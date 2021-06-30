Как выбрать нишу для интернет-магазина в 2025 году

Интернет-магазин начинается с ниши. Удачный выбор помогает быстрее находить клиентов и планировать развитие, неудачный — приводит к лишним тратам и разочарованию. В этой статье мы посмотрим на популярные направления для интернет-магазинов и расскажем, как их выбрать.

Какие ниши вообще бывают

Ниши отличаются не только товарами, но и логикой спроса. Одни дают быстрые всплески, другие приносят стабильный доход. Есть широкие сегменты с высокой конкуренцией и узкие, где проще выделиться. Разберем основные варианты, чтобы понимать, с чего стартовать.

Трендовые и «вечнозеленые» товары

Трендовые товары — быстро набирают популярность благодаря моде или вирусным роликам. Например, спиннеры, поп-иты или игрушки Лабубу. Они могут дать быстрые и большие продажи, но интерес аудитории к ним часто резко падает и придется переключаться на что-то еще. Заработать на трендовых вещах можно, главное — уметь отслеживать растущие тренды, быстро закупать нужную продукцию и переключаться.

Товарные позиции спиннеров на одном из маркетплейсов

А вот «вечнозеленые» наоборот востребованы постоянно. Это могут быть базовые футболки, кухонные ножи, детские коляски. Они приносят стабильный доход и позволяют планировать ассортимент.

Оптимально строить ассортимент на «вечнозеленой» продукции, а трендовые позиции брать как дополнение. Например, магазин игрушек, в котором есть спиннеры и Лабубу.

Сезонные и круглогодичные товары

Сезонные товары продаются в определенное время года. Например, новогодние украшения, рюкзаки или купальники. В пиковые месяцы сезона доход может быть очень высоким, но потребуется запас на складе и предварительная подготовка.

Круглогодичные продаются всегда: это могут быть ножи, кастрюли, тетради, зарядные устройства. Они дают стабильный поток заказов и меньше зависит от времени года. При этом даже в круглогодичных товарах могут быть сезонные всплески. Например, тетради покупают всегда, но к началу учебного года покупать их будут чаще. А если вы планируете продавать цветы, то 14 февраля и 8 марта — точно одни из самых важных дней для вас.

Широкие и узкие ниши

Широкие ниши — это то, что покупают все. Например, бытовая техника, одежда, посуда. В них легко найти покупателей, но вас точно будет ждать сильная конкуренция и продвижение потребует большего бюджета.



Узкие — наоборот закрывают конкретные запросы. Снаряжение для дайвинга, одежда для беременных, кормушки для хорьков. В таких сегментах проще выделиться, но объем рынка ограничен.



Даже специализированную нишу можно расширять. Например в магазинах настолок продаются краски для моделистов

Выбирая узкоспециализированную категорию товаров, обратите внимание на ее востребованность. Вполне может оказаться, что в вашем регионе магазины комиксов не пользуются популярностью, поэтому одного игрока уже достаточно.

Как выбирать подходящую нишу

Чтобы интернет-магазин развивался и приносил прибыль, недостаточно просто выбрать «модный» товар. Разберем критерии, которые помогут оценить трезво и снизить риски еще до запуска.

Личный интерес

Сфера, в которой вы разбираетесь и которая вам интересна, даст вам серьезную долгосрочную мотивацию. Если вы любите и понимаете продукт, вам будет проще вести коммуникацию с клиентами, создавать контент и отвечать на вопросы. Закупать продукцию и общаться с поставщиками тоже будет проще, ведь вы знаете что нужно покупателю и какого качества оно должно быть.



Экспертиза повышает доверие покупателей — они чувствуют, когда продавец знает тему изнутри. Поэтому, например, заядлому велосипедисту проще развивать магазин снаряжения для велоспорта, чем случайно выбранную категорию. Так что обязательно проанализируйте свои хобби и интересы, возможно, там есть подходящая идея.

Анализ рыночного спроса

Прежде чем выбрать, проверьте, насколько продукт востребован у аудитории. Для этого можно использовать статистику поисковых запросов, данные маркетплейсов, соцсетей и отчетов аналитических агентств. Посетите сайты, сообщества людей, которые могут стать вашими потенциальными покупателями, например, группы велосипедистов в вашем районе.



Оцените, есть ли стабильный спрос или он зависит от моды или сезона. Ведь сильный, устойчивый спрос — залог того, что вы не останетесь без клиентов. Но не стоит думать, что невысокий означает невостребованность, возможно, вам повезло и вы нашли новую нишу, в которой у вас не будет соперников. Спрашивайте людей, узнавайте, какие их потребности вы можете закрыть.

Наличие конкурентов

Один из лучших способов узнать востребованность ниши — это посмотреть на бизнесы, которые уже в ней работают. Поэтому не ленитесь и изучите, сколько потенциальных соперников у вас может быть и как они привлекают покупателей.



Если в категории, которую вы собрались выбрать для себя, уже много игроков, то вам придется подумать, как выделяться среди них. Способов много: цена, сервис, уникальный ассортимент, упаковка или брендинг.



Если конкурентов мало, проверьте, почему. Это может быть связано с низким спросом или высоким входным барьером.

Доступность поставщиков

В стабильной работе интернет-магазина надежные поставщики очень важны. Поэтому при выборе обязательно проверьте, насколько просто найти производителей или дистрибьюторов в этой сфере, какие у них условия и как быстро они доставляют продукцию.

Не забудьте оценить риски: возможные перебои в поставках, рост цен или зависимость от одной страны или компании. Все это тоже может повлиять на ваш бизнес в будущем, лучше заранее предусмотреть все факторы.

Рентабельность и маржинальность

Для выбранных вариантов обязательно нужно рассчитать рентабельность и маржинальность. Посчитайте, сколько прибыли останется после всех ваших расходов: закупки, логистики, маркетинга, налогов и других.

Слишком низкая маржа может сделать бизнес убыточным даже при большом обороте. А вот с высокой маржой у вас будет запас прочности и возможность инвестировать в дальнейшее развитие.

Инструменты для анализа

Теперь давайте поговорим про то, как анализировать потенциальную нишу, чтобы оценить ее перспективность. Онлайн-сервисы и тестовые закупки помогают собрать факты, а не полагаться на интуицию.

Оцениваем спрос с Яндекс.Вордстат

Вордстат — это бесплатный сервис от Яндекса, который показывает, сколько раз в месяц пользователи ищут определенные слова и фразы. Например, если вы хотите продавать «спортивные бутылки», введите это словосочетание и посмотрите число показов за месяц. Так вы поймете масштаб интереса.

На что стоит обратить внимание при анализе через Вордстат:

Динамика за год. Обратите внимание, бывают ли сезонные спады или пики. Например, «купальники» обычно активнее всего ищут весной и в начале лета, а «термобелье» — осенью и зимой. Похожие запросы. Иногда они подсказывают смежные товары («бутылка для фитнеса», «бутылка с фильтром»). Региональный спрос. Эта возможность полезна, если вы планируете продажи только в конкретных городах или областях.

Выявляем тренды через Google Trends

Google Trends — это сервис от Google, который помогает увидеть изменение популярности запросов по месяцам и годам, а также сравнить несколько товаров между собой. Например, можно сравнить «электросамокат» и «гироскутер» и заметить, что интерес к гироскутерам снижается, а к электросамокатам стабильно высок.

Как и зачем применять Google Trends:

Проверить сезонность. Например, «мангал» — май–август, «коньки» — ноябрь–февраль.

Оценить популярность трендовых товаров. Если кривая резко идет вверх за последние месяцы — интерес растет, и можно успеть войти.

Изучить географию популярности. Полезно, если вы хотите выйти на международный рынок.



Если посмотреть динамику запроса «канцтовары» за последние 5 лет, то можно увидеть, что пики приходятся на конец августа и начало сентября. Это говорит о сезонности.

Анализируем конкурентов в SimiliarWeb

SimilarWeb показывает данные о посещаемости и источниках трафика сайтов. Этим можно пользоваться для того, чтобы анализировать конкурентов.



Что можно узнать:

Количество посетителей в месяц.

Из каких стран и регионов приходят клиенты.

Какие каналы дают основной трафик (поиск, соцсети, реклама).

Какие сайты и страницы чаще всего посещают пользователи после ухода.

Уже из этого можно делать выводы о потенциальной нише и о том, как в ней работать. Например, если 70% трафика идет из социальных сетей, это сингал, что тут хорошо работает SMM, а не только SEO.

Делаем пробную тестовую закупку

Прежде чем заказывать крупную партию, купите небольшое количество продукции — хотя бы 10–20 единиц. Например, если вы планируете продавать «ароматические свечи», закажите в трех разных местах и протестируйте.

На что смотреть:

Качество (запах, упаковка, внешний вид).

Сроки и стоимость доставки.

Реакцию клиентов — как быстро покупают, есть ли возвраты.

Такой тест поможет понять, стоит ли расширять ассортимент, менять поставщика или лучше вообще отказаться от идеи и поискать другой продукт.

Какие ниши популярны в 2025 году

Экотовары

Запрос на экологичную продукцию растет из года в год. Покупатели все чаще выбирают продукты с минимальной упаковкой, сделанные из переработанных материалов или с возможностью повторного использования. Это могут быть многоразовые сумки-шопперы, термокружки, бамбуковые щетки, биоразлагаемая посуда, переработанная одежда. В 2025 году тренд на осознанное потребление только усиливается: покупатели ищут не просто вещь, а подтверждение своей экологичной позиции.

Умные устройства для дома





Смарт-колонки, датчики безопасности, управляемые со смартфона розетки и лампы — все это уже не экзотика, а часть повседневности. В 2025 году интерес к устройствам умного дома растет благодаря развитию экосистем от крупных игроков и падению цен на электронику. Перспективные категории здесь — это датчики протечки, системы «умное отопление», устройства для экономии электроэнергии, лампочки.

Нишевая косметика и уход



Крупные бренды уступают место небольшим локальным компаниям и нишевым продуктам. Люди все чаще ищут уход под конкретные запросы: без сульфатов, без микропластика, веганский, без тестирования на животных. В 2025 году растет еще и спрос на натуральные дезодоранты, твердые шампуни, косметику с минимальным составом и продукты для чувствительной кожи. Здесь важно не только качество, но и история бренда: покупатели обращают внимание на честность и ценности.

Товары для хобби

Хобби становятся все разнообразнее, и у каждой группы формируется собственный рынок. В 2025 году активно растут настольные игры, вязание, коллекционные фигурки, оборудование для домашних студий (как музыкальных, так художественных). Люди готовы тратить на увлечения больше, чем раньше, потому что рассматривают их как часть саморазвития и отдыха. Магазины, которые закрывают точечные потребности увлеченных сообществ, часто становятся лидерами в своих сегментах.

Решения для малого бизнеса

Предприниматели ищут простые и доступные инструменты для автоматизации и оптимизации работы. Это может быть оборудование (кассы, POS-системы), расходные материалы (упаковка, этикетки, термопринтеры), а также цифровые продукты: сервисы для управления торговлей, онлайн-бухгалтерия, шаблоны для маркетинга. В 2025 году рост числа малых бизнесов в онлайн-сфере делает эту нишу особенно перспективной: запрос идет как от начинающих предпринимателей, так и от тех, кто масштабируется.

Чтобы понять, какие направления развиваются быстрее всего, собрали прогнозы роста в одной таблице.

Как искать поставщиков

Даже самая удачная ниша не выстрелит без надежных партнеров. Варианты разные: оптовые площадки, выставки, прямые контракты и дропшиппинг. Задача — выбрать модель, которая подходит именно вам.

В онлайн-агрегаторах и на оптовых площадках

Онлайн-агрегаторы позволяют быстро найти десятки поставщиков в одной категории, сравнить цены, условия и отзывы. Примеры: Alibaba, 1688.com, «ОптЛист». Для российских продавцов популярны «СберМегаМаркет» и «Яндекс.Маркет» в разделе B2B. Такие площадки экономят время на поиске и дают широкий выбор, но важно тщательно проверять контрагентов и читать условия доставки и возврата.

На конференциях и отраслевых выставках

Офлайн-мероприятия остаются одним из самых надежных способов наладить контакт. Выставки дают возможность лично познакомиться с производителями, протестировать продукцию и договориться о цене. В России это, например, «Продэкспо» (еда и напитки), «Intercharm» (косметика), «Мир детства» (продукция для детей). Для выхода на международный рынок подходят выставки вроде Canton Fair в Китае или Ambiente во Франкфурте.

Фото с выставки «Продэкспо-2025». Источник: Пресс-служба выставки

Работать напрямую с производителями

Работа напрямую с заводом или мастерской позволяет получить лучшие цены и гибкие условия. Особенно это актуально, если вы планируете выпуск продукции под собственной маркой (private label). Минусы — более высокие минимальные партии и необходимость вести переговоры напрямую. Важный шаг — запросить образцы и сертификаты качества, а также проверить юридическую чистоту компании.

Воспользоваться дропшиппинг-платформами

Дропшиппинг — модель, при которой поставщик сам хранит и отправляет товар клиенту, а вы занимаетесь только продажами. Это снижает стартовые затраты и позволяет протестировать без больших вложений. Крупные платформы: Shopify + Oberlo, CJdropshipping, Modalyst. На маркетплейсах в России дропшиппинг работает через Wildberries, Ozon, «Яндекс.Маркет» в формате FBS (продавец хранит продукцию у себя, но логистику ведет площадка).

Минусы такого способа: меньше контроля над качеством и скоростью доставки, что может влиять на репутацию.

Какие ошибки часто допускают при выборе

Многие начинающие предприниматели недооценивают конкуренцию, забывают про сезонность, не считают логистику или упускают юридические нюансы. Знание этих ошибок поможет избежать лишних трат и разочарований.

Недооценка конкуренции

Одна из частых ошибок — заходить в нишу, не оценив количество игроков и их силу. Например, начинать продавать смартфоны или кроссовки, где доминируют маркетплейсы и сетевые ритейлеры. В итоге затраты на рекламу и продвижение оказываются выше возможной прибыли.

? Как избежать: составьте список конкурентов, сравните их цены и ассортимент, найдите слабые места — например, отсутствие уникального сервиса или узкая линейка товаров.

Игнорирование сезонности

Многие предприниматели смотрят на пиковый момент и не учитывают спад. Например, продавая только елочные игрушки или пляжные аксессуары, можно остаться без заказов девять месяцев в году. Сезонность — не повод отказываться, но ее нужно учитывать: заранее закупать продукцию, расширять ассортимент или комбинировать с другими категориями, которые продаются круглый год.

? Как избежать: используйте Google Trends или Яндекс.Вордстат для анализа трендов у вашей аудитории, а также планируйте вторую линейку на «низкий» сезон.

Сложности с логистикой

Даже при высоком спросе можно «споткнуться» об доставку. Хрупкие вещи требуют особой упаковки, крупногабаритные — складов и транспорта, а импортные — прохождения таможни. Новички часто не закладывают эти расходы в цену и теряют маржу.



? Как избежать: заранее просчитайте стоимость хранения и доставки, уточните у логистических компаний тарифы и проверьте, есть ли специальные условия для e-commerce.

Юридические ограничения

Некоторые категории регулируются законом жестче других: лекарства, алкоголь, табак, детские кресла, электроника с сертификацией. Если не учесть требования, можно столкнуться с блокировками, штрафами и конфискацией.



? Как избежать: проверьте правовое регулирование, изучите требования к сертификации и лицензированию, проконсультируйтесь с юристом или используйте информацию на сайте ФНС и Роспотребнадзора.

Вы выбрали — что делать дальше?

После выбора нужно перейти к практическим задачам: сформулировать УТП, собрать ассортимент и спланировать запуск. Это основа для уверенного выхода на рынок.

Сформировать УТП

УТП (уникальное торговое предложение) отвечает на вопрос покупателя: «Почему я должен купить здесь?». Это может быть особый сервис (доставка в день заказа, бесплатная установка), акцент на экологичность или работа только с локальными брендами. Хорошее УТП должно быть коротким, конкретным и понятным для клиента.

Разработать ассортиментную матрицу

Ассортиментная матрица помогает структурировать предложение и определить, какие товары будут основными, а какие — дополнительными. В нее стоит включить «якорные» позиции (то, за чем идут чаще всего), позиции с высокой маржой и сопутствующие продукты для увеличения среднего чека. Например, если вы продаете кофе, в матрице будут зерновой кофе (основа), аксессуары вроде кофемолок и турок (дополнение) и расходники — фильтры, стаканы (сопутствующее).

Спланировать выход на рынок

Перед стартом составьте четкий план: где будете продавать (свой сайт, маркетплейсы, соцсети), через какие каналы привлекать покупателей (SEO, реклама, блоги, офлайн-точки) и как оценивать первые результаты. На этом этапе важно заложить бюджет на хостинг, маркетинговые активности и тестовые кампании, определить сроки запуска и подготовить стратегию на первые 3–6 месяцев. Такой план позволит избежать хаотичных действий и быстрее понять, что работает в выбранной сфере.

Подводим итоги

После того как вы выбрали нишу, сформировали УТП, собрали ассортимент и подготовили план запуска, остается главное — трезво оценивать рынок и свои возможности.

Чем внимательнее вы подойдете к подготовке, тем проще будет запуск и развитие. Смотрите на рынок, учитывайте свои интересы и трезво оценивайте риски — тогда ваше дело сможет расти и приносить стабильную прибыль.

Фотографии в статье: Unsplash.com