веществ.

Подаем документы и делаем регистрацию

Выбираем, как подавать документы

Регистрироваться обязательно нужно по тому адресу, где вы прописаны. Если у вас нет прописки, то разрешается подавать документы по месту пребывания. Вы можете выбрать, как это сделать.

Офлайн:

В МФЦ. Но не во всех, поэтому заранее узнавайте, в каком центре вас могут принять.

В отделении ФНС, которое открывает ИП по адресу, где вы прописаны.

У нотариуса. Он заверяет бумаги и сам отправляет их в налоговую.

Почтой. Это должно быть письмо с объявленной ценностью и описью вложения.

Онлайн:

В сервисе «Государственная онлайн-регистрация бизнеса».

Через приложение «Личный кабинет предпринимателя».

На Госуслугах.

Чтобы подать документы удаленно, можно использовать электронную подпись из приложения «Госключ». Это бесплатно, но понадобится подтвержденная учетная запись Госуслуг или идентификация через биометрию. Можно прийти и подтвердить свою личность в любом МФЦ, если у вас нет ни того, ни другого.

Выбираем коды ОКВЭД

ОКВЭД — это большой реестр. В нем каждой услуге, которую вы можете предоставлять, назначен какой-то цифровой код.

Пример для розничной торговли. Consultant.ru

Максимальная длина кода — 6 цифр, но при регистрации нужно будет указывать только первые 4.

Выбор кодов влияет на несколько вещей: тариф страховых взносов, возможность получить нужные лицензии и справки, а также на право использовать упрощенку или самозанятость.

Учтите, что коды должны отражать реальность вашего бизнеса, иначе можно столкнуться с повышенными взносами, недоверием банков и партнеров или даже блокировкой операций.

Вот что еще важно знать. Последняя на данный момент редакция кодов называется ОК 029-2014 (КДЕС ред. 2), или просто ОКВЭД-2. Ее можно найти, например, на сайте «КонсультантПлюс». Если вписать коды из старой версии (они отличаются), то налоговая отклонит регистрацию ИП. Или пропустит, но потом у вас могут быть проблемы.

И как же тогда выбрать подходящие коды ОКВЭД

Обычно коды стараются указать с запасом. Потому что у бизнеса может быть несколько направлений, никаких ограничений на количество кодов нет, а чем вы будете заниматься в рамках своего ИП не знает никто. Впрочем, коды в любой момент можно будет добавлять и удалять.

Чтобы понять, какие коды вам нужны, сперва определите, чем будет заниматься ваш бизнес и что будет приносить вам доход. Затем откройте кодификатор ОКВЭД и двигайтесь по структуре: от буквенных разделов и классов к более узким категориям, указывая всё, что будет иметь к вам отношение.

Чаще всего одного кода недостаточно для точного описания деятельности индивидуального предпринимателя, поэтому не старайтесь уложиться в один код. Лучше больше, чем меньше. И обязательно подумайте обо всех услугах, которые вы будете оказывать: оптовая и розничная торговля, маникюр и медицинский массаж относятся к разным кодам (и даже группам).

В интернете есть много готовых примеров наборов кодов для конкретных бизнесов или специальных конструкторов, которые помогут выбрать нужные коды. Можно даже найти специалистов, которые возьмут это на себя — такая услуга достаточно популярна. Как вам удобнее.

Правильно заполняем заявление

После того как мы выбрали коды, переходим к подаче заявления.

Оно заполняется по форме Р21001 — именно эту бумагу вы и понесете в налоговую, МФЦ или передадите через нотариуса. Заполнять форму можно от руки (черной ручкой и печатными буквами) или на компьютере, главное не делать никаких исправлений и помарок.

Пример бланка формы на сайте ФНС

Все данные вносятся строго по паспортным сведениям: ФИО, адрес регистрации, дата и место рождения.

Подпись нужно ставить исключительно в присутствии инспектора налоговой или нотариуса, если отправляете документы через него. Обязательно проверьте, чтобы все страницы были заполнены и пронумерованы (в бланке с сайта ФНС они пронумерованы изначально).

Если в форме что-то заполнено не так, не заполнено или есть помарки, можно с легкостью получить отказ в регистрации из-за формальных ошибок. Поэтому будьте внимательны. Если это не самая сильная ваша сторона, в интернете можно найти специальные конструкторы, которые помогут с этим. Просто введите необходимые данные и получите уже заполненную форму.

Теперь нужно оплатить пошлину.

Оплачиваем пошлину

Пошлина за регистрацию ИП в 2025 году — 800 рублей. Ее можно оплатить несколькими разными способами:

В любом банке по распечатанной квитанции с реквизитами вашей налоговой.

Онлайн через Госуслуги. Нужно выбрать услугу «Регистрация ИП».

В интернет-банке. У большинства банков есть готовые формы для оплаты госпошлин.

На Почте России.

Обязательно сохраните квитанцию об оплате — ее нужно будет показать с остальными документами.

Если подать документы на открытие ИП онлайн — через сайт ФНС или Госуслуги, платить не нужно.

Подаем документы

После оплаты госпошлины можно переходить к подаче документов.

Обычно налоговая рассматривает заявление три рабочих дня. При онлайн-подаче обещают дать ответ уже через день, но лучше заложить чуть побольше времени и не переживать, если вдруг ответ задержится. В случае отказа вам тоже сообщат.

После регистрации

Получаем документы

Допустим, что вы всё сделали правильно, ваше заявление рассмотрели и одобрили. В этом случае вы получите несколько документов:

Лист записи ЕГРИП. Это основной документ, который подтверждает создание ИП и ОГРНИП.

ИНН (если раньше его не было).

Уведомление о постановке на учет в налоговом органе.

Выписку с вашими кодами ОКВЭД.

Все документы вы сможете скачать в личном кабинете ФНС или на Госуслугах. Или заказать распечатанные, если у вас есть такая необходимость.

Когда вы получите письмо с документами, сразу зайдите в личный кабинет ИП на nalog.ru, проверьте правильность данных, подключите уведомления и при необходимости оформите электронную подпись для онлайн‑документооборота.

Важно: некоторым компаниям перед стартом требуется уведомление Роспотребнадзора о начале работ. Обычно это розница, общепит, бытовые услуги и др. Лучше заранее проверить выбранную сферу на такие нюансы, чтобы не попасть на штрафы.

Выбираем, как будем платить налоги

Платить налоги, если вы ИП, можно разными способами. Они называются налоговыми системами, и по умолчанию у всех ОСН (общая система налогообложения). Но в зависимости от ваших целей и возможностей ее можно поменять.



От выбора системы зависит сколько вы будете платить, какую отчетность будете подавать и какой документооборот вести. Вот что можно будет выбрать:

УСН (упрощенка). Подходит фрилансерам и большинству предпринимателей. ПСН (патент). Это фиксированная ставка, которая удобна для локальных услуг и розницы с небольшим штатом. ОСН (общая). НДС, НДФЛ/Налог ИП. Чуть сложнее в учете, чем упрощенка, но если вы планируете работать с крупными контрагентами по НДС, без нее не обойтись. ЕСХН (агро). Подойдет для сельхозпроизводителей при соблюдении долей профильной выручки. НПД (самозанятость). ИП без сотрудников может оформить самозанятость и платить налог по сниженной ставке, но она несовместима с некоторыми сферами и форматами расчетов.

Поменять систему можно в первые 30 дней после регистрации. Если не успеете, то сможете сделать это через год.



Мы советуем вам заранее продумать вероятную налоговую нагрузку на год вперед, определить регионы работы, просчитать структуру доходов и расходов, а также необходимость НДС. Это поможет вам выбрать самый подходящий налоговый режим и избежать «переезда».

Открываем расчетный счет

Формально ИП может работать и так, принимая оплату наличными. Но для безналичных расчетов с компаниями, эквайринга и учета — это необходимость.



К счастью, расчетный счет можно открыть практически везде, часто полностью онлайн. Обычно открывают за 1 день.

На что смотреть, когда выбираете:

Тарифы (платежки, обслуживание, эквайринг, валютные операции).

Удобство интернет‑банка и мобильного приложения.

Возможность интеграции: ККТ/ОФД, CRM, бухгалтерия, маркетплейсы.

Поддержка требований 115‑ФЗ: прозрачные операции, описание деятельности, договоры — снизят риски блокировок.

Какие документы понадобится принести в банк:

Паспорт, ОГРНИП, ИНН, лист записи ЕГРИП.

Сведения по ОКВЭД, контакты, адреса сайтов или витрин, при необходимости — договор аренды или юридический адрес.

КЭП (если потребуется дистанционное подписание договоров).

Регистрируем кассу

Чтобы принимать платежи и получать доход, вам в большинстве случаев понадобится ККТ, то есть контрольно-кассовая техника. Это следующий этап.

В 2025 году онлайн-касса нужна практически всем ИП. Есть исключения, но вы вряд ли в них попадаете, а если попадаете, то, скорее всего, знаете об этом. Без ККТ (и платежных документов) можно, например, продавать безалкогольные напитки или молоко в розлив, принимать бутылки и макулатуру, ремонтировать обувь или делать ключи. В отдаленных районах без интернета ККТ тоже обязательна, она может работать без подключения к интернету.

А если вы планируете продавать маркируемые товары, то вам потребуется аппарат, который поддерживает их учет.

Как зарегистрировать:

Выберите модель онлайн‑кассы и подберите подходящий вам фискальный накопитель (ФН). Подпишите договор с оператором фискальных данных. Получите регистрационный номер на кассу в личном кабинете ФНС. Настройте кассу и чеки (реквизиты, e‑mail/sms, номенклатуру), свяжите кассу с эквайрингом/интернет‑витриной. Обязательно протестируйте выдачу электронных чеков.

Оформляем лицензии

Часть видов деятельности требует лицензии, допусков или аккредитаций. Получают их еще до старта работ. Лицензия понадобится, если вы планируете получать доход в следующих сферах:

Медицинские или фармацевтические услуги, образование.

Перевозка пассажиров, охрана.

Производство или оборот алкоголя, деятельность по криптографии.

Отдельные виды работ в строительстве (через СРО), опасные объекты.

Финансовые услуги кроме банковских и страховых, которые недоступны для ИП.

Перед тем как начинать работать, обязательно проверьте, нужна ли лицензия, уведомление Роспотребнадзора, СРО, разрешения или санитарные заключения для вашей сферы. За отсутствие этих документов можно получить крупный штраф или приостановление работ.

Регистрируемся в фондах

Следующий этап — это регистрация в СФР (Социальном фонде России).

ИП без сотрудников ставится на учет автоматически (фиксированные взносы уплачиваются самим ИП).

Если вы планируете нанимать сотрудников, то с появлением первого работника вы становитесь работодателем в ФНС и СФР. Обычно это происходит автоматически. Проверить статусы можно будет в личном кабинете налоговой и социального фонда, там же вам подключается электронная отчетность.

Работодателю также необходимо будет подготовить документы: трудовые договоры или договоры ГПХ, локальные акты, уведомления, прием‑перевод‑увольнение в электронном кадровом контуре (если используете ЭДО).

Не забудьте также настроить сдачу отчетности, оплату страховых взносов и оформление больничных через СФР.

Что еще доступно ИП в 2025 году

Для ИП в 2025 году есть несколько дополнительных возможностей, которые ощутимо упростят работу, снизят нагрузку и помогут быстрее развивать бизнес. Рекомендуем обратить на них внимание.

Автоматизация учета

Вместо того чтобы вести учет вручную, подключите сервисы для автоматизации, например, «Мое дело», «Контур.Эльба» или аналоги. Они помогут в удобном электронном виде считать налоги, готовить отчетность и вовремя подавать ее в ФНС. Это сэкономит ваше время, снизит риск ошибок и поможет не пропустить важные даты.

Пример личного кабинета сервиса «Мое дело»

Налоговые каникулы

В некоторых регионах для новых ИП действуют налоговые каникулы. Они позволят получить ставку 0% на УСН или ПСН в первые два года работы, то есть попросту не платить налоги. Обычно это касается сферы производства, науки и бытовых услуг.



Уточните условия в своем регионе: возможно, вы сможете начать бизнес без налоговой нагрузки, пока доход не вырастет.

Какие могут быть риски и что с этим делать

Почему могут вернуть документы

Это может произойти, если паспорт недействителен, нет квитанции об оплате пошлины, вы ошиблись в заявлении, указали устаревшие коды или документы поданы не в то отделение.



Точно откажут при недействительном паспорте или отсутствии квитанции об оплате госпошлины.

Поэтому перед подачей обязательно проверяйте все данные, используйте актуальные бланки с сайта ФНС и прикладывайте полный пакет документов.

За что могут оштрафовать или заблокировать счета

Чаще всего ИФНС штрафует, если не вовремя подавать отчетность, не платить налоги, работать без кассы (если она обязательна) и использовать неправильные коды ОКВЭД. Размер штрафа может доходить до сотен тысяч рублей и в некоторых случаях может привести к блокировке счета.

Чтобы избежать этого, автоматизируйте учет, следите за сроками и проверяйте соответствие документов требованиям закона.

Как закрыть ИП

Часто предприниматели закрывают ИП добровольно, например, при смене формата бизнеса или переезде. Бывают и вынужденные случаи: долги, налоговые нарушения, судебные решения.



Чтобы закрыть ИП, придется написать заявление, оплатить госпошлины и сдать отчетность за период работы. Чтобы закрытие прошло без проблем, важно заранее урегулировать долги, сдать все отчеты и уведомить контрагентов.

Частые вопросы при открытии ИП (FAQ)

Можно ли будет изменить ОКВЭД или добавить новые коды в будущем?

Конечно. Вы можете добавлять новые коды и удалять старые в любой момент, нет никаких ограничений. Все это делается быстро и онлайн.

Нужен ли расчетный счет, если я работаю один?

Нет, это совсем не обязательно, если вам будут платить только наличными или на личную банковскую карту. Но для работы с юрлицами, маркетплейсами и участия в тендерах он вам всё же понадобится.

Как совмещать УСН и патент?

Вы без проблем можете вести разные виды деятельности на разных системах налогообложения. Главное при этом — вести раздельный учет доходов, расходов и подавать отчетность для каждой из них.

Какие налоги платить при работе с маркетплейсами?

Продавцы на маркетплейсах могут выбрать общую (ОСН), упрощенную (УСН) системы или налог на профессиональный доход (НПД), то есть самозанятость.



Обратите внимание, что с самозанятостью вы можете размещать на маркетплейсах только вещи собственного изготовления. Купить платье у поставщика и перепродать его на Ozon самозанятый не может.

Можно ли переименовать ИП?

Нет. ИП всегда регистрируется на ваше имя. Но вы можете придумать и зарегистрировать коммерческое название для бренда и в случае необходимости поменять его. ИП при этом останется тем же самым.

Как часто подавать отчетность?

Это зависит от дохода и выбранной системы налогообложения. Например, у ИП на упрощенке отчетность будет состоять из двух документов: декларации по УСН (раз в год) и декларации по НДС (раз в квартал).



ИП с доходом меньше 60 млн рублей не платят НДС. Есть несколько исключений, заплатить НДС (и подать документы) придется, если налоговый агент по НДС, выставляете счета-фактуры с выделенным НДС или импортируете товары.



Работодатели также каждый месяц и квартал должны сдавать отчеты в налоговую и Социальный фонд России (СФР) за своих сотрудников.