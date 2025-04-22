Как правильно выполнить SEO-анализ текста

Как правильно выполнить SEO-анализ текста10 мин. чтения
Когда пользователь открывает любую поисковую систему и вводит интересующий его вопрос, перед ним отображается выдача ссылок. Топ этой выдачи – это то место, куда стремятся все SEO-специалисты, чтобы получать как можно больше трафика на сайт.
Чтобы вывести сайт на верхние позиции, стоит учитывать множество факторов. Один из них – качество текста, которое оценивается с помощью SEO-анализа. Что это такое и как со всем этим работать – расскажу в сегодняшней статье.
Что такое SEO-анализ текста и в чем его смысл
SEO-анализ текста – это особый метод аудита, который проверяет, были ли соблюдены в тексте требования поисковых систем. Он показывает, насколько контент хорош с точки зрения Яндекса и Google.
О самих требованиях ничего толком не известно – поисковые системы их бережно скрывают. Однако известно то, что для вывода страницы в топ выдачи необходимо следить и за поведенческими факторами. То есть за тем, как люди ведут себя на ресурсе – если они находятся на нем долго и детально изучают каждую страницу, то это хорошо, если они уходят через 15 секунд – то плохо.
В целом SEO-анализ текста позволяет решить две задачи:
- Привлекать поисковый трафик. Оптимизация текста позволяет улучшить ранжирование в Яндексе и Google – то есть улучшить поисковую выдачу, выдвинуть страницу на верхние строчки релевантных запросов. Это позволит улучшить популярность ресурса: если пользователи будут часто его посещать (и контент будет их полностью удовлетворять), тогда и другие страницы будут выходить в топ выдачи из-за высокого спроса. Кроме того, SEO-анализ позволяет уберечь страницы сайта от попадания под всяческие фильтры типа «Баден-Бадена» – алгоритма и текстового фильтра поисковой системы Яндекс, направленного на борьбу с переоптимизированными страницами с бесполезным для пользователя контентом.
- Помогать пользователю. Как я уже говорил, поведение пользователей играет важную роль в SEO. Чтобы люди дольше оставались на сайте и активнее с ним взаимодействовали, нужно качественно отвечать на их поисковые запросы. А лишние слова, общие фразы, повторы и тому подобное затрудняют передачу информации.
А вот чтобы страница имела хорошие поведенческие факторы, текст должен быть оптимизированным – в нем должны присутствовать поисковые запросы, которые люди указывают в Google и Яндекс. Также он должен быть легким и понятным для целевой аудитории – она должна полностью закрыть свои боли по интересующему запросу.
Обзор основных показателей и инструментов SEO-анализа текста
Для оценки текста существует множество параметров. В этом разделе я расскажу о наиболее популярных, которые чаще всего требуются для написания «идеального» текста.
Уникальность
Думаю, уже из названия понятно, о чем идет речь – о тексте, который не был скопирован, а был придуман и написан самостоятельно. Уникальность показывает непохожесть на другие тексты в интернете и измеряется в процентах. Чем ниже уникальность, тем хуже текст будет ранжироваться.
В данном случае стоит обратить на одно важное замечание: текст не всегда должен быть уникален на 100%. Многие заказчики требуют, чтобы на их сайте были тексты с уникальностью от 95%, но сегодня этот параметр не так важен для эффективного продвижения. Если не верите, то можете сами посмотреть на исследования: здесь или здесь.
Но, конечно, это совсем не говорит о том, что можно брать тексты с других сайтов, и все будет прекрасно. Хоть исследования и показали, что важна подача текста, а не его уникальность, все же рекомендую придерживаться 80-90% уникальности – такие значения вполне допустимы.
Как проверить: Text.ru, Advego, Content Watch
Водность
Все мы знаем про воду, которую могут «налить» в университетскую лекцию – после нее ты сидишь как выжатый. Чтобы не сидеть таким же после прочтения статьи в интернете, нужно следить за параметром «водности». Водность определяется как отношение «незначимых» слов (фразеологизмов, широко распространенных выражений, общих фраз и так далее) к общему количеству слов в документе. Чем выше процент водности, тем больше в тексте слов, не влияющих на SEO и не несущих особой смысловой нагрузки. Если текст будет с большой «водностью», то читать его будет сложно.
Оптимальной водностью текста можно считать значения в диапазоне 50-55%.
Имейте в виду, что семантические анализаторы текста могут относить к незначимым словам предлоги и местоимения. Без них текст будет сухим, его будет сложнее читать и понимать. А это негативно скажется на поведенческих факторах.
Как проверить: Text.ru, Advego, Главред
Заспамленность
Отражает «плотность», то есть количество повторов поисковых запросов или обычных слов. Считается, что с ростом показателя ухудшается читаемость и увеличивается риск санкций от поисковиков.
При анализе нельзя указать ключевые слова, по которым оптимизируется текст. Сервисы сами определяют, что ключ, а что нет. Уменьшить этот показатель, как и в случае с уникальностью, можно с помощью подбора синонимов или увеличения объема текста.
Сервис Адвего называет заспамленность тошнотой. Допустимый показатель академической тошноты в нем – до 9%, идеальная заспамленность по text.ru – до 60%.
Как проводится SEO-анализ текста и нужен ли он вообще
SEO-анализ текста – это отличный способ понять, был ли текст скопирован с другого сайта, есть ли в нем серьезные ошибки, насколько «хорошим» он получился. Я выделил слово в кавычки, потому что ни один сервис не скажет вам, насколько полезным получился текст, но он сможет указать на стоп-слова и прочие элементы, которые могут затруднять чтение.
Кроме того, добиться максимальных результатов не всегда реально, и обычно это совсем не нужно. Чаще всего погоня за такими значениями сильно бьет по читаемости текста и превращает его в сплошной набор символов. В это же время проверки отвлекают от самого главного – от сути текста и его предназначения.
Стоит также понимать, что алгоритмы Яндекса и Google постоянно меняются. То, что было важно еще месяц назад, сейчас может никак не влиять на ранжирование и попадание в топ.
Текст можно считать хорошим, когда он четко дает ответ на вопрос, который задал пользователь в поисковой системе. Если текст ответит на все вопросы, тогда и поисковики будут относиться к нему более лояльно – он попадет на первые строчки выдачи. Так что не следует сильно заострять внимание на сервисы для SEO-анализа, но учитывать их результаты все же стоит.
Краткий план SEO-анализа текста
- Проверка на соответствие требованиям, указанным в ТЗ (структура, объем, заголовки, общий смысл).
- Проверка уникальности. Если уникальность низкая, следует проверить источники, на которые ссылается сервис – возможно, он неверно определил плагиат. Также стоит учитывать, что высокой уникальности сложно достичь в тексте определенной тематики, например юриспруденции (априори это касается любых сфер, где часто используется конкретная терминология без возможности употребления синонимов).
- Проверка заспамленности. Если ключевых слов слишком много, следует увеличить объем текста (не прибегая к дальнейшему использованию ключей), удалить часть повторяющихся слов или заменить их синонимами.
- Проверка водности.
Заключение
Если вы занимаетесь проверкой текстов и хотите, чтобы бизнес процветал, а клиенты находили ответы на вопросы – не завышайте требования к тексту. Пусть он будет и не совсем идеальным, но зато читаемым и решающим проблему пользователя.
Ну а если вы уж очень сильно переживаете за качество текста, то лучше нанять редактора, чем бегать от одного SEO-анализатора к другому. Квалифицированный специалист все сделает за вас, а вы получите идеальный по всем параметрам текст.