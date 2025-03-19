Что такое OpenVZ на VPS?

Поговорим о терминах. О том, что такое VPS и почему к этой аббревиатуре иногда добавляют название OpenVZ. Из-за чего всплывает вариант названия VDS и как он ассоциируется с набором символов KVM. В общем, обо всем по порядку – от функций VPS-сервера до его вариаций и технических особенностей.

Для чего нужен сервер?

Сервер — это компьютер, который работает круглосуточно. На нем «крутятся» веб-проекты, которые должны загружаться нон-стоп и всегда показывать хорошую производительность:

это и легковесные посадочные странички для онлайн-курсов, мастерских, приложений;

хранилища файлов для совместной работы над ними в компании;

онлайн-магазины, информационные платформы и другие ресурсоемкие сайты;

площадки для запуска онлайн-игр, почтовых систем и сложных платформ типа 1С.

И это только небольшой кусочек того, что можно делать с серверами.

Что такое VPS?

VPS (Virtual Private Server) – это тоже сервер, только виртуальный и выделенный.

Виртуальный, потому что представляет собой не отдельный компьютер, а часть его ресурсов, запущенных в гипервизоре. Это программа виртуализации, имитирующая настоящий ПК с отдельным чипом, ОЗУ и диском. Выделенный, потому что выдается конкретному лицу в полное владение на время оплаты аренды. То есть пользователю не нужно делить ресурсы компьютера с другими арендаторами.

Держатели серверов сокращают затраты на их поддержку, при этом сохраняя для клиентов более производительные компьютеры.

Особенности терминологии в России

Аббревиатуры VPS и VDS обычно пишутся вместе, потому что обозначают, по сути, один термин. Вернее, названия, обозначающие ту же сущность. Только в РФ они приобрели несколько разные значения.

Под VPS подразумевается виртуальный сервер, задействующий технологию виртуализации OpenVZ (о которой мы, собственно, говорим).

А под VDS — виртуальный сервер, построенный на базе технологии KVM.

Назвать OpenVZ-сервером VDS можно. Это не будет ошибкой. Но лучше уточнять этот момент.

Что такое OpenVZ?

Под этим термином подразумевается технология виртуализации. OpenVZ — наиболее гибкая и недорогая опция. Основная причина отдать предпочтение именно ей — функция быстрой замены характеристик сервера без необходимости его перезагружать. Так называемая «горячая замена».

У OpenVZ есть ряд недостатков, из-за которых технология постепенно уступает более продвинутой KVM:

OpenVZ работает только с Linux. То есть Windows Server отпадает как явление сразу.

Набор доступных файловых систем тоже ограничен. ext4 — единственный вариант.

Дополнительные программные компоненты, доступные для KVM, здесь под запретом.

Конфиденциальность практически отсутствует, так как у администратора сервера есть полный доступ к виртуальной машине арендатора.

Чем OpenVZ VPS отличается от KVM?

KVM выполняет ту же задачу, но предлагает больше возможностей, снимая обидные ограничения конкурента. Сюда уже можно без проблем установить Windows Server или FreeBSD.

К тому же KVM в плане доступа к отдельным подсистемам гораздо больше похож на настоящий компьютер. То есть можно даже в BIOS залезть и настроить систему под себя. С OpenVZ такое не пройдет.

Но зато такая машина статична. Менять на ней технические характеристики (комплектующие виртуального ПК) зачастую нельзя. Например, размер жесткого диска задается в момент первичной настройки.

Что лучше – OpenVZ или KVM?

Ответ вопрос лежит в поставленных задачах и бюджете. Надо отталкиваться от этих двух вводных.

Если нужен дешевый вариант, а производительность стоит на втором месте, то OpenVZ будет подходящим выбором.

Если нужно часто менять набор физических характеристик ПК и делать это без перерыва на перезагрузку.

Для Windows Server или FreeBSD подойдет KVM.

Также на KVM стоит обратить внимание пользователям, не желающим делить ресурсы сервера с другими пользователями.

Если опираться на конкретные цели, то OpenVZ и KVM одинаково справляются с основными задачами. То есть сделать посадочную страничку, небольшую галерею или информационный ресурс можно на обеих платформах. Тем не менее для ресурсоемких проектов (типа онлайн-магазинов на Битриксе) лучше использовать KVM – критична скорость процессора и постоянный доступ к ресурсам.

Какой хостинг выбрать?

Надо сделать упор на собственные цели или цели бизнеса. Сервер должен в полной мере им отвечать. Это касается его производительности, программных особенностей, доступных ресурсов, подключаемых модулей, CMS и других параметров.

Важный аспект — выбор провайдера, который предоставит вам выделенный сервер. От него зависит как конфигурация «железа», так и надежность представляемого компьютера – время отклика, время работы без перезагрузок и т.д.

Вот список значимых критериев: