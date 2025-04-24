Полезные статьи - Страница 3
Что такое CR: понятие, особенности, формула расчета показателя конверсии
Коэффициент конверсии сайта – один из тех показателей, который важен для любого бизнеса. Он показывает, сколько посетителей сайта совершило необходимое действие, купило товар или оформило подписку. В сегодняшней статье мы подробно рассмотрим, что такое коэффициент конверсии, узнаем, как его посчитать, а также поговорим о том, чем он отличается от CTR.Читать полностью
Что такое CTR
Многие SEO-специалисты и рекламщики, работающие с метрикой, не раз сталкивались с таким понятием, как CTR. Оно часто проскакивает в статистике запросов, но что это такое, знают далеко не все. Если вам предстоит оптимизировать эффективность рекламной кампании, то без этого показателя никуда. В сегодняшней статье мы рассмотрим, что представляет собой CTR, от каких факторов он зависит и как его можно увеличить.Читать полностью
Что такое дашборд
Полный обзор аналитических дашбордов. Выясняем, как они работают, кто ими пользуется и с помощью каких приложений можно создать свой вариант дашборда.Читать полностью
Что такое digital-маркетинг
В этой статье мы попытаемся осветить ключевые принципы и аспекты цифрового маркетинга, также разберемся, как он меняет современный рынок и предоставляет новые возможности для роста и развития бизнеса.Читать полностью
ДРР – формула расчета и методы улучшения показателя
Существует множество метрик для оценки эффективности рекламной кампании – это CTR, CPA, CPO, ДРР и другие. От такого количества аббревиатур у начинающего маркетолога разбегаются глаза. В сегодняшней статье мы поговорим о показателе ДРР, рассмотрим, как его улучшить и чем он отличается от других метрик.Читать полностью
Что такое электронная коммерция
Под электронной коммерцией (e-commerce) понимается коммерческая деятельность, связанная с распространением, рекламой, продвижением, а также продажей услуг и товаров через интернет. В этом материале мы рассмотрим виды электронной коммерции, плюсы и минусы этого вида бизнеса и принципы его работы.Читать полностью
Что такое email-маркетинг
В этой статье мы расскажем, что такое email-маркетинг, как его использовать маркетологам для продвижения и что важно запомнить при планировании маркетинговой стратегии.Читать полностью
Что такое Figma и как ей пользоваться
Поговорим о том, что же представляет собой этот сервис, узнаем, в чем его главные особенности, а также задействуем его на практике.Читать полностью
Что такое геймификация и в каких сферах она используется
Внедрение игровых элементов в бизнес и бытовую сферу изменяет современную реальность. Качественно выстроенная система геймификации – это эффективный инструмент мотивации и вовлечения в любой сфере. В этой статье я расскажу о том, почему люди так любят игры, как это используют компании и как вообще работает геймификация.Читать полностью