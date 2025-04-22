Как правильно выполнить SEO-анализ текста

Когда пользователь открывает любую поисковую систему и вводит интересующий его вопрос, перед ним отображается выдача ссылок. Топ этой выдачи – это то место, куда стремятся все SEO-специалисты, чтобы получать как можно больше трафика на сайт.

Чтобы вывести сайт на верхние позиции, стоит учитывать множество факторов. Один из них – качество текста, которое оценивается с помощью SEO-анализа. Что это такое и как со всем этим работать – расскажу в сегодняшней статье.

Что такое SEO-анализ текста и в чем его смысл

SEO-анализ текста – это особый метод аудита, который проверяет, были ли соблюдены в тексте требования поисковых систем. Он показывает, насколько контент хорош с точки зрения Яндекса и Google.

О самих требованиях ничего толком не известно – поисковые системы их бережно скрывают. Однако известно то, что для вывода страницы в топ выдачи необходимо следить и за поведенческими факторами. То есть за тем, как люди ведут себя на ресурсе – если они находятся на нем долго и детально изучают каждую страницу, то это хорошо, если они уходят через 15 секунд – то плохо.

В целом SEO-анализ текста позволяет решить две задачи:

Привлекать поисковый трафик. Оптимизация текста позволяет улучшить ранжирование в Яндексе и Google – то есть улучшить поисковую выдачу, выдвинуть страницу на верхние строчки релевантных запросов. Это позволит улучшить популярность ресурса: если пользователи будут часто его посещать (и контент будет их полностью удовлетворять), тогда и другие страницы будут выходить в топ выдачи из-за высокого спроса. Кроме того, SEO-анализ позволяет уберечь страницы сайта от попадания под всяческие фильтры типа «Баден-Бадена» – алгоритма и текстового фильтра поисковой системы Яндекс, направленного на борьбу с переоптимизированными страницами с бесполезным для пользователя контентом. Помогать пользователю. Как я уже говорил, поведение пользователей играет важную роль в SEO. Чтобы люди дольше оставались на сайте и активнее с ним взаимодействовали, нужно качественно отвечать на их поисковые запросы. А лишние слова, общие фразы, повторы и тому подобное затрудняют передачу информации.

А вот чтобы страница имела хорошие поведенческие факторы, текст должен быть оптимизированным – в нем должны присутствовать поисковые запросы, которые люди указывают в Google и Яндекс. Также он должен быть легким и понятным для целевой аудитории – она должна полностью закрыть свои боли по интересующему запросу.

Обзор основных показателей и инструментов SEO-анализа текста

Для оценки текста существует множество параметров. В этом разделе я расскажу о наиболее популярных, которые чаще всего требуются для написания «идеального» текста.

Уникальность

Думаю, уже из названия понятно, о чем идет речь – о тексте, который не был скопирован, а был придуман и написан самостоятельно. Уникальность показывает непохожесть на другие тексты в интернете и измеряется в процентах. Чем ниже уникальность, тем хуже текст будет ранжироваться.

В данном случае стоит обратить на одно важное замечание: текст не всегда должен быть уникален на 100%. Многие заказчики требуют, чтобы на их сайте были тексты с уникальностью от 95%, но сегодня этот параметр не так важен для эффективного продвижения. Если не верите, то можете сами посмотреть на исследования: здесь или здесь.

Но, конечно, это совсем не говорит о том, что можно брать тексты с других сайтов, и все будет прекрасно. Хоть исследования и показали, что важна подача текста, а не его уникальность, все же рекомендую придерживаться 80-90% уникальности – такие значения вполне допустимы.

Как проверить: Text.ru, Advego, Content Watch

Водность

Все мы знаем про воду, которую могут «налить» в университетскую лекцию – после нее ты сидишь как выжатый. Чтобы не сидеть таким же после прочтения статьи в интернете, нужно следить за параметром «водности». Водность определяется как отношение «незначимых» слов (фразеологизмов, широко распространенных выражений, общих фраз и так далее) к общему количеству слов в документе. Чем выше процент водности, тем больше в тексте слов, не влияющих на SEO и не несущих особой смысловой нагрузки. Если текст будет с большой «водностью», то читать его будет сложно.

Оптимальной водностью текста можно считать значения в диапазоне 50-55%.

Имейте в виду, что семантические анализаторы текста могут относить к незначимым словам предлоги и местоимения. Без них текст будет сухим, его будет сложнее читать и понимать. А это негативно скажется на поведенческих факторах.

Как проверить: Text.ru, Advego, Главред

Заспамленность

Отражает «плотность», то есть количество повторов поисковых запросов или обычных слов. Считается, что с ростом показателя ухудшается читаемость и увеличивается риск санкций от поисковиков.

При анализе нельзя указать ключевые слова, по которым оптимизируется текст. Сервисы сами определяют, что ключ, а что нет. Уменьшить этот показатель, как и в случае с уникальностью, можно с помощью подбора синонимов или увеличения объема текста.

Сервис Адвего называет заспамленность тошнотой. Допустимый показатель академической тошноты в нем – до 9%, идеальная заспамленность по text.ru – до 60%.

Как проводится SEO-анализ текста и нужен ли он вообще

SEO-анализ текста – это отличный способ понять, был ли текст скопирован с другого сайта, есть ли в нем серьезные ошибки, насколько «хорошим» он получился. Я выделил слово в кавычки, потому что ни один сервис не скажет вам, насколько полезным получился текст, но он сможет указать на стоп-слова и прочие элементы, которые могут затруднять чтение.

Кроме того, добиться максимальных результатов не всегда реально, и обычно это совсем не нужно. Чаще всего погоня за такими значениями сильно бьет по читаемости текста и превращает его в сплошной набор символов. В это же время проверки отвлекают от самого главного – от сути текста и его предназначения.

Стоит также понимать, что алгоритмы Яндекса и Google постоянно меняются. То, что было важно еще месяц назад, сейчас может никак не влиять на ранжирование и попадание в топ.

Текст можно считать хорошим, когда он четко дает ответ на вопрос, который задал пользователь в поисковой системе. Если текст ответит на все вопросы, тогда и поисковики будут относиться к нему более лояльно – он попадет на первые строчки выдачи. Так что не следует сильно заострять внимание на сервисы для SEO-анализа, но учитывать их результаты все же стоит.

Краткий план SEO-анализа текста

Проверка на соответствие требованиям, указанным в ТЗ (структура, объем, заголовки, общий смысл). Проверка уникальности. Если уникальность низкая, следует проверить источники, на которые ссылается сервис – возможно, он неверно определил плагиат. Также стоит учитывать, что высокой уникальности сложно достичь в тексте определенной тематики, например юриспруденции (априори это касается любых сфер, где часто используется конкретная терминология без возможности употребления синонимов). Проверка заспамленности. Если ключевых слов слишком много, следует увеличить объем текста (не прибегая к дальнейшему использованию ключей), удалить часть повторяющихся слов или заменить их синонимами. Проверка водности.

Заключение

Если вы занимаетесь проверкой текстов и хотите, чтобы бизнес процветал, а клиенты находили ответы на вопросы – не завышайте требования к тексту. Пусть он будет и не совсем идеальным, но зато читаемым и решающим проблему пользователя.

Ну а если вы уж очень сильно переживаете за качество текста, то лучше нанять редактора, чем бегать от одного SEO-анализатора к другому. Квалифицированный специалист все сделает за вас, а вы получите идеальный по всем параметрам текст.